Otázky pro odborníka Odpovídá nutriční terapeutka Aneta Seidlová Je pravda, že bychom měli jíst nejpozději v 17 hodin?

V případě, že chodíte spát v osm hodin večer, lze s tímto pravidlem souhlasit. Většina z nás však uléhá nejdříve v deset nebo jedenáct hodin a v tom případě by po příliš brzké večeři hrozil nástup hladu v pozdějších večerních či nočních hodinách s následným útokem na lednici nebo spíž. Určitě však platí, že bychom se měli všichni snažit směřovat večeři nejpozději na sedmou hodinu. Večeře by zároveň neměla představovat největší jídlo dne, měla by být dobře stravitelná, a ne příliš tučná. Je při hubnutí zakázaný cukr a častá konzumace ovoce?

V první řadě je třeba rozlišovat mezi jednoduchými sacharidy (cukry) přidanými do potravin a cukry přirozeně obsaženými v ovoci. Ovoce by rozhodně nemělo být zakázané. Po zelenině je navíc ovoce nejméně energetickou potravinou. Kromě přírodních cukrů je současně zdrojem vlákniny, vitaminů a minerálů. Ale ani cukr, který si přidáváme do nápojů, nemusí být vždy špatný. Vždyť jedna kávová lžička rozpuštěného cukru má přibližně 100 kJ. Zato sušenka či moučník, které si dáte k neoslazené kávě, mají 700–2000 kJ, jelikož obsahují nejen cukr, ale také tuk. Mírně oslazené nápoje konzumované občas a v rozumném množství mohou osvěžit, uspokojit chuť na sladké a zmírnit pocit hladu.