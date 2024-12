Dědictví, politika i plat. Tato témata nechte o Vánocích raději spát

Část 1/4

Málo platné, člověk si rodinu nevybírá. Proto se v pokrevním vztahu setkají nejen různé generace, ale i temperamenty a povahy. A to je někdy problém. To, co vyhovuje jednomu, nemusí ladit druhému. Vznikají různé potyčky, hádky a neshody, které pak ve finále vytvoří jedno velké vánoční dusno.

Chcete se mu pro letošek vyhnout? Podle odborníků byste si jednoznačně měli dát pozor na pusu a neotevírat zbytečně témata, která by mohla vyvolat sporné reakce. A tady je pár z nich...

Černé ovce v rodině

Občas se u svátečního stolu potkávají i lidé, kteří se v rámci rodiny moc nemusí. Nicméně slušnost a loajalita vůči příbuzným jim velí tuto situaci přečkat. Není to ale vždycky snadné a leckdy člověku vyklouzne kousavá poznámka, která zabolí.

„To byl i můj případ. Mamka tradičně pořádá štědrovečerní večeři. Navaří, napeče, my přineseme cukroví a něco dobrého k pití. Ale ne moc, protože u stolu s námi večeří i můj bratr Josef, který je alkoholik. Vloni se dostavil se skelným pohledem a bylo jasné, že má pěkně „naváto“. Seděl za stolem a všichni dělali, jako že to nevidí. Mně to ale nedalo a obořila jsem se na něj, jak je nechutný, že ani o Vánocích si s tím alkoholem nedá pokoj! Bohužel jsem jen rozryla ránu, která dlouhodobě mokvala, a máma pak zbytek večera proplakala. Někdy je zkrátka lepší věci nechat tak, jak jsou,“ sdílí svou zkušenost pětatřicetiletá Lenka z Domažlic.

Co udělat jinak: Může se stát, že k některým příbuzným dvakrát zrovna nehoříte láskou. Zkuste alespoň o Štědrém dnu nikoho nekomentovat, nesoudit, nehodnotit. Jen si užijte přítomný okamžik. Pak už možná dotyčného zase dlouho neuvidíte...