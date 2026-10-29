Sociální sítě se v těchto dnech zaplňují fotkami rodin, které s úsměvy od ucha k uchu pobíhají po louce a pouštějí draky. Časopisy přicházejí s návody, jak si vyrobit co nejkrásnější podzimní dekorace, děti nosí ze školy pozvánky na halloweenské radovánky a sociální sítě plní naaranžované fotky s dokonalou podzimní atmosférou.
Podzim se tak jeví jako období, které bychom si měli užívat. Některé z nás ale místo toho přepadá špatná nálada a nejraději by zalezli do postele a místo procházek spadaným listím sledovali celý den televizi.
Je to v pořádku. Podzim nemusíme prožívat stejně jako ostatní. Pro některé z nás ovšem může právě rozdíl mezi představou a skutečností znamenat velký problém.
„Může vzniknout především tehdy, když je mezi tím, jak bych se podle okolí měl cítit, a tím, jak se skutečně cítím, příliš velký rozdíl,“ vysvětluje Olga Šerá, terapeutka z platformy Terapie.cz, která je současně EMDR trauma terapeutkou.
Člověka tak mohou přepadat chmurné myšlenky, úzkosti nebo dokonce depresivní stavy.
Ostatní berte jen jako inspiraci
Romantizace podzimu sama o sobě přitom nemusí být ničím špatným. Naopak. Krásné představy nás mohou motivovat k tomu, abychom si vytvořili příjemnější prostředí a vědomě si hledali malé radosti – vyrazili na procházku, užili si barevnou přírodu, zapálili si doma svíčku, pustili oblíbený film nebo strávili večer s blízkými.
Důležité ale je, aby šlo o něco, co skutečně vyhovuje nám, a ne o další povinnost, kterou si přidáme na seznam, protože to tak dělají druzí. Na podzim navíc často přichází sezónní splíny.
„Existuje řada klientů, kteří na podzim přicházejí s tím, že se cítí hůře. Svou roli může hrát i ubývající množství denního světla. Z terapeutického hlediska ale vnímám ještě jednu důležitou změnu. Po létě, které bývá spojené s dovolenými, cestováním, sluncem a větším množstvím odpočinku, se znovu rozbíhá pracovní a školní režim. Pokud je požadavků příliš mnoho, náš psychický i tělesný systém může začít protestovat, což může vypadat jako apatie nebo deprese,“ vysvětluje odbornice.
Upravte svou spánkovou rutinu
Jak si užít podzim
Nemusíte proto slepě kopírovat podzimní idylu, kterou vidíte kolem sebe. Pokud vás nebaví pouštět draka, vyrábět dekorace nebo trávit každou volnou chvíli venku, není s vámi nic špatně.
Stejně tak není nutné přemáhat se do dobré nálady jen proto, že „by měl být podzim krásný“. Mnohem důležitější je všimnout si, co vám skutečně dělá dobře a co naopak vaše psychické nepohodlí zhoršuje.
Najděte si to, co vám dělá radost
„Za důležité považuji všimnout si především toho, jak se skutečně cítím. Jestli se objevuje úzkost. Jak spím. Jak vypadá můj denní režim. Kolik mám povinností a jak jsem spokojený sám se sebou. Jestli dokážu odpočívat bez pocitu viny a zda jsou v mém životě vztahy, ve kterých se cítím dobře,“ uzavírá Olga Šerá.
Možná tedy není potřeba hledat dokonalý podzim z fotografií nebo romantických filmů. Stačí najít ten vlastní.
Pro někoho bude znamenat dlouhou procházku barevným parkem, pro jiného knihu pod dekou, film s rodinou nebo klidný večer, kdy nemusí dělat vůbec nic. Zkrátka jen být.
I to je totiž někdy potřeba. Podzim zkrátka nemusí vypadat jako vystřižený z Instagramu, přesto si ho můžete zamilovat.
Sezónní splín vs. deprese
Mít při sychravém počasí špatnou náladu není neobvyklé. Nesmí však trvat příliš dlouho. V tu chvíli už „výmluvy“ na roční období neobstojí a je třeba hledat příčinu.
„Pokud člověk zjišťuje, že se úzkost, smutek nebo nespokojenost opakují a významně zasahují do jeho života, doporučila bych dopřát si luxus psychoterapie, abychom postupně mohli žít více svůj vlastní život místo života plného převzatých vzorců chování, cizích přesvědčení a ovlivněného nezpracovanými traumatickými zkušenostmi,“ doporučuje terapeutka Olga Šerá.
Péče o psychické zdraví není jen o tom, že se nám zlepší nálada. Může mít pozitivní vliv i na mezilidské vztahy, pracovní výkon nebo sebevědomí. Někdy stačí si s někým jen popovídat a slyšet názor nezaujaté osoby. Jindy je potřeba dlouhodobější konzultace. Výsledky ale pocítíte brzy.
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Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.