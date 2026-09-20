Náš mozek je zvláštní. Neustále pendluje mezi tím, co bylo, a tím, co teprve bude. Přitom mu často poněkud uniká přítomnost.
„Žít tady a teď“ není žádný ezoterický výmysl ani módní trend ze sociálních sítí. Psychologové už dlouho upozorňují, že schopnost soustředit se na přítomný okamžik pomáhá zmírňovat stres i úzkost a zpomalovat nekonečný kolotoč myšlenek, které nám berou energii.
Neplánujte tolik
V krásném letním podvečeru sedíme na terase, stromy šumí, ptáci zpívají, ale my jen přemýšlíme, jestli jsme včera něčím neurazili kolegyni, nebo co všechno musíme zařídit zítra, pozítří, příští týden... Výsledek? Příjemné chvíle utečou a my si z nich neodneseme vůbec nic.
Náš mozek miluje plánování a analyzování. Je přesvědčený, že když všechno dopředu promyslí, ochrání nás před problémy. Často se ale děje pravý opak. Místo klidu vzniká zbytečný stres a z drobností až katastrofický scénář hodný Hollywoodu.
Neznamená to, že bychom měli přestat plánovat nebo zapomínat na minulost. Obojí je důležité. Jen není dobré v minulosti žít a trávit celé dny obavami z budoucnosti.
Život se odehrává právě teď, ne včera ani příští pondělí. Třeba malé děti umějí „být teď“ dokonale. Když stavějí hrad z písku, je to v té chvíli jejich celý svět. Když se smějí, smějí se naplno, když zapláčou, za chvíli už o tom nevědí. My dospělí schopnost žít přítomným okamžikem postupně ztrácíme. Hlavu plní jenom povinnosti, starosti, termíny a pro „obyčejný“ běžný život jaksi nezbývá prostor.
Někdy stačí málo
Co to vlastně znamená: být tady a teď? Je to stav, kdy jsme přítomní svými smysly, tělem, myšlenkami i emocemi, aniž je musíme posuzovat nebo měnit.
Zdá se to složité? Není a dobrou zprávou je, že se to dá naučit a někdy stačí překvapivě málo. Zkuste třeba dělat vždy jen jednu věc. Když jíte, jezte! Neprojíždějte přitom telefon, neodpovídejte na e-maily, dopřejte si (nejen) jídlo bez rušivých podnětů. Když jdete na procházku, nevymýšlejte v hlavě nákupní seznam, ale vnímejte přírodu, počasí, bezprostřední okolí. Zní to možná banálně, ale právě takové maličkosti vracejí naši pozornost do přítomnosti.
Pomáhá také občas zpomalit. Dnešní doba nás nutí být neustále produktivní, ale člověk není robot. Odpočinek není ztráta času, ale investice do psychické pohody.
Velkými zloději přítomnosti jsou mobilní telefony. Často po nich saháme bezmyšlenkovitě. Za chvíli zjistíme, že místo jedné zprávy jsme přečetli půl internetu, ale vlastně ani nevíme proč. Právě proto stojí za to občas telefon odložit a být chvíli jen sami se sebou. Svět se nezhroutí, když nezkontrolujeme nové zprávy.
Musíme se dívat
Žít tady a teď neznamená být jen neustále šťastný nebo bezstarostný. Někdy prostě máme starosti, jsme unavení, něco nás trápí. I to patří k životu. Rozdíl je v tom, že místo nekonečného přemílání myšlenek přijmeme to, co právě prožíváme, a dovolíme si být v daném okamžiku.
Možná nakonec zjistíme, že štěstí není někde v budoucnosti. Často je s námi třeba v šálku kávy, v kvetoucím keři, v úsměvu našich nejbližších – jenom jsme se na chvíli zapomněli dívat kolem sebe.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.