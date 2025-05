Zkoumat rodinnou minulost je fascinující cesta, na níž se stanete výzkumníkem v několika disciplínách zároveň. Vedle genealogie, tedy vědy o rodokmenech, se dotknete i historie, psychologie a občas i práce téměř detektivní. Ať už chcete sestavit přehledný rodokmen pro své děti, nebo se pustíte do rozsáhlejšího výzkumu, každé jméno a každé datum se může stát klíčem k dávno zapomenutým příběhům.

Díky moderním technologiím si dnes můžete svůj rodokmen začít tvořit i z pohodlí vlastního domova. Stačí mít přístup k internetu. Mnohé informace o předcích se totiž ukrývají v matrikách, z nichž řada už je dostupná online.

Má to ovšem svá pravidla, úskalí i specifika, a právě proto je k úspěšnému bádání potřeba ještě jedna důležitá přísada, a to trpělivost.

Pátrejte ve vlastní rodině

Na samotném začátku bádání v rodinné historii nebudete potřebovat počítač ani připojení k internetu. Úplně postačí tužka a obyčejný blok, do kterého si budete zapisovat vše, co už víte. Zaměřte se na základní údaje: jména, data narození, úmrtí, sňatku, jakou měl dotyčný profesi, kolik dětí…

Vše, co jste slyšeli od příbuzných při vyprávění nebo co jste objevili v domácích dokumentech, si pečlivě zaznamenejte.

Mnohé objevíte například v listech rodných, křestních, oddacích či úmrtních, dále na svatebních oznámeních, parte, ale třeba také v denících či na zadních stranách fotografií.

Potřebné údaje můžete najít rovněž na náhrobcích. Neomezujte se jen na suchá fakta. I zdánlivě obyčejná vzpomínka, že „dědeček uměl plést krásné košíky“ nebo „babička rozuměla bylinkám“, dodá vašemu rodokmenu hloubku a lidský rozměr.

Jak číst staré dokumenty I když najdete matriku přesně z místa a období, které potřebujete (například knihu lidí narozených v Přelouči v roce 1908), rozhodně tím vaše práce nekončí. Budete se muset obrnit velkou dávkou trpělivosti. V naprosté většině případů zde nenajdete žádné vyhledávací pole, lupu ani klávesovou zkratku, které by vás okamžitě navedly na konkrétní jméno. Existují sice výjimky, kde už genealogové některé zápisy zpracovali do přehledné podoby, ale vzhledem k obrovskému množství knih je nereálné očekávat, že se s tím setkáte plošně. Připravte se tedy na ruční listování, a to doslova. Budete procházet nasnímanou stránku po nasnímané stránce a pátrat v zápisech, často velmi hustě popsaných a ne vždy snadno čitelných. Pokud znáte přesné datum narození, máte práci jednodušší, ale pozor – u některých starších církevních knih se neuvádí den narození, nýbrž datum křtu, které mohlo následovat až několik dní po porodu. Může se vám také stát, že budete mít problém vůbec něco přečíst. Veškeré záznamy se totiž zapisovaly ručně a každý zapisovatel měl svůj osobitý rukopis. Navíc se můžete setkat se zápisem v němčině nebo latině a místo známého písma uvidíte znaky, které vám na první pohled neřeknou vůbec nic. Často jde o tzv. kurent neboli švabach, tedy staroněmecké písmo, kterým se kdysi běžně psalo. Zoufat ale nemusíte, pokud si do internetového vyhledávače zadáte například „čtení kurentu“, najdete nejen tabulky s přehledy jednotlivých písmen, ale i instruktážní videa, která vám pomohou se v tomhle stylu písma zorientovat. Kromě toho dnes existují i online nástroje a webové služby, které dokážou nasnímané stránky s kurentem převést do běžně čitelného textu.

Všechny nalezené dokumenty si pokud možno naskenujte, vyfotografujte nebo přepište do elektronické podoby. Totéž platí i pro staré fotografie, které mohou mít hodnotu nejen vizuální, ale i paměťovou. V budoucnu vám tyto kopie usnadní práci, a navíc zabrání ztrátě cenných informací.

Při každém nálezu si nezapomeňte poznamenat, odkud informace pochází. Může se stát, že se k ní budete potřebovat vrátit nebo si ji ověřit.

V úvodní fázi si můžete také zkusit na papír předběžně načrtnout jednoduchý rodokmen. Začněte dole u sebe, nad sebe zakreslete rodiče, nad ně jejich rodiče a tak dále, jak hluboko vám to dostupné informace umožní.

