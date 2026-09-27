Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pro ostatní byste se rozdali? Sebeobětování má hranice, myslete na energii

Marcela Kašpárková
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zdá se vám, že někomu děláte služku nebo poskoka? Uvrtali jste se do činností, které vás už nebaví, ale pořád je táhnete? Žijete s pocitem, že do nějakého vztahu dáváte daleko víc než ten druhý? Třeba to jde ještě změnit, sebeobětování totiž ve finále nikdo neocení.

Slovo oběť vzbuzuje v lidech strach a odpor, jde o něco nepříjemného. Trochu jinak se pohlíží na slovo obětavý – ten, kdo oplývá takovou vlastností nebo postojem, je považován za hodného člověka, příkladný vzor pro ostatní.

Ale jak to vnímají sami obětavci? Kdy jsou šťastní a kdy už je to, co dělají, moc a nezdravé?

Klid a dobrý pocit

Když mluví Milan o svém manželství, říká, že s Ivou to měli ve vztahu vždy víceméně fifty fifty, někdy to doma táhla víc ona, jindy on. Jenže před pěti lety postihla Ivu mozková příhoda, po níž má trvalé následky...

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

„Rozhodl jsem se, že zůstane samozřejmě doma, ústav nepřipadal v úvahu. Upravil jsem si práci tak, abych mohl o Ivu pečovat, naučil jsem se vařit, prát, pomáhá i pečovatelka,“ říká Milan. Když ho lidé potkávají, jak veze ženu na vozíku, pochvalně pokyvují hlavou, jaký ve je obětavý. Ale někdo dodá: „Taková oběť!“ On to tak ovšem necítí, nežije s tím, že se obětuje. Je spokojený, klidný, má z toho, jak to teď funguje, dobrý pocit.

Právě to je důležitý ukazatel. Jestli se cítíte v tom, co děláte, podobně jako Milan, jste obětaví, ale ne oběti. Máte právo si zařídit život tak, jak to považujete za správné, a co si o tom myslí jiní, je jejich věc.

Je tu nicméně jedno velké ALE: Existují lidé, kteří jsou zneužitelní – po tom, co například zažili v dětství nebo jakou duševní zátěží trpí, s nimi lze jednoduše manipulovat. Přitom budou tvrdit, že se neobětují, a často tomu budou sami i věřit. V takových případech většinou začne na problém upozorňovat jejich okolí.

Role Popelky vás sežere. Zbavte se špatných návyků, aby se vám žilo líp

Není snadné něco udělat a určitému typu zneužívání zabránit. Přesto má smysl se o tom alespoň poradit za a o něco se pokusit.

Nové nastavení pravidel

Martina před lety přijala, že se její manžel Jiří pokusí vystudovat při práci vysokou školu. „Věděla jsem, že to bude dost šílené, ale Jirka to nedělal jenom pro sebe, díky lepšímu vzdělání by líp zabezpečil rodinu. Tehdy jsem vzala na sebe péči o dvě malé děti a taky veškerý provoz domácnosti.“

Kamarádka jí skoro záviděla, že má Martina přesně určené, do kdy se bude víc obětovávat ona a kdy zase naskočí Jiří. „Ta známá měla špatnou zkušenost se svým partnerem, který už celá léta rozjíždí podnikání, ona všechno táhne a už nevěří, že by se něco změnilo. Jenže u nás to dopadlo právě tak. Jirka dostudoval, ale povinnosti zůstaly mně, někdy sotva lezu. On říká, že teď musí v práci ostatním ukázat, co se naučil, prý si buduje pozici,“ svěřuje se Martina.

V každém vztahu – partnerském, sourozeneckém, mezi rodiči a dětmi, přáteli, kolegy – by měla být co největší rovnovážnost, vyrovnanost. Můžou nastat období, kdy někdo něco víc táhne, ale nemělo by se z toho stát pravidlo. Pokud něco takového zažíváte, kontrolujte, jestli už náhodou nenastal čas na to, abyste se méně obětovali.

