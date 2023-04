Jak se zbavit dvojité brady? Jděte na to dietou, cvičením i masáží

Vyzkoušejte tato cvičení obličeje 1. Každý den několik minut co nejvýrazněji a nahlas vyslovujte písmena O a X. 2. Do svých pečujících rituálů zařaďte i obličejovou jógu (face yogu). S pusou otevřenou do širokého úsměvu a zatnutými zuby zatlačte špičkou jazyka na nejvyšší bod horního patra. Vydržte 7 sekund a povolte. Tento cvik provádějte několikrát denně minimálně desetkrát za sebou. 3. Sedněte si rovně, napněte bradu dopředu, ruce dejte pod ni a jemně prsty proklepávejte oblast podbradku až k uším. Tento hmat střídejte s dalším. Bradu vložte do dlaní a jejich vnitřní stranou masírujte podbradek směrem k uším. 4. Zakloňte hlavu a pomalu s ní pohybujte z jedné strany na druhou. Opět několikrát denně nebo kdykoliv budete mít volnou chvilku.