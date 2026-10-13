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Jak posílit imunitu? Na kila vitamínů a doplňků zapomeňte, soustřeďte se na spánek a jídlo

  4:30

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Ilustrační snímek | foto: Canva

Rýma, kašel a virózy opět šplhají na první místa v žebříčku zdravotních potíží. Než tito nezvaní hosté zaklepou i na vaše dveře, máte šanci zapracovat na své obranyschopnosti. Jak by se vám líbilo podpořit ji co nejpřirozenější cestou?

Neexistuje jeden zázračný „posilovač imunity“, pro který si dojdete do lékárny. Mnohem důležitější je souhra spánku, pohybu, pestré stravy, psychické pohody a rozumných návyků.

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Dodržování správného denního režimu často vyžaduje pár změn.

Jak spíte?

Ta otázka je zcela namístě. Prvním a nejvýznamnějším krokem k vyšší odolnosti organismu je dopřát tělu dostatek spánku. Tělo se díky němu regeneruje a dokáže lépe bojovat s infekcemi.

Většina dospělých potřebuje spát nejméně sedm hodin, i když si často z této dávky ukrajují.

Jako první pomoc poslouží pravidelný čas uléhání ještě před půlnocí, omezení televize a používání telefonu před spaním. Pozor také na večerní konzumaci alkoholu.

Rozumné otužování

Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým alespoň 150 –300 minut středně intenzivní pohybové aktivity týdně.

Denně na vzduch

Svižná půlhodinová procházka prokrví tělo, podpoří lymfatický systém a vyplaví endorfiny.

Taková dávka se přece dá zvládnout. Když si k tomu přidáte jízdu na kole, plavání nebo běžné cvičení, dokážete si udržovat potřebnou kondici.

A stejně jako pohyb je pro zdraví přínosné i rozumné otužování. Zvykněte si na lehké otužování, například zakončením sprchy chladnější vodou, což může příznivě působit na cévní systém a zároveň být tréninkem psychické odolnosti. Začínejte postupně a nepřehánějte intenzitu.

Lidé se srdečně-cévním onemocněním, vysokým krevním tlakem nebo s jinými chronickými potížemi by měli vhodnost otužování konzultovat s lékařem.

Střeva jako štít

Důležitou roli ve fungování imunitního systému hrají střeva, a proto se vyplatí pečovat o střevní mikrobiom. Prospěje pestrý jídelníček, bohatý na vlákninu získanou ze zeleniny, ovoce, luštěnin, ovesných vloček, celozrnných výrobků, ořechů a semínek.

Pomohou i fermentované potraviny, mezi které patří bílý jogurt, kefír nebo kysané zelí.

Jezte pro zdraví

Jíte pestře? Pak si můžete gratulovat. Důležité vitaminy a minerály je vhodné získávat především ze stravy. Nejčastěji zmiňovaný vitamin C vám pomůže lépe se bránit proti infekcím. Proto jezte citrusové plody, černý rybíz, hroznové víno, ananas, brokolici, červenou papriku, rajčata, kiwi, jahody, maliny, borůvky a brusinky. Bohaté na vitamin C jsou šípky, rakytník a kysané zelí. Céčko je citlivé na teplo, proto se jeho množství při delší tepelné úpravě snižuje.

Mrkev, dýně, sladké brambory (batáty) i špenát obsahují beta-karoten, z něhož si tělo vytváří vitamin A. Je důležitý pro zdraví sliznic, které jsou první bariérou při vstupu infekce do organismu.

Třetím silným spojencem je zinek. Jde o důležitý minerál pro správné fungování imunitních buněk. Získáte ho z dýňových i sezamových semínek, ořechů, luštěnin, mléka či kefíru.

O déčku

Zjišťoval váš lékař, zda máte dostatek vitaminu do D? Je nepostradatelný pro zvýšení imunity těla a obrany před bakteriálními a virovými onemocněními. Od podzimu do jara, kdy je v našich podmínkách sluneční záření slabší, může být pro tělo obtížné vytvářet dostatek „déčka“.

Vitamin D můžete čerpat hlavně z tučných mořských ryb (losos, makrela, sardinky), výborným zdrojem je i tuňák. V menším množství „déčko“ obsahují třeba vaječné žloutky. V některých případech však je třeba posílit příjem vitaminu D léčivým přípravkem nebo doplňkem stravy podle doporučení lékaře.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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