A že druhá strana nechápe, neslyší na to, že chcete přenastavit pravidla? Komunikujte, mluvte o tom. Když budete tiše trpět, nikomu neprospějete, ani sobě, ani druhým.

Příbuzné si nevybíráme. Ve vztazích jsme odpovědní především za sebe

Pozor na setrvačnost

Veronika ještě nemá děti, zatímco její kolegyně na úřadě ano. „Loni před Vánoci za mnou přišly, jestli bych nemohla vzít o adventu úřední dny do zavíračky já, aby zvládly domácí přípravy,“ vypráví mladá žena.

„Samozřejmě jsem jim vyhověla. Jenže nedávno mi došlo, že už mi ty dlouhé pondělky a středy od té doby zůstaly. Prostě se to takhle zajelo, z benevolence se stalo pravidlo. Mně to ale vadí. Našla jsem si přítele a chceme chodit za kulturou a sportovat.“

Veronika proto nadnesla spolupracovnicím, že by se měly začít v úředních dnech střídat. A bylo zle. Jedna se hned nafoukla, druhá pořád dokola vysvětluje, co všechno její děti potřebují a jak to má těžké.

Když se zamyslíte, jak jste se dostali do situace, že se v nějakém vztahu víc obětujete, budete nejspíš muset připustit, že jste do toho šli kdysi dobrovolně. A pak se z toho stala setrvačnost. Obětavci si ji často neuvědomují, jen časem cítí nespokojenost, tlak, stres… Není to i váš případ?

Jak jste na tom vy?

1. V práci nebo v rámci nějaké aktivity jsou lidé vyzváni, aby se dobrovolně přihlásili a něco vykonali, ale nikdo se k tomu nemá. Jak zareagujete?

A) čekám, jak to dopadne
B) je mi to trapné, ale nehlásím se
C) když už mlčení trvá déle, přihlásím se

2. Jak často se vám stává, že byste se rádi zbavili nějaké povinnosti, k níž jste se kdysi uvolili, ale nemáte sílu?

A) málokdy
B) někdy samozřejmě ano
C) mám pocit, že skoro pořád

3. Chodí za vámi lidé s větičkou: „Jdu za tebou, protože ty jsi tak ochotná/ý?“

A) někdy ano
B) docela často
C) skoro pořád

4. A jak na takové prosby reagujete?

A) zvážím své síly a možnosti z a podle toho se rozhodnu
B) když mě budou dlouho přemlouvat, půjdu do toho, ale možná mě to otráví
C) nejspíš to přijmu, nechci nikoho zklamat

5. Kdy jste sami ve vlastní záležitosti požádali někoho o pomoc?

A) dělám to docela často
B) dělávám to tu a tam
C) jen když je opravdu nejhůř, nechci nikoho obtěžovat

6. Máte strach z budoucnosti?

A) výjimečně
B) občas ano
C) dost často

7. Mají vás lidé rádi?

A) myslím, že většinou ano
B) asi tak normálně, někdo ano, někdo ne
C) rozhodně by to mohlo být daleko lepší, snažím se, abych si zasloužil/a přízeň ostatních

8. Na koho se nejčastěji zlobíte?

A) snažím se nerozčilovat a nezlobit se na nikoho, i když to někdy nevyjde
B) nejspíš jako všichni ostatní: na své blízké, kolegy, řidiče na silnici a občas na sebe
C) na sebe, že nejsem lepší

9. Kdybyste mohli změnit pár dnů ve svém životě, kolik by jich tak bylo?

A) nevím, asi žádné
B) nějaké by se našly, stejně to ale nejde
C) dejte mi víc času, musím to spočítat

10. Co nejčastěji děláte, milé čtenářky, když přijdete od kadeřníka?

A) účes se mi líbí, řeknu si, jak to chci, a když to není přesně tak, něco doma poupravím
B) často hned šoupnu hlavu pod sprchu nebo si na sebe dalších pár dní zvykám
C) po svých zkušenostech, kdy mi kadeřnice provedla na hlavě něco, co jsem nechtěla, se barvím a stříhám sama

