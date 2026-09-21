Zpočátku přichází závislost na práci zcela plíživě a působí nevinně. Člověk chce v zaměstnání vynikat a je proto ochoten pracovat i mimo určenou dobu. Jeho myšlenky se ubírají výhradně na práci a odjíždět na dovolenou s notebookem mu nečiní nejmenší problém. Sen každého zaměstnavatele, že? To, co se však zprvu jeví jako cílevědomost, se může časem proměnit v jediný a hlavní smysl života.
„Workoholismus není totéž, co tvrdá práce. Rozdíl je v kontrole a motivu. Pracovitý člověk pracuje hodně, ale umí přestat. Workoholik přestat neumí, i když chce. Profese mu zabírá stále více času a myšlenek. Myslí na ni večer, o víkendu i při rozhovoru s dětmi. Cítí neklid nebo vinu, když nepracuje, a odpočinek vnímá jako ztrátu času,“ vysvětluje pro Pestrý svět psycholog a terapeut Pavel Pařízek.
U mnoha workoholiků se navíc podle něj radost z práce časem vytrácí a pracují pak z vnitřního tlaku, ne z chuti.
Odpočinek jako ztráta času
Jako každá jiná závislost, i workoholismus může propuknout u kohokoli bez ohledu na věk či pohlaví. Někteří lidé mají k workoholismu větší sklony. Bývají to perfekcionisté, lidé s vysokými nároky na sebe. Často si přes výkon dokazují vlastní hodnotu a prostředí pak tento sklon posílí nebo utlumí.
Firma, která odměňuje přesčasy a dostupnost (mail v telefonu, služební počítač a podobně), workoholismus živí. Stejně působí obor, kde je velká konkurence.
„Roli hraje i ekonomický tlak, kdy hypotéka a rostoucí náklady nutí lidi pracovat víc. To ale samo o sobě workoholismus není. Je totiž rozdíl mezi člověkem, který pracuje z nutnosti, a člověkem, který pracovat nedokáže přestat ani tehdy, když už nemusí.“
Jste workoholik?
V praxi se to ovšem těžko ověřuje a jen málokdo si může vyzkoušet, jak by pracoval bez finančních starostí. Hranice mezi nutností a vnitřním puzením proto bývá často nejasná.
Výzkumy ukazují, že workoholismus se pojí s častějším vyčerpáním, poruchami spánku a zdravotními potížemi. Může dojít i k syndromu vyhoření. „Vyhoření vzniká z dlouhodobého přetížení bez dostatečného zotavení. To si workoholik systematicky odpírá, a tím si pro vyhoření připravuje půdu. Člověk, který ve své práci vidí smysl, vydrží déle. Ten, kdo pracuje jen z tlaku a strachu, se opotřebuje rychleji. Nebezpečné je, že workoholik varovné signály často ignoruje, únavu řeší kávou a delší pracovní dobou. Problém se tak může hromadit dlouho bez povšimnutí,“ popisuje Pařízek.
Léčba je sice složitá, ale možná
I když se jedná o závislost, v případě workoholismu nejde o to, aby člověk se spouštěčem přestal, tedy aby se začal vyhýbat práci. Léčba má proto svá specifika a probíhá odlišně, z workoholismu se dá ale za pomoci odborníka vyléčit.
„Práce je nutná, a proto se člověk učí pracovat jinak. Terapie obvykle začíná zmapováním situace, kolik hodin člověk skutečně pracuje a co ho k tomu žene.“
Strach ze selhání či potřeba uznání
Často se objeví hlubší téma, strach ze selhání, potřeba uznání nebo pocit, že bez výkonu nemá hodnotu. „S tím pak terapeut pracuje. Součástí léčby může být i to, že si klient stanovuje hranice jako například pevný konec pracovní doby, víkendy bez e-mailů nebo čas na rodinu. Učí se snášet nepříjemné pocity, které zpočátku přijdou,“ vysvětluje psycholog.
Existují i svépomocné skupiny podle vzoru anonymních alkoholiků. Důležitá je také spolupráce rodiny a někdy pomůže i změna práce nebo prostředí, které workoholismus živilo. Není ostuda vyhledat psychologa či terapeuta. Odborná pomoc může člověku znovu nastavit rovnováhu mezi prací a osobním životem.
Práce i během dovolené
Pokud pracujete na hlavní pracovní poměr, a přesto cestujete na dovolenou s rodinou s počítačem, dost možná máte problém s workoholismem. Placená dovolená je totiž od toho, abyste si odpočinuli a věnovali se i jiným činnostem. Stanovte si v práci jasné hranice a rovnou řekněte, že během svého volna pracovat nebudete. Když to nedokážete, je možná čas zamyslet se, zda nemáte s workoholismem problém. Mohou se totiž dostavit abstinenční příznaky.
„První dny volna prožívá workoholik často podrážděnost a úzkost, že mu něco uniká. Kontroluje e-maily, i když slíbil opak. Někdy se přidají i tělesné projevy jako bolesti hlavy, špatný spánek či napětí. Tělo zvyklé na stálý stres neumí náhle zvolnit. Určité potíže s přechodem do volna zná i řada lidí bez workoholismu, ale rozdíl je v míře a délce. Většina lidí si volno po pár dnech užívá. Workoholik s ním bojuje celou dovolenou. Část workoholiků proto dovolenou zkracuje nebo si na ni bere práci. Tím si sice uleví, ale problém prohloubí,“ vysvětluje psycholog z platformy Terapie.cz.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.