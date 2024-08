Devět nápadů, jak zakončit léto. Hurá do jeskyně nebo třeba na piknik

Zalezte do jeskyně, třeba v Moravském krasu

Už vás nebaví letní vedra a vaše děti odmítají vylézt z domu od počítače, protože venku je „zas to horko“? Zakončete prázdniny návštěvou jeskyně. Slunce se tam nedostane, kdyby se snažilo sebevíc. Vzduch je vlhký, chladný a atmosféra tajuplná.

Pokud máte pocit, že by se vaše děti na běžné prohlídce nudily (i když to není moc pravděpodobné), vypravte se třeba do Moravského krasu, kde si v jeskyni Výpustek mohou užít interaktivní příběhovou prohlídku zvanou Medvěd Bruno a stroj času. S Brunem se děti jistě nudit nebudou! Jeskyni najdete u obce Křtiny, a prohlídku si rozhodně zarezervujte předem.