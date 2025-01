Jak to chodí v lázních? Nemocniční režim nečekejte, spíš relaxaci

Nemusíte být zrovna švihák lázeňský, abyste si pobyt v léčebných ozdravovnách užili. Stačí se jenom nebát a uvědomit si, jak je to všechno přínosné nejen pro vaše tělo, ale často také pro ducha.

Paní Věra (74) třeba jezdí do těchto zařízení každý rok. „Je to něco, na co se neskonale těším. Lázně miluju. Vždycky mě to vysloveně potěší a pobyt mě nabije energií,“ říká k tomu.

Nebere to jako pobyt v léčebném zařízení. Vůbec ne. „Je to spíš jako dovolená, kde se o vás ostatní lidé starají,“ říká.

Pojďme si ale říct i nějaké ty praktické záležitosti. Pobyt v lázních většinou začíná večer. „Lidi se ubytují, dostanou základní informace o tom, co je čeká a jak to v jejich lázeňském domě chodí s procedurami a se stravou,“ říká lázeňská sestra Dana.

Druhý den ráno následuje vstupní prohlídka. A nesoustředí se jen na vstupní diagnózu, ale lékař vám nastaví léčebný proces podle svého komplexního posouzení všech vašich zdravotních problémů. Abyste dostali tu nejlepší péči, je potřeba pořádně zjistit, co vám pomáhá, ale i to, co by vám případně mohlo ublížit.

Lázně určitě nejsou žádná nemocnice

Mnoho lidí má strach, že si v lázních neodpočinou a budou se honit z jedné procedury na druhou. „Lidé se mě často ptají, jestli je to tady podobné jako ve špitále, což mě opravdu rozesmívá,“ přikyvuje k tomu paní Věra.

Největší české lázně Poděbrady : poruchy pohybového aparátu, onkologie

: poruchy pohybového aparátu, onkologie Třeboň: nervový systém a pohybový aparát, onkologie

nervový systém a pohybový aparát, onkologie Konstantinovy lázně: oběhový systém, metabolické poruchy

oběhový systém, metabolické poruchy Mariánské Lázně: oběhové orgány, trávicí trakt, poruchy metabolismu

oběhové orgány, trávicí trakt, poruchy metabolismu Karlovy Vary: zažívací ústrojí, metabolismus a funkce endokrinních žláz

zažívací ústrojí, metabolismus a funkce endokrinních žláz Františkovy Lázně: oběhové orgány, onemocnění trávicího traktu, gynekologie

oběhové orgány, onemocnění trávicího traktu, gynekologie Lázně Bělohrad: nervový systém, pohybový aparát, kožní a gynekologická onemocnění

nervový systém, pohybový aparát, kožní a gynekologická onemocnění Lázně Libverda: oběhový systém, metabolické poruchy, neurologie

Nebojte se vůbec ničeho, žádný tvrdý nemocniční režim vás rozhodně nečeká. V lázních a podobných zařízeních totiž rozhodně neplatí rčení: čím více, tím lépe. Všechno se odehrává v naprostém klidu.

„V rámci komplexní péče má pacient hrazeny od pojišťovny tři procedury denně, což je dle zkušeností pro organismus ideální počet,“ vysvětluje hlavní lékař společnosti Lázně Luhačovice Petr Pšenica.

Den podle vás

Navíc vás nikdo k ničemu nenutí. „Pokud by pacient už předem věděl, že mu některá z předepsaných procedur nedělá dobře, je možné se s lékařem domluvit na vhodné alternativě,“ dodává odborník.

A když nastane volný čas, je jen na vás, jako ho využijete. „Pacienti si například mohou projít lázeňský areál a navštívit místní kavárny a obchůdky, vyzkoušet některou z wellness procedur, anebo se zúčastnit kulturního programu luhačovických lázní. Aktivity se tedy jednoduše odvíjí dle osobních preferencí, ale i podle toho, co pacientovi umožňuje jeho zdravotní stav,“ uzavírá Pšenica.

Na snídaně, obědy i večeře je zpravidla vyčleněn časový rozptyl, který zvládnete dodržet, i když se někdy budete chtít zdržet na procházce nebo v bazénu.

Nutno ještě dodat, že komplexní léčebné pobyty obvykle trvají tři nebo čtyři týdny. Nemusíte se ale ničeho obávat, lázně vás rozhodně příjemně překvapí a co je podstatnější, jejich blahodárné účinky navíc pocítíte i několik měsíců po návratu domů.

Navíc v zimě je to místo, kde se kvůli léčivým pramenům často nesmějí solit silnice. A tak vynikne celá jeho chladivá nádhera. A to samo o sobě dodá mnoha lidem optimismus do žil.