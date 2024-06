Žijte konečně podle sebe. Jak ani pod tlakem neztratit vlastní já

Může se zdát, že dřív byl život tak nějak jednodušší. Každý se staral jenom o to, aby měl co jíst a uživil případně i své nejbližší. Když se to podařilo, byl spokojený. Když ne, musel něco změnit. Jenže dneska je všechno jinak.

„Doba klade na lidi úplně jiné nároky. A jedním z těch nejtěžších je zdánlivá nutnost vycházet s každým, nebo ještě hůř – zalíbit se všem,“ poznamenává psychologický kouč Richard Faber.

Denně si člověk tvoří v hlavě představu o tom, co se od něj očekává – doma, v práci i mezi přáteli – a tu se snaží plnit. Kde se v tom ale ztratil on sám?

Je vědecky dokázáno, že stačí rok zapomínat na vlastní potřeby a na lidské psychice se to neblaze projeví. „Lidi ztrácejí sebevědomí a jsou stále víc nespokojení se sebou a s během vlastního života,“ vypočítává odborník.

Jedinou možností je pak znovu se naučit žít podle svého. „Když to někomu řeknu, mnoho lidí se zděsí, že je to sobecký přístup k životu. Ale to je obrovský omyl a znak, že o tom nepřemýšlejí do hloubky,“ poznamenává psycholožka Amber Murphy s tím, že je to naopak naprosto zdravý a užitečný způsob, z něhož budete profitovat nejen vy, ale i vaše okolí. Problém je, že ne každý ví, jak na to.

Poznejte, co vás vážně baví

Nejprve se zastavte, vezměte si do ruky papír a tužku a zkuste si napsat, co vás na vašem aktuálním životě opravdu baví a co ne. „To, že si vše budete zaznamenávat, vás přinutí o věcech opravdu poctivě přemýšlet, což je důležité,“ uvádí odbornice.

Když už budete mít daný seznam hotový, seřaďte si postupně změny, které chcete v životě učinit, abyste se cítili víc sami sebou a nikoli otroky toho, co po vás žádají druzí. „Zapomeňte na věty typu: toto nejde nebo takto to přece nemůžu udělat. Prostě se uvolněte a dejte si skutečnou svobodu uvažování a slova,“ nabádá specialistka.

Nesrovnávejte se s druhými Zatímco na sebe pohlížíte negativně, ostatní vidíte často v mnohem lepším světle, než si zaslouží. Tím pádem máte tendenci jim závidět a propadat sebelítosti kvůli tomu, že jejich život je lepší než ten váš. Sociální sítě a virtuální dění na nich, které má často s realitou jen málo společného, tento nezdravý pocit ještě umocňují. Výhodou stárnutí je, že často nastane neuvěřitelný zlom. „Mnoho lidí se postupem času dostane do fáze, kdy si uvědomí, že toto nemá zapotřebí. Že nemusí jezdit rychle na kole jenom proto, že ho všichni z party předjedou, protože je šťastný i pět kilometrů za nimi. A tento příměr se hodí na všechno,“ popisuje to velice přesně psychologický kouč Richard Faber. To, co někomu může připadat jako rezignace, je ve skutečnosti zdravý přístup k životu. Protože každý je jiný a má svou vlastní cestu. A srovnávat se má smysl jen sám se sebou.

Tím jasně odkazuje k dalšímu kroku, a sice: přestaňte se i v každodenním běhu událostí neustále strachovat o to, co si o vás ostatní pomyslí. „Naučte se potlačit pocit, že některé věci jsou podle jakýchsi norem společensky neakceptovatelné,“ říká Amber Murphy.

Není to výzva, abyste se začali chovat jako neandrtálci. „Jedná se ale o malé věci, které se vám zaryjí pod kůži a máte pocit, že je nemůžete změnit,“ dodává expertka s tím, že hodně se to projevuje třeba na ženském oblékání.

„Starší dámy často propadnou béžové, šedé a hnědé barvě, přestože by si rády oblékly růžovou nebo tyrkysovou. Ale mají pocit, že už by byly směšné. Ale to je nesmysl, protože ve své oblíbené barvě rozkvetou nejen navenek, ale hlavně uvnitř,“ vysvětluje smysl tohoto postupu.

Stejně tak se mnohé ženy ve zralém věku stydí za to, že žijí bez partnera. Buď o něj přišly, anebo se rozešli a okolí to vnímá jako jejich nedostatek.

„Neustále čelím dotazům typu: už někoho máš? Není ti smutno? Necítíš se osaměle?“ popisuje to čtenářka Ilona.

Nikdo podle ní nechápe, že je takto spokojená. Jeden čas proto ani nechodila na setkání s přítelkyněmi. „Nakonec jsem jim to dokázala vysvětlit. „Musela jsem sebrat všechnu odvahu a s pomyslným bouchnutím do stolu říct: nechte mě být. Já jsem takto šťastná,“ usmívá se.

Abyste předchozí kroky zvládli, je potřeba naučit se skládat sami sobě komplimenty. Není to opět pro většinu lidí přirozená věc. Ale když to nebudete přehánět a nevytvoříte tak ze sebe nafrněné monstrum, pak vám to hodně pomůže.

„Zvláště s postupujícím věkem se ženy soustředí spíš na to, že přibírají, na tvářích jim vyskakují vrásky a jejich tvary ztrácejí pevnost a vyzývavost. Ale co to zkusit pojmout jinak?“ nasměrovává na správnou cestu psychologický kouč Faber.

„Někdy je fajn si uvědomit, že člověk sice má nějaké to kilo navíc, ale umí ho pěkně nosit. Pochvala číslo jedna. A že i když se v plavkách možná necítí tak dobře jako dřív, užívá si o to víc plavání ve vodě, která ho přímo objímá. Pochvala číslo dvě.“ No a podobně můžete přistoupit ke všemu, co vás v tomto ohledu napadne.

V neposlední řadě se také naučte říkat ne. Právě neschopnost vyslovit toto slovo lidi dovádí k naprostému vyčerpání a životu ve stresu. „Když někoho odmítnete, není to přece znamením toho, že ho nemáte rádi. Jen prostě danou věc nechcete, nemůžete nebo nestíháte udělat,“ mluví o tom psychologický kouč. Tím pádem získáte mnohem víc času pro sebe a pro věci, o kterých píšeme výše. A to je přesně to, co potřebujete.