Nepoddávejte se úzkostem. Poradíme, jak s těmi podzimními zatočit

Léto je pryč a je tu období, kdy se nálada snadno propadá do šedi. Úzkosti v rychlém tempu dnešní doby umí potrápit, ale existují způsoby, jak jim čelit. Jóga, meditace, vůně levandule či tvůrčí činnost mohou být klíčem k duševní rovnováze.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dny se krátí, rána jsou chladnější a s ubývajícím světlem roste i pocit tíhy. Spolu s hektickým rytmem dnešní doby, kdy se od nás očekává neustálý výkon a přítomnost, to může vést k pocitům úzkosti, napětí a nespokojenosti. Tlak v práci, neustálý příval informací a někdy i vlastní vysoké nároky na sebe samé dokážou psychiku vyčerpat.

Úzkost přitom nemusí být jen vágní nepříjemný pocit – může se projevit svalovým stažením, tlakem na hrudi, podrážděností, roztěkaností, poruchami spánku či trávení. A když se k tomu přidá šedivá obloha a chlad, myšlenky se snadno stočí k negativnímu.

Dobrou zprávou je, že existují způsoby, jak tento kolotoč zpomalit a znovu se nadechnout.

Jóga, dech a chvíle pro sebe

Jóga je více než jen elegantní pozice na podložce. Je to propojení těla a mysli skrze dech, pohyb a vědomé zastavení. Pravidelná praxe snižuje hladinu stresových hormonů, zlepšuje koncentraci a učí nás uvolnit se. Nemusíte zvládat náročné ásany – stačí i jemné protažení při ranním světle.

Tyto chvíle nejsou jen fyzickým cvičením, ale časem, kdy si dovolíte být sami se sebou.

Pokud vás láká spíš samotná meditace, dopřejte si ji bez výčitek. Najděte si klidné místo, zavřete oči a nechte myšlenky volně plynout. Neposuzujte je, jen je přijímejte. Po chvíli zjistíte, že dech je hlubší, tělo uvolněnější a hlava lehčí.

Síla vůní a radost z tvorby

Aromaterapie přináší psychice úlevu způsobem, který působí nenápadně, ale účinně. Vůně levandule, jasmínu nebo růže dokážou zpomalit tep, uvolnit svaly a zklidnit mysl. Kapka oleje v difuzéru, teplá koupel nebo jemná masáž s vonným olejem se mohou stát příjemným rituálem na konci náročného dne.

Stejně blahodárně působí i umělecká činnost – malování, psaní nebo hra na hudební nástroj. Když ponoříte ruce do barev, rozezníte struny nebo zapíšete své myšlenky na papír, svět kolem se na chvíli zpomalí. Tvorba pomáhá vyjádřit emoce, na chvíli uniknout z reality a najít v sobě radost i klid.

Zvládání úzkostí je individuální cesta – co funguje jednomu, nemusí sedět druhému. Důležité je dát si šanci zkoušet různé přístupy, naslouchat svému tělu a věnovat duševní pohodě stejnou péči, jakou věnujeme té fyzické.

Někdy stačí opravdu málo – procházka mezi padajícím listím, horký čaj s oblíbenou knihou nebo pár minut ticha před spánkem. Právě tyto malé, ale pravidelné kroky mohou být klíčem k tomu, abychom podzim nejen přežili, ale dokázali si ho vychutnat se vším, co nabízí.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.


