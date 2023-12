A od ledna začnu... Jaká si dávat předsevzetí a jak u nich vydržet

Abychom to dodrželi Mít předsevzetí je jedna věc, dodržet ho druhá. Aby to šlo lépe, je třeba držet se několika zásad. Ve svém předsevzetí bychom měli být konkrétní. Takže místo neurčitého „Musím zhubnout“ je lepší říci si, o kolik a dokdy to má být. Třeba do konce května o pět kilogramů.

Předsevzetí by měla být realistická. Je lepší dosáhnout menšího cíle než se upínat na velký, ale bez šance na úspěch. Určitě nám víc prospěje, když si každý den dopřejeme procházku kolem domu, než když budeme pár dnů chodit pět kilometrů a následně to vzdáme, protože je to časově náročné (nebo jakkoli jinak problematické).

Dodržet předsevzetí bývá nadějnější, jestliže o něm někomu řekneme. Pocit „Co by mi na to řekli“ může být velmi dobrým podnětem, abychom ve svých snahách vytrvali.

Přiznejme si, že na něco nemusíme stačit. Když se rozhodneme přestat kouřit, vyplatí se kontaktovat například Národní linku pro odvykání. Centra proti závislosti na tabáku jsou i v mnoha nemocnicích.