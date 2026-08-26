Konec dovolené bývá pro psychiku překvapivě náročný. Někteří lidé dokonce přiznávají, že poslední dva dny dovolené si nedokážou pořádně užít, protože už myslí na to, co je čeká po návratu domů. Přitom právě způsob, jakým dovolenou ukončíte, rozhoduje o tom, zda si pocit odpočinku uchováte ještě několik týdnů, nebo o něj přijdete během prvního večera.
Psychologové varují, že návrat z dovolené představuje pro mozek významnou změnu režimu. Během dovolené dochází k celkovému zpomalení, a vaše hlava se časem přepne do pomalého rytmu, kdy nemusíte být pořád ve střehu.
Když se pak člověk vrátí rovnou do vysokého tempa, mozek zareaguje podobně jako při náhlé změně časového pásma. Objevuje se únava, podrážděnost a pocit zahlcení.
Právě proto odborníci stále častěji doporučují jednoduchou strategii: nevracet se domů na poslední chvíli. Většinou se snažíte využít každý den volna do poslední minuty. Odjíždíte od moře v neděli večer, v noci dorazíte domů a v pondělí ráno už nastupujete do práce. Na první pohled to vypadá logicky – proč si zkracovat dovolenou? Ve skutečnosti však bývá takový návrat zdrojem zbytečného stresu.
Pravidla pro konec dovolené
Nedovolte, aby vám stres z návratu zkazil poslední den volna. Těchto několik jednoduchých kroků vám pomůže uchovat si prázdninovou pohodu co nejdéle.
Psychologové doporučují vytvořit mezi dovolenou a běžným životem jakési přechodové pásmo. Jeden volný den doma funguje jako psychologický most mezi dvěma odlišnými režimy. Člověk má čas vrátit se do svého prostředí, znovu získat kontrolu nad každodenními povinnostmi a současně nepřijde o pocit odpočinku.
Je to investice, která se dlouhodobě vyplácí. Výhody takového řešení jsou zřejmé. Pokud se zpozdí letadlo, vzniknou kolony na dálnici nebo se objeví jiné komplikace, nemusíte pro- padat panice. Získáte také čas na to, abyste doma vše uvedli do provozu, aniž byste měli pocit, že vás tlačí čas.
Důležitý je i pohled dětí. Ať už jde o školáky nebo teenagery, i oni potřebují čas na návrat do svého běžného rytmu. Jeden den navíc jim umožní vybalit si věci, srovnat si pokoj, setkat se s kamarády a psychicky se připravit na návrat do školy. Nebo na odjezd k babičce či na tábor.
Příjemnější návrat si však můžete připravit už před odjezdem. Možná to zní banálně, ale návrat do čistého a uklizeného bytu má na psychiku větší vliv, než si většina lidí uvědomuje. Nikdo nechce po otevření dveří narazit na odpadkový koš, který zapomněl vynést, nebo na nádobí čekající týden ve dřezu.
Pocit bezpečí a pohody je úzce spojen s prostředím, do kterého se vracíme. Pokud člověka po návratu čeká chaos, jeho mozek okamžitě přepíná do režimu řešení problémů. Naopak uklizený domov vytváří pocit, že situaci zvládá a má ji pod kontrolou.
Praktickou pomocí může být také malá zásoba jídla. Mnoho zkušených cestovatelů si před odjezdem nechává v mrazáku polévku, omáčku nebo jiné jednoduché jídlo. Po několika hodinách na cestě pak nemusí řešit, co budou vařit nebo kde nakoupí.
Po příjezdu se vyplatí nepodlehnout pokušení odložit všechno na později. Kufry, které stojí několik dní v předsíni, totiž neustále připomínají nedokončený úkol. Odborníci doporučují vybalit věci co nejdříve, ideálně během první hodiny po návratu. Špinavé prádlo putuje k pračce, kosmetika zpět do koupelny a zavazadla do sklepa nebo na půdu.
Nejde jen o pořádek. Jde o symbolické uzavření jedné kapitoly. Stejně důležité je doplnit základní zásoby. Návrat do domácnosti, kde je mléko do kávy, v mrazáku připravené pečivo a navíc osvěžující zmrzlina, působí mnohem příjemněji než vědomí, že musíte okamžitě vyrazit do supermarketu.
Jak zvládnout první pracovní dny?
Právě tady dělá mnoho lidí další chybu. Snaží se okamžitě naskočit do plného tempa a během několika hodin dohnat vše, co zameškali. Výsledkem bývá pocit přehlcení a rychlé vyčerpání. „První den po dovolené by měl sloužit především k orientaci,“ doporučuje pracovní psycholog John Smith.
„Je vhodné projít e-maily, seřadit priority a postupně se vrátit do pracovního rytmu. Lidé, kteří si hned první den naplánují několik důležitých schůzek, bývají výrazně více stresovaní než ti, kteří si dopřejí pozvolnější rozjezd.“
Podobně funguje i rodinný život. Pokud jste si během dovolené zvykli na společné snídaně, večerní posezení na balkoně nebo krátké procházky, zkuste si některý z těchto rituálů ponechat i doma. Stačí deset nebo patnáct minut denně. Dovolená totiž nemusí skončit ze dne na den.
Pocit smutku, který často po návratu přichází, je zcela normální. Psychologové pro něj používají označení postdovolenková melancholie. Neznamená, že jste nespokojení se svým životem. Jen vaše mysl přirozeně reaguje na přechod od volnosti k povinnostem.
Dobrou zprávou je, že tento stav většinou během několika dnů odezní a že tomu můžete pomoci. Stačí si nechat trochu času, nepřetížit se hned první den a dopřát sobě i rodině pozvolný návrat do reality. Protože skutečné umění dovolené nespočívá jen v tom, jak si ji užít. Stejně důležité je umět se z ní také v klidu vrátit.
Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života.