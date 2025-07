Cítíte se bez energie, všechno vás bolí a nic vás nebaví? Možná nejde o věk ani nemoc, ale chybí vám některé živiny. Tělo si o ně umí říct, a tak mu stačí naslouchat. Poradíme, jak na to.

Měla to být letní romance a začátek nového, šťastného života. Bohužel výsledkem bylo zlomené srdce a prázdná peněženka. Takové příběhy zažívají i české turistky. Pozor na letní lásky.

Slunce pořádně připaluje a důvodů, proč se před ním správně chránit, je dlouhá řada. Pokud to nebudeme dělat, vystavujeme svou kůži tvrdé zkoušce, na jejímž konci může být její předčasné stárnutí,...

Strie jsou běžnou součástí mateřství, ale to neznamená, že se o pokožku nemůžeme starat s láskou a péčí. Otestovaly jsme olej proti striím od...

Vítejte ve lněném světě. Tyto kousky vás ochladí a budou vám slušet

Co by to bylo za léto bez oblečení ze lnu a lněných směsí? I když je vhodné na celoroční nošení, některé jeho vlastnosti nejvíce oceníme právě v horkých letních dnech. Máte doma svůj lněný kousek?