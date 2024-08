Jak se nerozvést na dovolené? Hledejte kompromis a dejte si pauzu

Přestože by dovolená měla být hlavně odpočinkem a rekreací, pokud se vydáme „za hranice všedních dnů“, máme větší šanci, že prožijeme i nevšední nepříjemnosti. Cestování, nedostatek spánku, často změna podnebí a někdy i časového pásma, neznámé prostředí a jazyková bariéra, to všechno nás znejišťuje a znervózňuje. Navíc čekáme idylu, kterou nám ukazují sociální sítě přátel. Když si to shrneme, je prostě zaděláno na katastrofu.

Co pomáhá?

Snažte se problémům předcházet. Před odjezdem si otevřeně promluvte o tom, co od dovolené očekáváte, a snažte se najít kompromis, který uspokojí obě strany.

Stanovte si rozpočet a dohodněte se, jaké aktivity a zážitky chcete financovat, aby nedošlo k neshodám kvůli penězům.

Někdy věci nejdou podle plánu. Buďte flexibilní a připravení přizpůsobit se situaci, místo abyste se hádali o tom, co se pokazilo. Střídejte typy aktivit, abyste uspokojili zájmy vás obou (případně dětí). Jeden den může být plný dobrodružství, zatímco druhý klidnější a relaxační.

Uvědomte si, že nemusíte být pořád spolu. Pokud jsou vaše zájmy, představy, ale i fyzické možnosti rozdílné, nevyostřujte problém tím, že musíte být všude spolu. Jeden miluje jachtaření a druhý má mořskou nemoc, když vidí loďku? Nic vám nebrání, abyste si den užili každý podle svého, jeden na lodi, druhý při prohlídce památek nebo opalování. To, že jste se rozdělili, neznamená, že se nemáte rádi, naopak, ochota dát druhému prostor je důkazem lásky.

Snažte se ale také najít aktivity, které baví oba. Sdílené zážitky mohou posílit váš vztah a zlepšit náladu. A buďte pozitivní, nehledejte za každou cenu problémy. Relaxace neznamená jen přesun na jiné místo, ale také vůli odpočinout si duševně.

Děti romantice nepřejí

Většina rodičů je dostatečně realistických, aby nečekala od dovolené s dětmi druhé líbánky, ale i tak vzniká mnoho konfliktů, zejména kvůli tomu, kdo bude děti hlídat. Proto je třeba najít místo, kde podobné služby nabízejí a poskytují dostatek aktivit pro děti.

Vozit s sebou na dovolenou chůvu není v Česku zvykem, a pokud plánujete tuhle funkci svěřit některému ze spolucestujících členů rodiny, ujistěte se, že je s tím srozuměn. Jinak máte na dovolené o konflikt postaráno.

Máte pocit, že máte sdílení se svým partnerem až dost? Vyrazte na dovolenou sami nebo s partou kamarádů, maminkou nebo třeba odrostlým dítětem. Cestovat s příslušníky opačného pohlaví, pokud nejsou rodina, se příliš nedoporučuje, a pokud je mezi partnery nějaká tenze, toto ji rozhodně nezlepší. Odloučení však partnerům může prospět a těšit se na své milované je pocit, který v partnerských vztazích často chybí.