Využijte existující databáze

Genealogie rozhodně není novým oborem. Lidé po celém světě pátrají po svých předcích už desítky let a mnozí z nich této vášni zcela propadli. Díky tomu dnes existují rozsáhlé online databáze, které už hotové rodokmeny. Možná budete mít štěstí a narazíte v některém z nich právě na jméno svého předka. A to může znamenat, že část pátrání už někdo odvedl za vás, tedy zmapoval linii, která se protíná s tou vaší.

Na takových stránkách si navíc můžete založit vlastní online rodokmen, postupně ho doplňovat a sdílet s ostatními členy rodiny. Mnohé z těchto webů navíc zpřístupňují i další důležité podklady, třeba matriční záznamy, a řada z nich je dnes už i v češtině.

Některé služby jsou zdarma, jiné vyžadují předplatné. Pro ty, kdo dávají přednost práci offline, existují i programy ke stažení přímo do počítače.

Budete-li dostatečně trpěliví a bude vám přát i štěstí, můžete se při sestavování své rodové linie dostat až do 16. století. Právě tehdy bylo totiž církví nařízeno vedení matrik ve všech farnostech. A pokud mezi vašimi předky byli i šlechtici, můžete zajít ještě dál, do Zemských desek, do kterých se zapisovalo už od 13. století.

Hledejte stopy v matrikách

Dostanete-li se při hledání svých kořenů do bodu, kdy už vám nestačí ústní vyprávění a rodinné dokumenty, je třeba pustit se do podrobnějšího pátrání.

Pak přicházejí na řadu matriky, tedy knihy, kde jsou záznamy o narozeních, sňatcích a úmrtích, nebo jiné archivní dokumenty, jako jsou třeba sčítací operáty (výstupy při sčítání lidu), seznamy padlých v první světové válce nebo staré daňové soupisy.

Tyto prameny se uchovávají především ve státních nebo okresních archivech, kde o ně můžete buď písemně požádat, nebo si je přijít osobně prohlédnout. I v tomto případě je však dobré archiv předem kontaktovat, aby vám dokumenty připravili k nahlédnutí. Za vyhledání a kopírování údajů se většinou platí drobný poplatek.

Velkou výhodou dnešní doby je ale to, že řada matrik už byla digitalizována, takže se k nim dostanete i z pohodlí domova přes internet. Počítejte ale s tím, že ne vždy tam najdete zrovna to, co právě hledáte, zejména u mladších záznamů.

Matriky se totiž dělí na tzv. živé a neživé a právě to hraje v genealogickém pátrání zásadní roli. Živou matrikou se rozumí taková, která obsahuje údaje o osobách, jež mohou být stále naživu. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou takové knihy veřejně přístupné. Zákon o matrikách stanovuje, že například kniha narození může být zpřístupněna až po uplynutí 100 let.

Prakticky to znamená, že pokud v roce 2025 hledáte předka narozeného do roku 1925, pravděpodobně potřebné údaje dohledáte v archivech. Pokud hledáte předky mladší sta let, musíte se obrátit na daný matriční úřad (u městského či obecního úřadu), kde jsou ještě tyto knihy uloženy, ale také prokázat svůj příbuzenský poměr.

Archivy jsou po celé České republice, přičemž každé území spadá pod konkrétní archiv. K efektivnímu hledání proto potřebujete znát nejen obec, kde se hledaná osoba narodila, zemřela či uzavřela sňatek, ale i to, který archiv toto al území spravuje. S tím vám pomůže například tato webová stránka, kde najdete mapu rozdělení archivů včetně přímých odkazů na jejich online databáze.

Nejmodernější metody určení původu: Co umí testy DNA? Pokud se chcete o svém původu dozvědět víc, než co najdete v historických dokumentech, můžete zkusit genetické testy. Jsou čím dál dostupnější a oblíbenější, a to hlavně u těch, kdo chtějí rozkrýt hlubší vrstvy svého rodokmenu nebo najít příbuzné, o kterých neměli tušení. A nemusíte ani nikam chodit, stačí si objednat odběrovou sadu, kterou pak zase pošlete zpět. Testy DNA se nejčastěji dělají ze slin, ale také z vlasů (s vlasovým váčkem) atp. Co se dá zjistit: Etnický původ: test vám ukáže procentuální zastoupení genetických předků z různých regionů světa (např. střední Evropa 48 procent, Balkán 22 procent, Skandinávie 10 procent…).

Příbuzní: pokud si to přejete, databáze vás může propojit s genetickými „bratranci“ a „sestřenicemi“, kteří si test také udělali.

Mateřská a otcovská linie: některé testy sledují přímou ženskou (mtDNA) nebo mužskou (Y-DNA) linii až stovky generací zpět. Ale pozor na překvapení! Genetické testy mohou odhalit skryté kapitoly rodinné historie, např. neznámé sourozence, nevlastní rodiče nebo odlišný biologický původ. Je dobré být na to připravený.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.