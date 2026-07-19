... A ty, které přijdou, budete řešit až tehdy, když opravdu nastanou.
Léto je obdobím, na které se těšíte celý rok. Představujete si dlouhé večery na zahradě, výlety, setkání s rodinou i chvíle odpočinku, kdy si konečně dopřejete čas sami pro sebe. Jenže právě v okamžiku, kdy byste si měli užívat pohodu, vás často začnou pronásledovat starosti.
Japonský zenový učitel Shunmyo Masuno upozorňuje, že velká část vašich obav se týká věcí, které se možná nikdy nestanou. Přesto jim věnujete mnoho energie, času a pozornosti. Místo toho, abyste žili přítomným okamžikem, zaměstnáváte mysl představami o budoucnosti, kterou stejně nemůžete zcela ovlivnit.
Starosti jsou jako plevel
Každá žena, která má ráda zahrádku, dobře ví, jak rychle se na záhoně objeví plevel. Stačí několik dní nepozornosti a drobné zelené výhonky se rozrostou do všech stran.
Se starostmi je to podobné. Na začátku bývají nenápadné. Napadne nás, jestli nebude během dovolené pršet, zda budou děti spokojené nebo jestli všechno dobře dopadne. Jenže jedna myšlenka přivede druhou a za chvíli už si v hlavě vytváříte scénáře problémů, které možná vůbec nenastanou.
Malé letní cvičení pro větší pohodu
Přitom život bývá často mnohem prostší, než si představujete. Když zaprší, najdete si o dovolené jednoduše jiný program. Když něco nevyjde podle plánu, přizpůsobíte se situaci. A když se objeví komplikace, budete je řešit v okamžiku, kdy přijdou.
Málokdy je situace tak vážná, jak vypadá ve vašich představách.
Nedržte se plánů zuby nehty
Mnoho žen je zvyklých pečovat o druhé a mít vše zorganizované. Plánují rodinné oslavy, výlety, nákupy i běžný chod domácnosti. Taková schopnost je obdivuhodná, ale někdy se může stát pastí. Máte pocit, že musíte myslet na všechno dopředu a že bez vás se nic neobejde. Jenže život se nedá naplánovat do posledního detailu. Vždycky se objeví něco nečekaného.
Masuno proto doporučuje soustředit se především na to, co máme právě před sebou. Není nutné řešit celý srpen už v červnu, ani si kazit dnešní odpoledne obavami z příštího týdne.
Možná právě teď sedíte na terase s šálkem kávy. Ve vzduchu voní květiny, na zahradě dozrávají rajčata a slunce příjemně hřeje. To je skutečný život. To je okamžik, který stojí za pozornost. Všechno ostatní jsou zatím jen myšlenky.
Míváte pocit, že šťastné léto musí být plné velkých zážitků. Že potřebujete cestovat, navštěvovat nová místa a prožít něco mimořádného. Pokud se ale po letech ohlédnete zpět, často si vybavíte úplně jiné okamžiky.
Jednou z nejcennějších životních dovedností je rozpoznat, co můžete ovlivnit a co už ne. Počasí nezměníte. Nezařídíme, aby byli všichni kolem nás stále spokojení. Nedokážeme zabránit každé nepříjemnosti, která nás může potkat. Můžeme ale rozhodnout, kolik prostoru těmto věcem věnujeme ve své hlavě.
Když se přistihnete, že se trápíte něčím, co by se mohlo stát někdy v budoucnosti, zkuste se sami sebe zeptat: Musím to řešit právě teď? Ve většině případů bude odpověď záporná.
Článek vznikl pro speciálu časopisu Rytmus života – Relax čtení na léto.