Jak si „odlehčit“ Vánoce?

Vánoční menu je u nás tradičně bohaté na kalorie – a platí to i o těch „tekutých“. Pokud se tedy nechcete hned po Silvestru trápit výčitkami svědomí, udělejte pár jednoduchých změn, které váš pitný...

Co nás čeká v novém roce v práci? Jaké bude naše zdraví a jak se nám bude dařit v lásce? Co pro nás bude po příští rok elixírem života? A kde leží naše místo, ze kterého pro následující měsíce...

Dědictví, politika i plat. Tato témata nechte o Vánocích raději spát

Říká se: Mlčeti zlato... O Vánocích to platí dvojnásob a pod zámkem by měla být jakákoliv citlivá témata, která by mohla narušit pohodovou atmosféru.