Síla myšlenek

Je to už hodně dávno, kdy se prvně začalo hovořit o síle myšlenek. Jedni z těch, kteří na pozitivní myšlení věřili, byli Toltéci a později Aztékové. Byli přesvědčení, že to, co si v hlavě přejeme, představujeme, nevědomě přitahujeme. A věřte, nebo ne, vážně je to pravda. Buďte tedy opatrná s čím si ve svých představách koketujete. Vysíláte tak vesmíru vlastní tužby. Ty se vám nemusí splnit ihned, mohou se realizovat klidně o pár let později.

Jestli jste tedy negativistka, okamžitě to změňte. Bude to těžké, nicméně každodenní prací to zvládnete. Začněte tím, že ošklivé věci ze své mysli vyhodíte. Myslete hezky. Jakmile se přikrade něco ošklivého, přeměňte to na vizualizaci příjemnou, s dobrým koncem. Před spaním si představujte, čeho chcete dosáhnout, co toužíte získat, nikdy nepochybujte, což je zásadní. Jen tak vám život přinese samé nádherné okamžiky.