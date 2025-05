Možná už jste někdy četli stupnici stresových zátěží, které na lidi nejvíce dopadají a můžou způsobovat poškození psychického i fyzického zdraví. Vytvořili ji během mnohaletých výzkumů američtí psychiatři Thomas Holmes a Richard Rahe.

Přestože to bylo v druhé polovině minulého století, i dnes platí, že mezi největší traumata patří smrt partnera či partnerky, rozvod, rozvrat manželství, uvěznění, úmrtí blízkého člena rodiny, úraz nebo vážné onemocnění.

Mezi zátěžové situace se řadí i odchod do důchodu, nemoc někoho z okolí, splatnost finanční půjčky, přeřazení na jinou práci, ztráta zaměstnání a plno dalších frustrujících momentů. Každý se s něčím takovým v životě setkal a musel čelit stresu, ty události ho traumatizovaly.

Bohužel se pořád málo mluví o tom, jak překonávat těžké chvíle, jak truchlit, jak se chovat k sobě nebo k druhým, pokud přijde něco skličujícího. Spíš bývá trendem nabádat ostatní, aby se s věcí co nejrychleji vyrovnali, udělali za ní tlustou čáru, odvedli myšlenky jinam.

A stejně se o to člověk pokouší i sám u sebe. Pak se ale může stát, že si něco vnitřně neodžije, nezpracuje to, začne mít podivné tělesné a duševní stavy, někdy i na řadu dlouhých let.

Řečičky nepomůžou

Psychické trauma je definováno jako zážitek, který dotyčného naprosto vykolejí z duševní rovnováhy. Nikdy takovou událost nepodceňte, i kdyby vám všichni v okolí tvrdili, že co vás nezabije, to vás posílí, a když nejde o život, jde o...

Jsou to jen plané řečičky, jimiž se vás sice lidé snaží podpořit, ale ve výsledku vám to nepomůže, mnohdy spíš naopak. Taková slova mohou vést k tomu, že se navíc ještě začnete cítit jako slaboši, co nic nevydrží.

Je to váš problém? Vyhledejte pomoc, pokud pociťujete: úzkost a paniku

deprese

poruchy soustředění

pocit bezcennosti

podrážděnost

otupělost

strach z budoucnosti

ztrátu vzpomínek Nebo jestliže vás trápí: nespavost

bušení srdce a migrény

zhoršené trávení a další tělesné potíže

tendence k sebepoškozování

noční můry

ztráta zájmu o život

Rozvedli jste se a trpíte? Přišli jste o bydlení a máte pocit, že jste na dně? Dokonce třeba prožíváte něco, co jste kdysi zažili a zvládli to relativně dobře, ale teď to nedáváte? Nikdo nemá právo vás instruovat, jak se máte cítit, a hodnotit vaši situaci. Stejně neomalené je poukazovat na to, o kolik hroznější příběhy prožili jiní a ustáli to.

„Zrušili“ jste auto, ale vám se nic nestalo? To ještě neznamená, že jste neprožili trauma. Vykradli vám byt nebo strhli na ulici kabelku z ramene? Ano, přežili jste to, ale můžete cítit takový strach, jako by kolem zuřila válka. Každý to má jinak, každý příběh se musí posuzovat přísně individuálně.

Zuzana přečkala v dětství rozvod rodičů, pak smrt milované babičky, dva rozchody s vážnými známostmi a nakonec i vlastní rozvod. Splácela hypotéku, dvakrát se stala účastníkem nehody, jednou byla rizikově těhotná a rodila. Všechno s většími nebo menšími problémy přijala.

Ve finále ji přivedlo k psychiatrovi to, že dostala v práci výpověď. „Zhroutila jsem se. Měla jsem pocit, že končí svět a já s ním,“ vybavuje si Zuzana.

Propadla se do depresí, trpěla nespavostí, ale přitom často nedokázala vstát z postele, ztratila zájem o okolí, cítila se pořád ohrožená. „Nejhorší bylo, že mi snad nikdo nerozuměl, lidi se předháněli, aby mi řekli, ať si vážím toho, co mám, a že jiní jsou na tom hůř.“

Cítíte to normálně

Pokud nejste po nějaké životní události v pohodě (přestože třeba proběhla už dříve), pociťujete různé duševní nebo i fyzické potíže, vyhledejte odborníka. Jde o to, že když nezkusíte prožité trauma řešit, budete dál bezvýsledně trpět. Když s tím začnete, je naděje, že se té hrozné můry zbavíte. Nemusíte si nutně lidsky sednout hned s prvním terapeutem, ke kterému se objednáte, nicméně najděte sílu hledat.

Janina Fisher je americká klinická psycholožka a psychoterapeutka, jejímž působištěm je lékařská fakulta Harvardské univerzity a která se více než třicet let zabývá psychickými traumaty. Během té doby sledovala, jak se pohled na traumata mění a přístupy k léčbě se stávají jemnějšími a efektivnějšími.

„Dnes chápeme, že otisk traumatu je jak psychologický, tak tělesný. Dlouho poté, co události skončily, tělo a mysl nadále reagují, jako by nebezpečí bylo všudy přítomné. Uchováváme si to, co se stalo, jako živé dědictví citových a tělesných vzpomínek, které udržují trauma naživu po celá desetiletí,“ upozorňuje odbornice, jíž před dvěma lety vyšla v nakladatelství Portál kniha s názvem Překonávání traumatu.

Janina mimo jiné nabádá o ranách pořád dokola mluvit a rozpitvávat je, jak se dřív často praktikovalo, ale přijmout trauma jako normální lidskou reakci na výjimečnou situaci. Prostě se vám přihodilo něco nenormálního a vaše mysl a tělo na to zareagovaly úplně normálně.

Mnoho odborníků se ve světě zabývá traumaty a přichází s různými účinnými metodami. Slavný nizozemský psychiatr Bessel van der Kolk, studující toto téma už půl století, radí několik cest, jak překonat následky vážných situací.

Jako první z nich uvádí psychoterapii. „Nenapravuje, ale pomáhá lidem uznat: Stalo se mi něco strašného, musím ošetřit rány, které v sobě nosím. Tento soucit se sebou samými a uvědomění si, že vaše reakce je pochopitelná, je velice důležitou součástí uzdravování,“ dodává Bessel van der Kolk.

Profesor dále doporučuje třeba jógu, ale obecně by se dalo říct i cílenou práci s dechem a tělem. Popisuje, že jóga měla u jeho klientů lepší dopad než medikace. Pomohlo jim však také hraní divadla, vtělování se do různých rolí jim totiž umožnilo vnímat, že se tělo může cítit i podle toho, jak si nastavíte vztah sami k sobě.

Důležité je připustit si, že vás stále omezuje něco, co jste považovali za hrozné a co jste prožili možná před půl rokem a možná i před deseti anebo dvaceti lety. Teď už to ale ve svém životě nechcete! Hledejte cesty, jak se toho zbavit. Můžete být zase spokojení, máte na to určitě dost síly a také samozřejmě právo.

Článek vznikl pro časopis Tina.