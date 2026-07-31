Abyste si mohli v klidu sbalit kufry a s čistou hlavou odletět za hranice všedních dnů, stačí mít předem jasný plán. Když si všechny povinnosti rozložíte do několika kroků, vyhnete se obvyklému předodletovému shonu a získáte jistotu, že doma ani v cíli nevznikne žádný problém.
Právě včasný a promyšlený přístup vám totiž umožní vyřešit všechny formality i zabezpečení domácnosti v naprostém klidu. V den odjezdu pak stačí jen zamknout dveře a začít se těšit na nové zážitky.
Ověřte platnost dokladů: Podívejte se, jak dlouho vám ještě platí pas nebo občanský průkaz, a nezapomeňte, že v některých zemích se bez pasu neobejdete. Příkladem je i Velká Británie, kam vás na občanku už nepustí, i když by šlo jen o mezipřistání. Doklady by měly platit nejen při odjezdu z Česka, ale i při návratu.
Zjistěte podmínky vstupu: Každá země má trochu jiná pravidla. Někde je potřeba vyplnit příjezdový formulář, jinde chtějí registraci nebo potvrzení o ubytování. Některé státy mohou vyžadovat i vízum. Tohle je třeba vědět s dostatečným předstihem, protože někde vám vízum vydají do pár dní, jinde se na něj čeká řadu týdnů.
Očkování: Pokud míříte mimo Evropu, je dobré zjistit si doporučená očkování. Častěji se řeší například hepatitida A a B, břišní tyfus nebo očkování proti žluté zimnici. Povinné bývá například při cestách do některých afrických států nebo částí Jižní Ameriky. Některá očkování se navíc aplikují ve více dávkách, proto se nevyplácí čekat na poslední chvíli.
Prověřte zdravotní rizika: V některých zemích jsou typické časté střevní potíže, jinde jsou třeba komáři, kteří přenášejí nemoci. Přemýšlet je dobré také o tom, jak zvládnete horké slunce či vysoké nadmořské výšky. Vyplatí se vědět, jestli je v dané destinaci vhodné pít vodu z kohoutku, zda si dávat pozor na led v nápojích nebo syrové potraviny. Například v Egyptě, Tunisku, Indii nebo některých asijských zemích bývá bezpečnější balená voda.
Zajistěte si léky do zásoby: Kdo pravidelně užívá léky, měl by si zkontrolovat, zda mu během dovolené nedojdou. Hodí se ale i základní cestovní lékárnička – léky proti bolesti, průjmu, nevolnosti, alergii nebo náplasti. Praktický bývá také dezinfekční gel a repelent.
|
Cestovní průjem není náhoda. Těmto chybám se na dovolené vyhněte
Zajímejte se o místní zvyklosti: Každá země má jiná pravidla chování a oblékání. V některých chrámech nebo náboženských místech je potřeba mít zakrytá ramena a kolena. Hodit se proto mohou delší sukně, šátek nebo lehké kalhoty. Někde se také nehodí hlasité chování, smrkání, fotografování lidí nebo příliš odhalené oblečení mimo pláž.
Zkontrolujte roaming a data: Ne všude funguje telefon jako doma. V zemích Evropské unie většinou platíme stejně jako v Česku, mimo Evropu ale mohou být hovory i mobilní internet velmi drahé. Vyplatí se proto předem zjistit, zda v dané zemi můžete bez problémů telefonovat, používat data a kolik vás to bude stát. Někteří operátoři nabízejí speciální cestovní balíčky, které mohou výrazně ušetřit peníze. A pokud máte nový mobil či operátora, se kterým jste ještě v zahraničí nebyli, ověřte si, zda máte vůbec zapnuté volání v zahraničí.
Prověřte si zásuvky a adaptéry: Mnoho lidí si vzpomene až na místě, že jejich nabíječka nejde zapojit do sítě. Velká Británie, USA nebo některé asijské země používají jiné zásuvky než Evropa. Adaptér přitom stojí pár korun a může ušetřit hodně problémů.
Stáhněte si mapy offline: Internet nemusí fungovat všude a roaming mimo Evropskou unii bývá drahý. Offline mapy, překladač nebo uložené rezervace v telefonu mohou velmi pomoct. Praktické je mít důležité dokumenty uložené i mimo e-mail.
Pořiďte si organizér: Cestovní organizér na pas, letenky, kartičky pojištění a další dokumenty bývá překvapivě užitečný. Člověk pak nemusí na letišti nervózně hledat papíry po kabelce nebo batohu.
Kupte si vodotěsné pouzdro na mobil: Na pláži, u bazénu i při výletech lodí dokáže zachránit telefon před vodou, pískem i nečekaným deštěm. Praktické je i při koupání nebo na paddleboardu.
Zvažte nákup dobré powerbanky: Navigace, fotografování i hledání spojů vybíjejí telefon mnohem rychleji než doma. Kdo někdy zůstal bez baterie v cizím městě, ví, jak nepříjemné to je.
Počítejte s delšími cestami: Na výlety bývá ideální malý skladný batoh, který nezabere místo v kufru, vejdou se do něj lahve s vodou a bude lehký. Hodí se na vodu, ručník, opalovací krém i drobné nákupy.
Zkontrolujte platební kartu: Někdy bývá problém s limity nebo s použitím karty v zahraničí. Vyplatí se ověřit si platnost, nastavení plateb i případné poplatky za výběry. A při platbách kartou v zahraničí ji mějte pro jistotu raději vždy na očích.
Přemýšlejte nad oblečením: Není nutné brát s sebou celou skříň, často stačí několik kombinovatelných kousků. Vyplatí se myslet hlavně na pohodlí, lehké materiály a vhodnou obuv. Někde mohou být večery překvapivě chladné.
Připravte domácnost na odjezd
Opalovací krém kupte předem: Na místě bývá často dražší. Kosmetika koupená v cílové destinaci navíc může obsahovat látky, na které vaše pokožka zareaguje alergií. V některých zemích také nemáte jistotu, že produkt skutečně obsahuje ochranný filtr uvedený na obalu.
Zjistěte si dopravu z letiště: Po dlouhém letu bývá nepříjemné zjišťovat, jak se dostat do hotelu. Hodí se vědět předem, zda funguje autobus, metro, taxi nebo hotelový transfer.
Nezapomeňte na pojištění: Cestovní pojištění řada lidí podceňuje. Přitom i obyčejné ošetření v zahraničí může stát desítky tisíc korun. Důležité je zkontrolovat, co všechno zahrnuje.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.