11. Která věta vás nejvíc charakterizuje?

A) ostatní lidé mě inspirují
B) s ostatními lidmi jsem většinou v pohodě
C) ostatní lidé mají tendenci mě využívat

Spočítejte si, kolik máte odpovědí A), kolik B) a C).
Jestliže jste nastřádali PŘEVÁŽNĚ A), máte většinou asertivní přístup k lidem a tomu, co prožíváte. Mohli byste se v určitých případech stát obětí, třeba v nějaké vážné životní situaci, ale zvládli byste na to přijít, zabojovat s tím, požádat o pomoc.

Máte-li hlavně ODPOVĚDI B), jste si nejspíš vědomi toho, že existují lidé a situace, jimž snáz podléháte. Můžou to být osoby, které vám umí zalichotit, utlučou vás prosbami nebo argumenty anebo jsou dominantní. Uvědomte si to vždy předem a nenechte se zaskočit. Potrénujte také zdravou asertivitu.

Pokud vás charakterizují zejména ODPOVĚDI C), pak se dá říct, že jste často v roli oběti. Obětujete se někdy ochotně, jindy se skřípěním zubů, ovšem uděláte to, protože chcete, aby vás lidé měli rádi, vážili si vás, považovali vás za sobě rovné. Ono to tak ale většinou nefunguje, máte tendenci nechat se využívat, takže žádný upřímný vděk nepřijde. Chcete-li se z toho dostat, je potřeba začít na sobě pracovat, a to i s pomocí psychologa nebo psychoterapie.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hvězdy Sanitky tehdy a dnes. Podívejte se, jak se změnili herci kultovního seriálu

Hvězdy seriálu Sanitka

Seriál Sanitka vtrhl na televizní obrazovky v roce 1984 a ihned si získal diváky. Zavzpomínejte na tento kultovní seriál v naší galerii, kde vám představíme herce v době natáčení a roky poté, co na...

Příběh Lucie: Chce svatbu, ale trvá na předmanželské smlouvě. Mě to uráží

ilustrační snímek

Žádost o ruku u romantické večeře v Benátkách byla jako z filmu. O dva týdny později mi však partner bez mrknutí oka položil na stůl právníkem sepsaný návrh předmanželské smlouvy. Z pohádky se rázem...

Sametový odstín vína v šatníku. S jakými barvami na podzim ladit bordó tóny

Ilustrační snímek

Podzim je tady i s chladnými rány, odpoledními záblesky slunce i přeháňkami, které nám velí zahalit se do více vrstev. Jestli chcete, aby byly sladěné v duchu aktuálních trendů, pojďte se teď s námi...

Zpět k přírodě. Tyto celebrity si nechaly odstranit prsní implantáty

Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo a ukázala postavu v bikinách. (červen 2026)

Ňadra dmoucí? Děkuji, už nechci. Jsou to právě celebrity, které určují módní trendy a přibývá těch, které odkládají prsní implantáty. Některé se vracejí k přirozenosti, jiné napravují své špatné...

Týdenní horoskop: Váhy vezmou osud do svých rukou, Berany potrápí výčitky

ilustrační snímek

Nový týden nebude pro všechna znamení poklidný. Někdo se konečně odhodlá k důležitému kroku, jiný bude muset vyřešit problém, který už nejde přehlížet. Ve vztazích se navíc vyplatí dobře vážit slova...

Dítě samo neřekne, že špatně vidí. Prozradí ho nenápadné signály

Ilustrační fotografie

Začátek školy přináší nejen nové povinnosti, ale i nápor na dětské oči. Únava, nechuť ke čtení nebo horší soustředění nemusí být lenost. Možná vaše dítě jen nevidí tak dobře, jak by mělo.

27. září 2026

Šetrnost je ctnost, ale žít by se mělo tady a teď, uvědomila si Julie

ilustrační snímek

Bez finanční rezervy se člověk neobejde. Jenže stejně důležité je umět peníze občas i do něčeho investovat. Jinak se také může stát, že nás úspory přežijí, aniž bychom si byť jen maličko dopřáli. Své...

