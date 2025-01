Zhubněte vánoční kila. Máme pro vás osm snadných tipů, jak to zvládnete

Část 1/4

Vánoce jsou jednou do roka, tak proč si je pěkně neužít? Jistě, povalování u televize, zobání cukroví a popíjení alkoholických nápojů, zejména na Silvestra, přináší spoustu rizik v podobě nových tukových polštářů. Podle statistik průměrný Čech ztloustne na konci roku zhruba o dva až tři kilogramy. Stalo se vám to také? Tady je pár tipů, jak se zbavit oblin a dostat se znovu do formy.

Vydatně spěte

Tělo potřebuje dostatek odpočinku. Když mu ho nedáte, bude hledat energii jinde, především v jídle. Proto je důležité, abyste spali alespoň sedm až osm hodin denně.

Odborníci na zdravý spánek doporučují vytvořit si zaběhnutou rutinu. Choďte na lůžko a vstávejte vždy ve stejný čas. Tělo si na to přivykne a nebude mít problém s nespavostí. Aby se vám snadněji usínalo, provádějte nějaký rituál, třeba si dopřejte teplou koupel, četbu knížky nebo poslech hudby.

Dejte si sprchu

Pravda, podstupovat v zimních měsících studenou sprchu je tak trochu sebevražda. Faktem ale je, že proud chladnější vody dokáže udělat zázraky. Rychleji se probudíte a prokrvíte tělo, takže orgány začnou lépe pracovat. To se týká nejen mozku, srdce, ale také trávení.

Pokud nejste připravení na otužování, stačí, když sprchování zakončíte studeným proudem na partie, kde vám to bude nejméně zatěžko.