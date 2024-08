Užijte si dovolenou bez dramatu. Pomůže najít kompromis

Každý člověk je jiný a proto také každý přistupuje odlišně nejen k dovolené, ale už k jejímu plánování. Někdo si rád všechno načte, jiný čerpá jen z vlastních zkušeností, další nechává věci samovolně plout. Už to vytváří spoustu možností ke svárům, a to nejen s partnerem, ale i s dětmi, rodiči nebo přáteli. Jak to tedy všechno skloubit?

První krok je logický, přesto ho málokdo udělá. Musíte si uvědomit, že všichni nechcete to samé. „Opakujte si pořád: nedělá mi to schválně,“ usmívá se psycholožka Šárka Miková.

Ten druhý vás opravdu nechce naštvat. Jeho cílem je si volno také užít. Proto ho zkuste vnímat a vyjádřete pochopení pro jeho představy. „Každý člověk je pak zpravidla zase přístupnější k tomu, aby z nich trochu slevil a dohodli jste se na kompromisu,“ pokračuje odbornice.

A jeho nalezení je základ. Zkuste tedy využít taktiku „něco za něco“. „Klidně řekněte: ano, půjdu s tebou na nejvyšší horu Korfu, ale ty pak se mnou vyrazíš na výlet lodí,“ popisuje to psycholog Timothy Legg.

„Stejně tak přistupujte k výběru místa. Souhlaste s tím, že letos pojedete do hor, když příští rok zamíříte k moři,“ dodává. Nesmíte to ale podat jako ultimátum.

„Otočit to a říct: nepůjdu s tebou na nejvyšší horu Korfu, když ty se mnou nevyrazíš na výlet lodí, je cesta do záhuby. Protějšek se pak naježí a uzavře jakýmkoli diskuzím.“

Šťastní i po návratu Mnoho lidí je z dovolené nadšených. Ale pak se vrátí domů a všechna tíha reality na ně zase dopadne. Jak si to ulehčit? Před odjezdem ukliďte byt. Budete se v něm pak cítit lépe. Na prvních pět dní po návratu si předem naplánujte něco zábavného.

Už na konci dovolené začněte plánovat – byť velmi vágně – tu další.

Těsně po návratu si ještě vezměte jeden den volna.

Zajistěte si, aby na vás po návratu čekalo vaše milované domácí jídlo.

S tím úzce souvisí i další věc – v naplňování potřeb se musíte všichni střídat, a to včetně vašich potomků.

„Když chápete, že druzí touží po něčem jiném, budete lépe snášet i situace, v nichž se necítíte z hlediska své osoby úplně komfortně. Paradoxně se může dokonce stát, že v tom postupně najdete i zalíbení,“ doplňuje Šárka Miková.

Právě inspirace opačným postojem může být prospěšná. „Jen díky odlišným přístupům zkusíte věci a poznáte kraje, co by vám jinak zůstaly skryté. A třeba budete nakonec mile překvapeni,“ popisuje to Timothy Legg.

Abyste zamezili stresu na místě, který mnohé páry naprosto zničí, zkuste se na nepříjemné věci připravit předem.

„Mějte vždycky dostatečnou hotovost a domácí lékárničku se základními věcmi. V každé cizí zemi existují jiné léky a nemáte představu, jak to funguje,“ varuje odborník. Když víte, že půjdete s přítelem na túru, choďte si cvičně po okolí aspoň měsíc předtím, ať nejste vyřízení.

A pokud je jasné, že se budete smažit na slunci, opalovací krémy a stínítka či vějíře jsou nutností. Zajistěte si také vlastní pohodlí. „Kniha, sluchátka, malování, deník… i když jedete s celou rodinou, vezměte si s sebou věci, díky nimž budete moci být i chvíli sami. Dokáže to zázraky,“ nabádá specialista.

V případě dovolené stejně jako ve všem jiném totiž platí: cokoli, co se děje, je jenom o tom, jak se naučíte nacházet kompromisy a vlastní pocit spokojenosti. Ulehčí vám to nejen období letního volna, ale také váš partnerský život nebo vztahy s přáteli. A kdybyste si z letošní dovolené neměli přivézt nic jiného, už toto je veliký úspěch.