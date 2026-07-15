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Společná dovolená nemusí být strašák. Takto ji přežijete bez rozpadu rodiny

Marcela Kašpárková
Zabalíte kufry, přibalíte rodinu, opustíte běžné starosti a vyrazíte za hranice všedních dnů. Jenže záhy zjistíte, že ne vše je tak ideální, jak jste chtěli.
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ilustrační snímek

Říkáte si, co by se mohlo stát? Vždyť vy se na letní dovolenou těšíte celý rok, šetříte na ni, plánujete, jak poznáte zajímavá místa a hlavně si užijete své blízké – tak jaképak přežívání! Jenže psychologové už dávno vědí, že právě toto období s sebou přináší i stresy, strachy, deziluze.

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Na vině je více okolností. Jednak vybočíte ze zajetých kolejí, jinak spíte, jíte, máte jiný denní režim, to může mnoha lidem přispět k nepohodě. Poznáváte nová místa, což většinou není oddech – mozek musí zpracovávat spoustu podnětů, jakkoli příjemných a inspirativních.

A hlavně, jste se svými blízkými pořád a stále, vlastně není kam uniknout, a pokud ano, tak jen na chvíli.

Na to z běžného života většinou nejste zvyklí. Nakonec i slavní psychologové Thomas Holmes a Richard Rahe, kteří sestavili v šedesátých letech minulého století škálu největších stresových situací začínající úmrtím partnera či rozvodem, přiřadili na seznam i společnou dovolenou, sice až na závěr výčtu, ale přesto. Co by mohlo pomoct k báječně strávenému volnu?

Plánujte společně

Chcete strávit zasloužené volno u moře, zatímco vaše rodina na horách? Vy byste rádi do luxusního hotelu, jenže oni spíš do kempu? Toto je třeba vyřešit dopředu, a pokud možno se na tom shodnout. Jistě se lze pro druhé i obětovat, ovšem jen do určité míry – jestli nemáte fyzičku nebo se vám dělá špatně ve výškách, asi byste neměli volit dovolenou ve vysokých horách, i když by to vaše miláčky těšilo

Řešením bývá strávit některé dny každý zvlášť, podle svých přání, a na určitý čas zvolit kompromis přijatelný pro všechny. Měli byste se také dohodnout na tom, kolik jste ochotni za volno utratit.

Kroťte nadšení i obavy

Samozřejmě, že se na dovolenou těšíte, a tak je to správně. Pokud ale podlehnete příliš velké iluzi a nadšení, mohli byste být zklamaní. Plánovat si, jak během deseti dnů uděláte deset pořádných výletů, jak každý den strávíte na pláži, uplavete dvacet hotelových bazénů a podobně, je docela maximalismus, který vám zhatí déšť, zažívací potíže a další nepříjemnosti.

Nejsou to žádné tragédie, ale přinesou deziluzi. Brzy začnete mít pocit, že se vám volno totálně nevyvedlo. Také opak není správný – už dopředu si představovat, jak to bude složité, co asi na neznámém místě zažijete, jak vyjdete s penězi a se svými blízkými, jestli je snesete čtyřiadvacet hodin denně, které problémy se asi otevřou...



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