Jak vydat knihu svépomocí a dostat do distribuce - knihkupectví?

Na rozdíl od spolupráce s nakladatelem je nutné investovat 100 % peněz potřebných na vydání knihy. Předtisková příprava vás nikdy nemine, vždy musíte vytvořit, nebo někde zadat grafické zpracování, následně tisková data. To je terminus technikus, a ne každý, kdo má PC, je grafik. Setkáváme se bohužel s různou kvalitou podkladů, které chtějí klienti vytisknout. O typografických pravidlech, jazykových korekturách atp. nemluvě. Ale co poté? Musíte zaplatit tiskárnu, která knihu vyrobí, sklad, distribuce. Cenu tisku ovlivňuje mnohé, rozsah stran, papír, barevnost, formát a HLAVNĚ náklad. Čím větší náklad, tím nižší kusová cena. Zde je kámen úrazu a my pořád dokola řešíme s nakladateli, proč kusová cena u dotisku není stejná, jako u prvonákladu. Samozřejmě nepočítáte hodiny, které jste proseděli nad psaním knihy samotné. Na druhou stranu, grafika si můžete zaplatit, specifikaci tiskoviny vyšperkovat do luxusní publikace, ale čtenář ocení hlavně obsah. Proto může být úspěšný každý!

Pokud se budeme bavit o distribuci, v ČR jsou asi 2-3 hlavní hráči, jmenovat nebudeme. Distributor knihu nabídne knihkupcům, kamenným obchodům a e-shopům, které je dál prodávají čtenářům. Cena této služby je kolem 55 % z pultové ceny publikace! Skutečně, více než polovinu ceny v knihkupectví platíte distribuci. V tom jsme také v ČR unikátní, bohužel. Mnozí autoři pak mají pocit, že budou u vchodu na nejlepším místě s označením novinka. Omyl, distributor-obchodník nabídne knihkupci seznam nových titulů, v ČR vzniká cca 40 titulů denně! Váš titul bude v excelu vidět nahoře tak 1. týden a knihkupec si vezme na krám také možná 2 ks do komise, a poté knihy skončí někde v regálu mezi ostatními tituly. Marketingová podpora žádná, za 2 týdny si knihkupec, pokud se tedy knihy neprodají a nebude se o nich mluvit, na váš titul nevzpomene a další nevezme. Váš titul se propadá v seznamu titulů do hloubek, kam již knihkupec nedohlédne.

1. - prodej knihy bez rizika remitendy (nikdy nezbude nic na skladě a zároveň je dispozici virtuální sklad s nekonečným množstvím knih)

2. - tisk a prodej titulů, jejichž prodejní potenciál se nedá odhadnout (ne každý titul je bestseller, a ne vždy umíme odhadnout kolik se prodá nebo hůře neprodá

3. - tisk a prodej již vyprodaných titulů (lze vrátit v život i tituly, s jejichž dotisky se již nepočítalo)

4. - snížení finančních nákladů na minimum (bez nákladů tisku, distribuce, skladování atp)

U nás nikdy nebudete řešit kolik vytisknout nebo dotisknout, neriskujete závratnou ztrátu a paletu knih ve sklepě nebo u distributora. Zároveň ale vždy máte knihy skladem v jakémkoli množství, a my doufáme, že právě vám se podaří prodat třeba 1500 ks. Je to vhodné i pro školy a univerzity, nakladatele, kteří mají k dispozici data starších titulů, které nebylo ekonomické vracet do standardní distribuce. Odpadají skoro všechny náklady, s minimální investicí uvedete knihu do prodeje a sami si nastavíte prodejní cenu a svou marži. Defaultně je nastaveno 30 %, ale pokud titulu věříte a máte čtenáře, klidně inkasujte více!

Co marketing? Dlouhodobě u našich autorů - samonakladatelů víme, že vysoký podíl knih se prodá mezi jejich sledujícími na sociálních sítích nebo v komunitě, pro kterou je kniha určena. Proto neváhejte knihu propagovat právě tam! Chovejte se jako podnikatel, hýčkejte marketing a reklamu, budujte svou značku-jméno, náklady na tisk přenechejte nám. Jestliže využijete i velmi efektivní živou reklamu (proto ji většina autorů dělá), autorská čtení, besedy se čtenáři, hurá, vaše budoucnost úspěšného spisovatele se blíží. Přejeme mnoho úspěchů s úspěšným prodejem vašich knih, ať už se vydáte jakoukoli cestou.

Foto: bookla.cz, shutterstock