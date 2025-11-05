První krok při výběru je totožný jako u klasického jízdního kola bez motoru – ujasněte si, kde budete elektrokolo využívat a na jakých cestách budete jezdit.
„Češi mají tradičně rádi horská kola, ale při výběru je vždy dobré si zopakovat, zda budete nejvíc času trávit v terénu, nebo spíš jezdit mezi prací, školkou a cukrárnou. Pokud zvolíte druhou variantu, doporučuji city e-bike neboli městské elektrokolo,“ radí Richard Gasperotti, ambasador výrobce pohonů elektrokol Bosch eBike Systems, a dodává, že nic o kole neřekne víc než zkušební jízda, kterou si lze domluvit v obchodě či s prodejcem.
To, co je u elektrokola navíc, je pohonný systém složený z elektromotoru, řídicí jednotky, akumulátoru a displeje. Na trhu je několik výrobců, kteří splňují nejvyšší požadavky. Neuděláte chybu, když se ve svém okolí zeptáte, s jakou značkou je kdo spokojený a s čím jsou naopak starosti.
Při jízdě se skvěle hubne
Elektrokolo nabízí možnost sportovat víceméně každému. Možná jste ale někdy slyšeli, že e-bike je ‚podvod‘, protože za vás přece ‚šlape‘ motor. Realita? Přesný opak. Elektrokolo vás sveze, ale bez vaší aktivity se to neobejde.
A právě v tom tkví jeho kouzlo. Umožňuje pálit kalorie efektivně, bezpečně a s radostí. Pokud jedete v lehkém až středním tempu, tedy zhruba na 60-70 procentech maximální tepové frekvence (MTF), tělo pracuje efektivně a spalování probíhá hlavně z tukových zásob. Této zóně se říká ‚tuková zóna‘. A nemusíte se u toho zničit na doraz, právě naopak! Pokud jedete ve vysoké intenzitě, tedy nad 80 procent MTF, např. při prudkém stoupání nebo závodním tempu na klasickém kole, tělo přechází na spalování rychlé energie z cukrů.
„Při výběru se zajímejte o výkon. U elektrokol je výkon motoru v Česku i ve většině evropských zemí zákonem omezen na 250 W a přípomoc funguje jen do 25 km/h. Po dosažení této rychlosti se motor automaticky odpojí. Hlavním důvodem je bezpečnost. Druhým důležitým kritériem je kroutící moment motoru známý motoristům též jako ‚krouťák‘. Uvádí se v Newtonmetrech (Nm) a čím je vyšší, tím více vám motor pomůže při rozjezdech, jízdě do kopce nebo při zdolávání překážek. Bude-li toto číslo mezi 60 a 90 Nm, máte jistotu, že vaše jízda bude vždy dostatečně dynamická,“ pokračuje odborník.
„Motor pouze násobí vaši sílu při šlapání a nefunguje sám o sobě. Aby pracoval efektivně a vydržel dlouho, je ideální šlapat na lehčí převody a s vyšší frekvencí. Platí jednoduché pravidlo - raději rychleji a lehčeji než pomalu a silou.“
Pozor si dejte na čipování neboli odblokování motoru, které je v Česku poměrně rozšířené a umožňuje jet rychleji než 25 km/h. Jenže jízda s takto upraveným elektrokolem je nezákonná. Riskujete pokutu, zabavení kola, vyšší riziko nehody a v jejím případě neproplacení pojištění.
Větší kapacita baterie je lepší
Jak daleko na jedno nabití baterie dojedete, závisí hned na několika faktorech – hmotnosti jezdce, profilu trasy, venkovní teplotě, nahuštění pneumatik i míře asistence motoru. Čím víc šlapete sami, tím déle baterie vydrží. Pokud necháte pracovat hlavně motor, baterii vyčerpáte rychleji.
„Obecně platí, že čím větší kapacita baterie, tím delší je dojezd. Kapacita se udává ve watthodinách (Wh). Běžný standard je dnes 500– 750 Wh. Pokud chcete jezdit dlouhé trasy bez starostí, zvolte baterii s kapacitou nad 800 Wh,“ dodává Richard Gasperotti.
Přeprava kola je občas „oříšek“
Pokud plánujete vzít si elektrokolo na dovolenou, věnujte pozornost tomu, jak ho přepravovat. Zapomeňte na jeho umístění do nosiče na střeše auta, kde lze přepravovat pouze klasická kola.
Střešní nosiče mívají omezenou nosnost, kterou elektrokola se svou vyšší hmotností většinou překročí. ‚Zdravé‘ to není ani pro samotnou střechu auta a podélné střešní nosiče hagusy sloužící k uchycení nosičů kol. Vzhledem k váze kola navíc hrozí zranění nebo poškození e-biku i auta. Nejlepší je pořídit si zadní nosič uzpůsobený k montáži na tažné zařízení – kouli.
„Obecně se však doporučuje nevozit elektrokola v průtrži kvůli ochraně elektrických obvodů. Když budete parkovat, nenechávejte je na prudkém slunci kvůli bezpečnosti akumulátorů,“ radí odborník.
Zcela zapomeňte na přepravu elektrokola letadlem. Zakazují to pravidla letecké asociace IATA. Hlavním důvodem je, že akumulátor e-biku je považován za rizikový předmět, a to bez ohledu na to, jde-li o skutečně potenciálně nebezpečný „no name“ výrobek, nebo moderní akumulátor, na jehož bezpečí dohlíží zabudovaná řídicí jednotka.
Ideální je pro převoz elektrokola železniční doprava. Například u Českých drah si můžete umístit elektrokolo do vagonu jako spoluzavazadlo, a to až do vyčerpání kapacity určeného prostoru. Regio Jet umožňuje přepravu elektrokol jen na linkách označených písmenem R. Leo Express má všechny vlaky nízkopodlažní a kola vozí vždy.
Kapacita je však omezená na čtyři kola v jedné vlakové soupravě. Cena za přepravu je 49 Kč. Elektrokola vám přepraví také Arriva, a to na začátku nebo na konci soupravy. Omezení je dané kapacitou, která je obvykle osm kol. Nástup je opět nízkopodlažní, a tím pádem komfortní. Jízdenku pro sebe a pro kolo zakoupíte také u průvodčího.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.