27. září 2026

Pro ostatní byste se rozdali? Sebeobětování má hranice, myslete na energii

Ilustrační snímek

Zdá se vám, že někomu děláte služku nebo poskoka? Uvrtali jste se do činností, které vás už nebaví, ale pořád je táhnete? Žijete s pocitem, že do nějakého vztahu dáváte daleko víc než ten druhý?...

27. září 2026

Někdo to rád horké. Třeba boršč.

Komerční sdělení
Někdo to rád horké. Třeba boršč.

Zářijové menu restaurací TADY CHUTNÁ balancuje mezi svěžestí posledních letních dnů a prvními výraznějšími chutěmi podzimu. Čerstvý kozí sýr, české balsamico, boršč s pelmeněmi, tuňák podle Jindřicha...

26. září 2026

Horoskop pro každé znamení na 40. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Nic naplat. Podzim je definitivně tu a za dveřmi už čeká říjen. Jak se nám podle hvězd povede? Raci, zkuste do října vstoupit s co největším klidem, ušetříte si žaludek. Štíři, vám radí hvězdy...

26. září 2026

Test odhalil Dominikovi HIV. Diagnóza mě zdrtila, dnes žiju normálně, říká

ilustrační snímek

Dominik žil v dlouhodobém vztahu a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít vážný zdravotní problém. Když mu lékař po náhodném testu oznámil, že je HIV pozitivní, zhroutil se mu svět. Dnes díky léčbě...

26. září 2026

Parašutistický kroužek jí rodiče zakázali, v 50 je z ní pilotka. S dětmi by to nešlo, líčí

Premium
„Nahoru si létám čistit hlavu. Nikde nikdo, starosti jsou najednou malicherné....

Co dělat, když už dorazíte do Ameriky? Objevit ji ze vzduchu. Eva Stejskalová je Ženská za kniplem a proletěla ji v cessně z Millwaukee až k Hořejšímu jezeru a podél řeky Mississippi zpět. Letadla...

26. září 2026

Sametový odstín vína v šatníku. S jakými barvami na podzim ladit bordó tóny

Ilustrační snímek

Podzim je tady i s chladnými rány, odpoledními záblesky slunce i přeháňkami, které nám velí zahalit se do více vrstev. Jestli chcete, aby byly sladěné v duchu aktuálních trendů, pojďte se teď s námi...

25. září 2026

Jak nás ovlivňuje Měsíc? Úplněk vše zintenzivní, nov ovlivňuje mysl

Ilustrační snímek

Po staletí lidé věřili, že fáze Měsíce ovlivňují jejich náladu nebo to, jak se v danou noc vyspí. Přestože neexistují vědecké důkazy, někteří lidé jsou na tyto vlivy prokazatelně citlivější.

25. září 2026

Váhy čeká láska, Býci zpomalí. Velký podzimní horoskop pro všechna znamení

ilustrační snímek

Podzim je tady se svou melancholickou náladou, zklidněním, teplými ponožkami a krátkými dny. Budeme mít více času na přemýšlení, tak nechme horoskop nahlédnout do nitra duší jednotlivých znamení. Co...

25. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

PORT 1560 zve na francouzskou krajinomalbu od Corota po Picabiu

Komerční sdělení
Cesta za světlem

Galerie Port 1560 v Českém Krumlově zve na výstavu Cesta za světlem: francouzská krajinomalba 1850–1930, která je k vidění až do 18. října 2026. Návštěvníkům představuje výběr děl ze soukromé sbírky...

24. září 2026

Nadčasová móda pro skutečný život. C&A slaví 185 let

Komerční sdělení
Made for Real Life. Již 185 let.

Kapsulová kolekce vytvořená ke 185. výročí značky C&A prostřednictvím 18 pečlivě navržených kousků ukazuje, že kvalitně zpracovaný nadčasový design si svou hodnotu určuje sám – sezónu za sezónou....

24. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde