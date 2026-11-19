Ráno vycházíte z domu do mlhy a chladu, odpoledne sice ještě svítí sluníčko, ale tepla už moc nepřináší, a s večerem začne být zase nepříjemně „lezavo“.
S příchodem chladných měsíců má najednou tělo i hlava co dělat – kratší dny, teplotní houpačka, konec roku plný uzávěrek v práci a shonu všude jinde.
Není divu, že je najednou „trochu nachlazený“ skoro každý v okolí. Pár jednoduchých zdravých návyků ale dokáže udělat velký rozdíl – když si je osvojíte, třeba nebudete trávit další měsíce s kapesníkem u nosu.
Chytré oblékání
Ráno skoro mrazík, odpoledne ještě slunce. Přesně tato kombinace dělá podzimnímu šatníku nejvíc problémů. Vyplatí se vrstvit a sáhnout po přírodních materiálech jako vlna, merino nebo kůže – v teple nezadržují vlhkost, v chladu zahřejí a navíc dobře reagují na to, když si je člověk během dne sundá nebo přidá.
Tenké termoprádlo se vejde i do kabelky či batohu, takže ho stačí ráno obléct a odpoledne klidně svléknout, aniž by to někdo poznal.
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