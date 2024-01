Pilulek netřeba. Podpořte imunitu přírodní cestou

Různé potravinové doplňky a jiné přípravky, které tak často vídáme v reklamách a které slibují hotové zázraky, se zdají být jako jednoduché a rychlé řešení. Ale ani tyto preparáty nejsou všemocné a neměli bychom na ně spoléhat jako na jediné funkční řešení.

Mnoho vitaminů neumíme využít

Doplňky stravy obsahují velké množství vitaminů, minerálů a dalších zdraví prospěšných látek. Většinou jsou také ve velmi silných koncentracích. Problém však nastává s jejich vstřebatelností. Mnoho z nich jen projde tělem a vzápětí je vyloučeno, protože je organismus nedokáže najednou zužitkovat.

Zdraví na talíři Strava hraje klíčovou roli v posilování imunity. Základem není jen dostatek ovoce a zeleniny, ale především omezení či úplné vyloučení konzumace polotovarů, rychlého občerstvení a průmyslově zpracovaných jídel. Volte jednoduché, ideálně sezonní potraviny a jídlo si připravte doma. A čím jídelníček obohatíte? Citrusy: Pomeranče, grepy, citrony. Obsahují vysoké dávky vitaminu C, který podporuje imunitní systém. Dopřávejte si je denně. Zázvor: Přidejte ho do čaje, smoothies nebo masových či zeleninových pokrmů. Má antibakteriální účinky a pomáhá při nachlazení. Brokolice: Jedná se o výborný zdroj vitaminů A, C a antioxidantů. Upravujte ji šetrně, například v páře. Česnek: Zlepšuje imunitu díky obsahu allicinu. Ten má protizánětlivé, antibakteriální a antioxidační účinky. Jogurt a zakysané výrobky: Podporují růst prospěšných bakterií v těle. Vybírejte kvalitní přírodní jogurty, které jsou opravdu živé. Ořechy: Vlašské, kešu či para. Dodají vašemu tělu vitamin E a zdravé tuky. Hrst denně ale bohatě stačí. Houby: Léčivé účinky mají především shitake a hlíva ústřičná. Posilují imunitu díky beta-glukanům.

Mnohem efektivnější je kombinovat různé přírodní metody a imunitu si tak budovat postupně. Doplňky stravy mohou být součástí tohoto, řekněme, plánu, ale neměly by tvořit jeho základ.

To, z čeho naopak umí tělo čerpat a díky tomu posilovat svou obranyschopnost komplexně, je: pestrá strava, pohyb na čerstvém vzduchu, otužování, dostatek odpočinku a spánku. I když se může zdát, že jde o přirozené součásti našeho každodenního života, mnohdy na ně zapomínáme.

Otužování umí zázraky

V poslední době si právě otužování získává stále více příznivců, protože přináší řadu benefitů pro naše zdraví. Zlepšuje prokrvení a pomáhá lépe odplavovat škodlivé látky z těla. Navíc má studená voda protizánětlivé účinky a posiluje i činnost srdce.

Tím však s výčtem pozitiv ještě nekončíme: otužování zlepšuje spánek, posiluje i naši odolnost vůči stresu a chlad aktivuje nervovou soustavu, proto po něm pociťujeme příval energie.

Kdy a jak začít?

Příznivé dopady otužování na náš organismus jsou již dokázané mnoha studiemi a výzkumy. Pokud i vás tato cesta zvyšování imunity láká, můžete ji vyzkoušet doslova na vlastní kůži. Ale v tomto případě opravdu platí, že spěch se nevyplácí.

S otužováním je nutné začínat pozvolna a nevrhat se rovnou do zamrzlého rybníka či řeky. To by tělo dostalo pořádný šok. Ideální čas je léto, ale začít můžete samozřejmě kdykoli.

Při otužování postupujte opravdu po krůčkách. Buďte opatrní a vyvarujte se teplotních šoků. Nejprve zkuste snižovat teplotu vody při sprchování. Začněte příjemně vlažnou vodou a postupně teplotu ubírejte. Pro začátek stačí, když bude voda jen o něco chladnější než obvykle. Tělo si tak zvykne na nižší teploty a vy budete moct pokračovat dál. Buďte opatrní a vyvarujte se prudkých teplotních šoků.

Když už se vám teplota vody zdá únosná, můžete přidat i kratší studenou sprchu na závěr. Nemusí trvat dlouho, i pár sekund tělo prokrví a posílí jeho obranyschopnost. Později můžete studenou vodu během sprchování střídat s teplou.

Někteří odborníci doporučují i zařadit chození bez ponožek. A to samozřejmě nejen v létě, ale i tehdy, když už venku není úplně teplo. Postupem času se můžete dopracovat až mezi otužilce, kteří se jakoby nic jdou smočit do řeky, i když se teplota blíží k nule. Pamatujte také na to, že po otužování je zapotřebí tělo zahřát.