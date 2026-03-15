Jak jednat s nepříjemnými lidmi? Nastavte hranice, dialog plánujte předem

V práci, v rodině i na úřadech se občas setkáte s lidmi, kteří jsou protivní, útoční nebo neustále kritizují. Ne vždy se vám podaří jim vyhnout. Proto je potřeba mít plán.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Setkání s toxickým kolegou, věčně nespokojeným příbuzným nebo arogantním úředníkem je nepříjemným zážitkem, který vás může v mysli pronásledovat nejen následující hodiny, ale i dny. A někdy také dokáže pořádně nabourat sebevědomí či vědomí vlastní hodnoty.

I když si málokdy můžete zvolit, koho na své cestě životem nebo jen obyčejným dnem potkáte, lze si nastavit to, jak na ně budete reagovat. Umění diplomacie a emočního odstupu není o tom, že se necháte utlačovat druhými, ale že si nenecháte diktovat, jak se při setkání s nimi budete cítit.

Změňte úhel pohledu

Pomůže si například uvědomit, že chování druhého člověka je většinou projekcí jeho vlastních nejistot, stresu nebo špatné výchovy. Když na vás někdo útočí nebo je jinak nepříjemný, říká tím mnohem víc o svém vnitřním světě než o vaší skutečné hodnotě.

Zkuste si dotyčného představit jako malé dítě, které se jen nenaučilo lépe vyjadřovat své potřeby. Tento drobný psychologický trik může snížit hladinu vašeho hněvu a pomůže vám udržet si emocionální odstup.

Nastavte jasné hranice

Být slušný neznamená být tím, o koho se může každý otřít. Pokud někdo překračuje únosnou mez, je nutné to stopnout. Řešením není agresivita, ale asertivita. Například rozhodně řečené věty typu „Takto se mnou prosím nemluvte, necítím se v tom dobře.“ nebo „Vidím, že máme na věc jiný názor, pojďme se raději soustředit na fakta.“.

To, že se za sebe dokážete postavit, může fungovat jako účinný štít, který agresora zastaví nebo zpomalí.

Ovládněte umění šedé skály

Je to osvědčená psychologická metoda při jednání s lidmi, kteří se vyžívají v provokaci a dramatu. Cílem je stát se pro ně nudnými jako šedá skála u cesty. Odpovídejte stručně, nedávejte najevo emoce – ani vztek, ani nadšení – a nesdílejte žádné osobní informace, které by mohly být použity proti vám.

Když provokatér nedostane svou „dávku“ vaší emotivní reakce, dříve či později se začne nudit a najde si jiný cíl.

Soustřeďte se na tělo a dech

Když cítíte, jak se vám při (možném) setkání s určitým člověkem svírá žaludek, vaše tělo přepíná do režimu stresu. V tu chvíli přebírají kontrolu emoce a racionální myšlení jde stranou. Velmi účinná je metoda krabicového dechu: nádech na čtyři doby, zadržení dechu na čtyři doby, výdech na čtyři doby a opětovná pauza.

Stačí tři cykly a váš nervový systém dostane signál, že nejste v přímém ohrožení života. Klidný dech vám dodá sekundy navíc, abyste na nepříjemnost zareagovali s rozvahou, nikoliv afektem.

