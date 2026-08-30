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Proč elektrokolo prospívá zdraví? Pomůže, ale práci za vás neodvede

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mají pověst dopravního prostředku pro ty, komu se nechce hýbat. Vědecké studie však ukazují, že při správném používání mohou být elektrokola účinným pomocníkem při hubnutí i zlepšování kondice.

Mnoho lidí má pocit, že elektrokolo odvede všechnu práci za svého jezdce. Ve skutečnosti ale motor pouze pomáhá při šlapání. Bez cyklistovy vlastní aktivity se nerozjede a intenzitu námahy si každý určuje sám podle zvolené úrovně asistence. Právě díky tomu dokážou lidé jezdit déle, častěji a zvládnou i trasy nebo kopce, na které by si na běžném kole netroufli.

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„Elektrokolo vás nesveze. Ono vás jen nenechá zbytečně trápit se tam, kde by spousta lidí z kola jednoduše slezla,“ říká bývalý profesionální cyklista a ambasador Bosch eBike Systems Michael Kolář.

Správná intenzita

Právě delší doba strávená v sedle je podle odborníků jedním z hlavních důvodů, proč může být elektrokolo při hubnutí velmi účinné. Zahraniční studie ukazují, že jeho majitelé vyrážejí na vyjížďky častěji a tráví na nich více času než lidé na klasických kolech. Přestože při jedné jízdě nemusí vydat tolik energie, díky delším trasám mohou v součtu spálit stejně, nebo dokonce více kalorií než obyčejní cyklisté.

Jak hubnout na elektrokole

  • Spočítejte si maximální tepovou frekvenci podle jednoduchého vzorce: 220 - váš věk.
  • Pro spalování tuků je ideální pohybovat se přibližně na 60 až 70 % maximální tepové frekvence.
  • Nemáte sporttester? Řiďte se jednoduchým pravidlem. Měli byste se lehce zapotit, ale stále zvládnout mluvit v krátkých větách.
  • V tomto tempu se snažte jet alespoň 30 minut. Právě delší jízda je jednou z hlavních výhod elektrokola.
  • Pro zlepšení kondice i hubnutí odborníci doporučují vyjížďky 3 až 4× týdně v délce 30 až 60 minut.
  • Příliš vysoké tempo nemusí být při hubnutí výhodou. Při velmi intenzivní zátěži tělo využívá více cukry než tukové zásoby.

Podle Michaela Koláře je pro spalování tuků nejdůležitější správná intenzita pohybu.

„Pokud se pohybujete zhruba na 60 až 70 procentech své maximální tepové frekvence, tělo sahá primárně po tukových zásobách. Této oblasti se říká tuková zóna a z hlediska hubnutí je nejefektivnější,“ vysvětluje.

Poznáte ji jednoduše. Lehce se zapotíte, ale stále zvládnete mluvit v krátkých větách. Ideální je v takovém tempu vydržet alespoň půl hodiny.

Posilují srdce i plíce

Elektrokolo proto může být dobrou volbou i pro seniory, lidi s nadváhou, po úrazech nebo pro ty, kdo se ke sportu vracejí po delší přestávce. Díky přípomoci motoru zvládnou delší trasy i kopce, aniž by se příliš vyčerpali.

Přitom stále zapojují svaly, posilují srdce a plíce a zlepšují celkovou kondici. Pravidelný pohyb je navíc mnohem snazší udržet, pokud člověka baví.

Při hubnutí přitom neplatí, že čím větší dřina, tím lepší výsledek. Ve vysoké intenzitě totiž tělo využívá hlavně cukry, zatímco tuky spaluje méně.

Elektrokola nejsou jen pro seniory. Zvolte si správný typ, vybere si každý

„Můžete dřít jako kůň, ale pokud je vaším cílem úbytek tuku, není to nejefektivnější cesta. Elektrokolo vás naopak neustále vrací do tempa, v němž dochází ke spalování tuků,“ říká Michael Kolář.

Doporučuje jezdit tři- až čtyřikrát týdně po třiceti až šedesáti minutách. Podle něj se první změny mohou projevit už během několika týdnů nejen na váze, ale také na kondici, kvalitě spánku, energii a psychické pohodě.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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