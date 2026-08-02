Moře šumí, slunce hřeje, nikdo nikam nespěchá a vy konečně odpočíváte. Už to slovo dovolená ve vás vyvolává příjemné představy. Celý rok se těšíte na několik vzácných dnů, během nichž odložíte pracovní povinnosti, vypnete budíky a budete si užívat čas s rodinou.
Jenže právě tady často vzniká problém. Od prázdnin totiž očekáváte příliš mnoho. Mají vám vrátit energii, napravit rodinné vztahy, vytvořit nezapomenutelné vzpomínky, dopřát dětem zážitky a vám dospělým zasloužený odpočinek. Když se něco z toho nepodaří, dostavuje se logicky pocit zklamání.
Přitom rodinná dovolená nikdy nebyla a ani nemůže být dokonalá. Ženy po čtyřicítce a padesátce to vědí možná lépe než kdokoli jiný. Mnohé z nich už mají za sebou období cestování s malými dětmi, dnes řeší dospívající potomky, nebo dokonce začínají jezdit na dovolené s vnoučaty.
Díky tomu získávají odstup a uvědomují si něco důležitého: nejkrásnější dovolené nebývají ty nejdražší ani nejlépe naplánované. Nejčastěji jsou to ty, od nichž jste nečekali zázraky.
Život nemá plán
Moderní svět vám servíruje přesnou představu rodinné dovolené. Stačí otevřít sociální sítě nebo cestovní katalog. Všude vidíte usměvavé rodiny v dokonale sladěných outfitech, děti, které si bez hádek hrají na pláži, a rodiče, kteří vypadají odpočatěji než po měsíci na wellness pobytu.
Jenže skutečný život vypadá jinak. Na pláži bývá horko, děti se hádají o lehátko, někdo se spálí, jiný dostane úpal. Partner chce odpočívat, zatímco vy byste ráda navštívila historické centrum města. Teenager tráví polovinu dne na telefonu a mladší dítě odmítá vzdálit se od bazénu.
Do toho přijde zpožděný let, ztracený kufr nebo nepřízeň počasí. Místo vysněné pohody tak často zažíváte obyčejný rodinný život v novém prostředí.
Teenageři? Nebuďte na ně přísní
A právě tady vzniká ono známé zklamání. Ne proto, že by dovolená byla špatná, ale protože jste si ji představovali jinak. Psychologové upozorňují, že čím větší očekávání máte, tím větší bývá prostor pro frustraci. Pokud si vysníte týden dokonalého štěstí, bude vás každá drobná komplikace bolet mnohem více.
Když ale přijmete, že dovolená bude stejně pestrá jako běžný život, máte mnohem větší šanci si ji skutečně užít.
Zlatý věk cestování
Období, kdy děti už nejsou malé, ale ještě nejsou dospívající, je ve vzpomínkách rodičů nejkrásnější. Ratolesti si samy obléknou plavky, zvládnou delší výlety a začínají objevovat svět s opravdovým zájmem. Právě tehdy se rodinné cestování často mění v radost.
Děti si snadno najdou i na pláži kamarády, vydrží déle u stolu v restauraci a večer usínají příjemně unavené po celém dni stráveném venku. Rodiče mají najednou prostor přečíst si pár kapitol knihy, posedět na terase nebo si vychutnat sklenku vína bez neustálého odbíhání.
Je to období, kdy si mnoho rodin vytváří své nejsilnější společné vzpomínky.
Paradoxně ale právě tehdy rodiče často začnou plánovat příliš mnoho aktivit. Chtějí dětem ukázat všechno. Navštívit každou památku, absolvovat každý výlet a využít každou minutu. Jenže děti obvykle nepotřebují tolik zážitků, kolik si myslíte.
Vyjednávejte s nimi
Jednoho dne si pak uvědomíte, že dítě, které se vás dříve drželo za ruku, už chce chodit samo. A dovolená se opět promění. Teenageři mají vlastní představy o tom, jak chtějí trávit volný čas. Místo rodinných výletů dávají přednost kamarádům, sociálním sítím nebo sportovním aktivitám. Někdy dokonce otevřeně přiznávají, že by raději zůstali doma.
Pro rodiče to může být bolestivé. Najednou mají pocit, že společné chvíle mizí rychleji, než čekali. Místo neustálé péče přichází vyjednávání. Jak dlouho může být teenager venku? Musí jít na společnou večeři? Kolik času smí trávit na telefonu? Mnoho konfliktů vzniká právě proto, že rodiče se snaží udržet model rodinné dovolené, který fungoval před několika lety. Jenže dospívající děti už potřebují větší svobodu.
Zkušenosti mnoha rodičů ukazují, že klíčem k pohodové dovolené s teenagerem není nabitý program, ale dostatek volnosti.
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Dospívající si potřebují odpočinout po svém, není proto nutné trávit spolu každou minutu. Často stačí společná snídaně, večerní povídání u večeře nebo jeden zajímavý výlet za několik dní. Na dovolené s teenagerem proto platí jednoduché pravidlo: méně organizování, více pohody. Kvalita společně stráveného času je totiž mnohem důležitější než počet aktivit v itineráři.
Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.