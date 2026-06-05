Proč má světlo tak velký vliv na naše vnímání vlastního obličeje a proč může stejný make-up v koupelně, na denním světle nebo večer vypadat úplně jinak?
Světlo hraje zásadní roli. Bez dobrého světla, ať už přirozeného, nebo umělého, nikdo nevypadá dobře. Například v koupelně není vhodné bodové osvětlení ze stropu. Světlo by mělo být nad zrcadlem nebo v úrovni obličeje, aby lichotilo. Bodovky, které svítí shora, totiž dělají stíny pod očima.
Pokud se líčíte v koupelně, natrénujte si nejdřív postup u okna, abyste věděla, kolik použít make-upu i tvářenky, a pak se vraťte do koupelny, kde doladíte celkový vzhled. Poslední kontrolu ale doporučuju provést opět u okna na denním světle.
Jak si udělat co nejlepší „selfíčko“? Přední kamera na telefonu umí být zrádná…
Záleží na nastavení mobilu i okolních podmínkách. Selfie foťte ideálně na denním světle. Ruku dejte lehce před sebe a trochu výš, tím pádem natočíte obličej mírně nahoru. Nejlepší je, když máte přímo před sebou okno. Rozhodně nedoporučuju fotit se na přímém slunci – světlo je příliš intenzivní a takzvaně přepaluje. V pravé poledne navíc dopadá shora, což není příliš lichotivé. Pokud se fotíte venku, počkejte si raději na „zlatou hodinku“.
Co videohovory? Máte tipy na nasvícení obličeje?
Světlo je opět klíčové. Pokud máte možnost, otočte se s počítačem k oknu – ideální je, aby bylo před vámi. Existují taky malá světýlka, která se dají připnout na počítač nebo telefon a hezky vás nasvítí. Děláte-li videohovory často, doporučuju pořídit si klidně i malý stativ.
Poradíte, jak si udržet zdravý odstup od vlastního obrazu a nenechat se zbytečně ovlivnit detaily, které ve skutečnosti nikdo jiný nevnímá?
Každý má něco, o čem si myslí, že to na něm okolí vidí. Ale věřte, že většinou to vnímáte jen vy. I zdánlivě dokonalí lidi totiž mívají nejvíc nejistot. Pokud máte například málo vlasů, můžete si je nechat naplést, nebo to nechat být a naučit se s tím pracovat. Moje rada je jednoduchá – zvýrazněte to, co na sobě máte ráda.
Jaký dopad má každodenní kontrola obličeje přes selfie kameru, která často deformuje proporce? Může ovlivnit naše vnímání sebe sama i make-up rutinu?
Ženy by se měly přestat zkoumat ve zvětšovacích zrcátkách. Rozhodně nepozorujte každý milimetr, není to nutné. Tyhle pomůcky jsou dobré možná na vytržení chloupku nebo vymáčknutí pupínku, ale pro běžný život je nepotřebujete.
Jak si nastavit vlastní „ realitu“? Čím se řídit, aby make-up fungoval v běžném životě i na fotkách?
Musíte si osvojit líčení, ve kterém se cítíte dobře a zároveň z něj nejste ve stresu. Uvedu příklad: většina žen si zvládne namalovat linku běžnou tužkou, což je v pohodě. Pokud ji neuděláte úplně přesně, můžete ji lehce rozmazat a pořád bude vypadat dobře. Když se ale rozhodnete pro tekutou nebo gelovou linku a nemáte v tom praxi, zabere vám to spoustu času i nervů a ve finále se vám třeba ani nepodaří, takže budete muset začít znovu. Proto radím: dělejte to, v čem jste si jistá, zvlášť v případě, že se chystáte ven. Jinak si jen zbytečně zkazíte náladu. Na experimenty si vyhraďte čas jindy a učte se různé techniky.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.