10 typů nepříjemných lidí

  • Věčný stěžovatel: Na všechno si stěžuje a téměř nikdy není spokojený. Rozhovor s ním se rychle stočí k tomu, co se nepovedlo a co je špatně, a člověk od něj odchází bez energie. Pomáhá reagovat stručně, nepřidávat vlastní stížnosti a citlivě měnit téma.
  • Stálý kritik: Na všem i všech hledá chyby a málokdy někoho pochválí. I drobnou radost dokáže shodit poznámkou, která druhému vezme chuť cokoli dělat. Nejlepší je nebrat si jeho slova osobně a držet se věcných faktů.
  • Oběť: Má pocit, že se proti němu svět spikl a že za nic nemůže. Stále vypráví o svém těžkém osudu, ale ve skutečnosti nechce nic změnit. Pomáhá vracet odpovědnost zpět k němu a nenechat se zatáhnout do nekonečného řešení jeho problémů.
  • Provokatér: Rád vyvolává konflikty a sleduje, jak se ostatní rozčílí. Často pronáší jízlivé poznámky nebo narážky, které mají druhé vyvést z rovnováhy. Nejlepší reakcí je klid, krátká odpověď a případně ukončení rozhovoru.
  • Manipulátor: Snaží se ostatní dostat tam, kam chce, pomocí výčitek, nátlaku nebo citového vydírání. Po setkání s ním má člověk pocit, že něco slíbil nebo udělal proti své vůli. Řešením je říkat jasné ne a nenechat se tlačit do rozhodnutí, která nechcete.
  • Pomlouvač: Rád rozebírá životy druhých a šíří drby. V jeho přítomnosti má člověk pocit, že jakmile odejde, stane se terčem řečí zase on. Pomůže se do podobných hovorů nezapojovat a měnit téma.
  • Věčný pesimista: V každé situaci vidí hlavně problémy a hrozby. I dobrou zprávu dokáže během chvíle obrátit v něco negativního a beznadějného. Nejlepší je držet si odstup a nenechat se jeho náladou stáhnout dolů.
  • Sobecký vypravěč: Mluví hlavně o sobě a o svých starostech, aniž by se zajímal o druhé. Rozhovor s ním připomíná jednostranné vysílání bez možnosti odpovědi. Pomáhá rozhovor nerozvíjet, a kdykoli to půjde, jemně ho přerušit.
  • Vtíravý společník: Chce být neustále v kontaktu, sdílet každý detail a vyžaduje pozornost. Člověk má vedle něj pocit, že nemá prostor pro vlastní život. Je třeba nastavit jasné hranice a říkat slušně, ale pevně ne.
  • Přehnaný dramatik: Každou drobnost prožívá jako velkou krizi a vtahuje do ní i ostatní. Kolem něj bývá neustále napětí, protože z každé situace dělá velké drama. Pomáhá reagovat klidně, nezesilovat jeho emoce a držet se reality.

Připravte si únikovou cestu

Pokud víte, že vás setkání s konkrétním člověkem vyčerpává, plánujte ho strategicky. Vždy mějte připravenou únikovou cestu, například oznámením hned v úvodu.

„Mám jen deset minut, pak musím běžet na další schůzku.“ S nepříjemnými lidmi se také raději setkávejte ve veřejném prostoru, jako je kavárna nebo sdílená kancelář. Přítomnost ostatních lidí přirozeně krotí nevhodné chování a nutí obě strany k větší kultivovanosti.

Emocionální upíři

Nevypadají nebezpečně a často působí docela obyčejně. Přesto po setkání s nimi odcházíte unavení, podráždění nebo zcela bez nálady.

Citoví upíři nejsou žádné nadpřirozené bytosti, ale lidé, kteří čerpají energii z emocí druhých. Někdy si toho ani nejsou vědomi, jindy to dělají téměř vědomě, protože zjistili, že tím získají pozornost a sílu. Můžete vyjít z domu v dobré náladě, ale po krátkém rozhovoru s takovým člověkem vás začne bolet hlava, cítíte napětí nebo podivnou únavu. K ničemu zásadnímu přitom nedošlo, jen jste se ocitli v blízkosti někoho, kdo své problémy, zlobu nebo strach přenáší na ostatní.

Vysávací metody

Citoví upíři se přitom nevyskytují jen mezi cizími lidmi, často je najdete i mezi kolegy, příbuznými nebo známými, kterým se nedá úplně vyhnout.

Jednou z nejčastějších „upírských“ metod je neustálá negace. Takový člověk vidí všechno černě, stěžuje si na svět, na lidi, na politiku i na vlastní život. Stačí, abyste se k jeho náladě přidali a začali reagovat, a už vás má. Další častou zbraní je zloba, protože rozčílený člověk vydává spoustu energie. Upír vás proto může provokovat, rýpat do vás nebo vyvolávat konflikty. Jindy zase hraje na lítost nebo sebelítost, vypráví o svém těžkém osudu, jenže ve skutečnosti nechce nic řešit, jen znovu a znovu získávat vaši pozornost a soucit. A někdy zvolí úplně opačný postup – přehnanou přátelskost, lichotky a obdiv, kterými si vás získá, abyste mu otevřeli dveře ke své energii.

Nejúčinnější obranou je včas takové chování rozpoznat a nenechat se zatáhnout do emočního víru. Pomáhá držet si odstup, nereagovat na každou provokaci a zkrátit rozhovor, který nikam nevede. Někdo si pomáhá i představou ochranné bariéry kolem svého těla ideálně v podobě zrcadla, která odrazí cizí negativitu a pustí k němu jen to dobré. Důležité je také nesnažit se citového upíra změnit nebo zachránit, protože to většinou nefunguje a člověk tím jen ztrácí další sílu. Největší ochranou je vlastní klid, zdravé hranice a vědomí, že svou energii nemusíte dávat každému, kdo si o ni řekne.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Neskutečný příběh Veroniky, které se podařilo zhubnout. Její cesta byla trnitá

Veronika Procházková

Šestatřicetiletá Veronika Procházková si před lety prošla peklem. Žila v nefunkčním manželství, měla práce až nad hlavu a skončila dokonce na oddělení psychiatrie poté, co se zhroutila. Život se s ní...

Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách...

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....

Hvězdy, které sexuální orientaci odhalily později v životě

Slavní, kteří svou sexuální orientaci neodhalili hned na začátku kariéry.

Někdy za pozdější coming out u slavných mohl stud, jindy rodina nebo i přání nebýt ve „škatulce“ gayů a leseb. Nakonec však hvězdy uvedly, že přišla po odhalení jejich pravé orientace úleva. A...

Papal a papal. Jakub vážil 170 kilo, v Extrémních proměnách si zachránil život

Fyzička a zdravotní stav třiatřicetiletého Jakuba měly k ideálu daleko. Pomoc...

Fyzička a zdravotní stav třiatřicetiletého Jakuba měly k ideálu daleko. Na vině byla sedavá práce, denně tři hodiny dojíždění autem a nekonečný přísun nezdravých potravin. Manželka a děti chtěly, aby...

Prabába tichého luxusu. Carolyn Bessette-Kennedy inspiruje i 27 let po smrti

Carolyn Bessette, provdaná Kennedy, nebyla klasická kráska. Měla ovšem ono...

Carolyn Bessette-Kennedy neměla žádnou stylistku ani asistentku. Nebyla oficiální tváří žádné značky a pochopitelně neměla ani účty na sociálních sítích, kde by se mohla prezentovat. Přesto je...

Neuvěříte, čeho všeho se lidé bojí. Existuje i fobie z knoflíků nebo kachen

Žena s panickou atakou

Strach z pavouků nebo výšek zná téměř každý. Existují ale i mnohem neobvyklejší fobie, které mohou na první pohled působit úsměvně. Pro lidi, kteří jimi trpí, však znamenají skutečný problém. Někteří...

15. března 2026

Škytavka dokáže potrápit. Co pomáhá a kdy jít k lékaři

Ilustrační fotografie

Náhlé škytání dokáže zaskočit každého. Obvykle během pár minut zmizí, někdy ale umí potrápit déle. Co škytavku vyvolává, jaké triky na ni opravdu fungují a kdy je lepší vyhledat lékaře?

14. března 2026

Hvězdy, které sexuální orientaci odhalily později v životě

Slavní, kteří svou sexuální orientaci neodhalili hned na začátku kariéry.

Někdy za pozdější coming out u slavných mohl stud, jindy rodina nebo i přání nebýt ve „škatulce“ gayů a leseb. Nakonec však hvězdy uvedly, že přišla po odhalení jejich pravé orientace úleva. A...

14. března 2026

Horoskop pro každé znamení na 12. týden roku 2026

ilustrační snímek

Co nás čeká v třetím březnovém týdnu podle hvězd? Panny, pokud máte dojem, že s vámi do jara kráčí nějaké resty, věnujte jim tyto dny a nic dalšího nerozjíždějte. Budete na ně mít energii i...

14. března 2026

Lásky čas? Sedni pod rozkvetlou strom a otevři bubliny

Když ruka ruku myje. Nejde jen o mýdlo, ale i o následnou péči a hydrataci

Snadná manikúra z domova

Ukažte ruce a hned všichni poznají, kolik je vám let. Ano, právě hřbety rukou prozradí víc, než by člověk chtěl – a tak je fajn je začít rozmazlovat. Poradíme, jak na to.

13. března 2026

Pátek třináctého a 13 překvapivých faktů nejen o smolných dnech a datech

Ilustrační snímek

Možná i vám se v pátek třináctého nechce vycházet z domu, a pokud vám na tento den vychází nějaká zkouška nebo důležitá schůzka, snažíte se ji přehodit na jindy. Proč nám toto datum způsobuje mrazení...

13. března 2026

Plat až na druhém místě. K výpovědím nás ženou spíš mikronespravedlnosti

Ilustrační snímek

My Češi jsme konzervativní a své zaměstnání měníme jen neradi. Co nás vede k výpovědím? Častěji než peníze to bývají špatné pracovní podmínky: zvyšující se tlak na výkon, chaotické úkolování a...

13. března 2026

Jarní restart domova: Proč jen utřít prach a vytřídit šatník nestačí?

Komerční sdělení
Co o vašem zdraví prozradí jazyk: barva, povlak i rýhy mohou být varováním

Ilustrační fotografie

Stačí pár sekund před zrcadlem a váš jazyk může prozradit víc, než čekáte. Povlak, barva i drobné rýhy podle některých přístupů naznačují potíže s trávením, játry nebo psychikou. Podívejte se, jaké...

12. března 2026

