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Dovolená skončila, únava zůstala. Dá se naučit skutečně vypnout?


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dovolená skončila, kufry jsou vybalené, ale vy se stále cítíte unaveni? Možná jste změnili prostředí, zato váš organismus si pořádně neodpočinul. Skutečná regenerace totiž začíná až tam, kde končí stres, chaos a nekvalitní spánek.

Měla být plná slunce, zážitků a hlavně odpočinku. Jenže místo toho jste před odjezdem na dovolenou doháněli práci, balili na poslední chvíli a po příjezdu se vrhli na program, který by vydal na několik týdnů. Pozdní večeře, alkohol, cestování a nepravidelný režim pak udělaly své. Není divu, že se někteří z nás vracejí domů s pocitem, že by potřebovali ještě jednu dovolenou na zotavení.

Dovolená není závod

„Lidé často zaměňují odpočinek za změnu aktivity. To, že nejsme v práci, ale ještě automaticky neznamená, že náš organismus skutečně regeneruje,“ tvrdí specialista na fitness a longevity a člen týmu Nozono Patrik Valčák. Příště proto zkuste zpomalit už před odjezdem a nesnažte se během několika dnů stihnout všechno.

Dovolená není soutěž o nejvyšší počet navštívených míst ani povinnost využít každou minutu. Klidně si nechte den bez programu. Tělo i hlava vám poděkují.

Spánek jako opravdový restart

Ani nejkrásnější pláž nezachrání organismus, kterému dlouhodobě chybí kvalitní spánek. Únava, podrážděnost, horší soustředění nebo chutě na sladké mohou být jeho prvními nenápadnými signály.

Problém přitom nemusí být jen v počtu hodin. Rozhoduje také to, zda spánek proběhne kvalitně a zda tělo projde potřebnými fázemi. Střídají se během něj lehký a hluboký spánek i REM fáze. Zatímco hluboký spánek pomáhá fyzické obnově, REM fáze souvisí mimo jiné se zpracováním emocí a ukládáním vzpomínek.

„Dnešní svět spánku příliš nepřeje. Mezi nejčastější narušitele patří dlouhodobý stres a vysoká mentální zátěž, nepravidelný režim, modré světlo z obrazovek ve večerních hodinách nebo pozdní konzumace jídla a stimulantů,“ upozorňuje Valčák.

Co s tím? Dodržujte podobný čas usínání a vstávání i po dovolené, večer ztlumte světla a odložte telefon. Pomůže také pohyb během dne, lehčí večeře a méně kofeinu v pozdějších hodinách. Ložnice by měla být tmavá, klidná a příjemně chladná. A hlavně – nečekejte, až vás další dovolená zachrání. Odpočinek potřebujeme každý den.

Pro zdravý spánek

Trápí vás neklidná mysl, večerní napětí, časté probouzení nebo pocit únavy i po osmi hodinách spánku? Pokud si chcete v noci opravdu odpočinout, vsaďte na doplňky stravy s magnesiem, které podporují rychlejší přirozené usínání, zdravý spánek bez ranní otupělosti a efektivnější noční regeneraci mozku, svalů a buněk.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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