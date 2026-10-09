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Dobrý spánek znamená dobrou náladu. Jak si jej přinést do ložnic?

Marcela Kašpárková
  4:30

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Ilustrační snímek | foto: Canva

Ten špatný je schopný nejen rozhodit fyzické zdraví a způsobovat trvalou únavu a nesoustředěnost, ale odráží se také na psychice. Jak se tedy naučit spát a na co byste si měli dát pozor?

Přišel podzim a vy byste jenom spali, dřímali a povalovali se? Je to nejspíš normální, protože jako součást přírody reagujete na střídání ročních období. Jenže spavost nesmí překročit určitou mez a stejné je to i s nespavostí.

Podle průzkumů až padesát procent lidí u nás trpí poruchami spánku. Spíš jde o ženy a mezi nejčastější problémy patří špatné usínání, probouzení se během noci nebo brzy nad ránem s neschopností znovu zabrat, spánková apnoe, tedy potíže s dýcháním, a podobně.

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Všechno má vliv

Eva se naučila nespat v době, kdy měla brzy za sebou dvě děti, obě aktivní v noci. Dcery už chodí do školy a školky, jí ovšem potíže zůstaly. V zaměstnání trpí, pije jedno kafe za druhým a většinu pracovního týdne se cítí jako spráskaný pes.

Podobně to má i Libuše. Té se před pár lety podepsalo na klidném spaní klimakterium a spánek už se nespravil. Zatímco během přechodu netrpěla depresemi, je kvůli probdělým nocím teď psychicky na dně.

Zkrátka co člověk, to jiný osobní důvod, proč špatně spí – na vině může být třeba nevhodné prostředí, chrápající partner, nezdravý životní styl, některé onemocnění, aktivity až do ulehnutí do postele, například sport, neschopnost „vypnout mozek“ a mnoho dalších příčin.

Je vždy nutné hledat individuálně, kde je zakopaný pes, v případě větších potíží je vhodná porada s odborníky na tuto problematiku. Ti se pokusí najít důvod špatného spaní a řešit ho nejdřív odstraněním příčin: úpravou podmínek v ložnici, denního režimu... Chcete-li nejprve sáhnout po prášcích a víc nic nedělat, možná si spánek nikdy pořádně neupravíte.

Nastane začarovaný kruh

Jistě víte, jak to vypadá, když se špatně vyspíte. Celý den s vámi nic není, bručíte, vztekáte se nebo jste plačtiví, prostě nálada na nule. Kvalita spánku totiž ovlivňuje i psychiku, a tedy celkové rozpoložení. Dokonce se dá říct, že potíže se spánkem nejdřív poznáte na náladě, teprve pak třeba na rozhozených hormonech, zažívání a dalších tělesných potížích. Pokud se trudné noci opakují, jste bez nálady skoro pořád.

Co se děje v noci?

Někomu se může zdát, že během spánku tělo nic nedělá, jen plíce dýchají, srdce tluče a střeva posouvají obsah. Jenže tak to není. Spánek je velice důležitý pro celkovou regeneraci, organismus se během něho například zbavuje škodlivin, nastavuje hladiny hormonů, všechny orgány jsou v činnosti, a to včetně mozku. Ten se během spánku čistí, ale také třídí získané informace, ukládá vzpomínky a samozřejmě řídí další tělesné orgány v jejich práci.

Ale nejde jenom o to – začnete být unavení a bez výkonu, což se opět podepíše na zhoršení nálady, časem se můžou přidat i deprese nebo úzkosti. Pokud si uvědomíte, že za vším stojí spánek, začnete ho víc kontrolovat.

Většina laiků se však zaměří jen na to, zda spí nebo nespí, takže si vlastně své noci ještě zatěžuje. Když si dáte za úkol, že se dobře vyspíte, většinou jste v takových nervech, že to nedopadne. Jste vyklepaní z toho, že se převalujete z boku na bok a vidíte, jak čas rychle ubíhá k ránu. Čím víc se snažíte o spánek, tím víc pracují nervy a tím spíš to klidné spaní nejde.

Spánek je komplexní disciplína, něco jako desetiboj, má na něj vliv spousta věcí a on má vliv skoro na všechno. Nepodceňujte ho tedy a řešte své problémy včas. Možná s odborníky dojdete k tomu, že máte spát v jiné místnosti, že stačí snížit teplotu v ložnici nebo pořídit lepší okna tlumící zvuky zvenčí.

Třeba pomůžou relaxační techniky anebo řešení životních problémů, které zatím nedokážete vyhodit z hlavy. Možná bude třeba nastolit jiné stravovací návyky a jiný pitný režim. Jen už s tím hledáním cesty k pokojnému spánku začněte.

Na tohle se zaměřte

  • Choďte si lehnout a vstávejte denně pokud možno vždy ve stejnou dobu.
  • Před ulehnutím nejezte těžká jídla, moc nepijte, přehnaně nesportujte.
  • Také nesledujte dramatické pořady, spíš si dopřejte klidnou hudbu nebo knihu.
  • Takzvané modré světlo před spaním, tedy televize, mobil nebo počítač, můžou rozhodit vážně spánek.
  • U postele si nenechávejte zapnutý mobil.
  • Spěte v dobře větrané místnosti, teplota by měla být kolem dvaceti stupňů i nižší.
  • Snažte se izolovat hluk a světlo zvenčí, stačí i zatemňovací závěsy.
  • Volte vhodnou matraci a ložní prádlo.
  • Oddělené ložnice nebyly jen výsadou šlechticů, někdy je nutné spát jinde než partner, abyste se nerušili.
  • Máte-li malé děti nebo psa či kočku, neučte je spát s vámi v posteli, mohli by vás budit.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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