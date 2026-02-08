Pojmem imunitní systém se označuje schopnost vašeho organismu bránit se proti nejrůznějším patogenům. Naštěstí ale existuje pár celkem snadných způsobů, jak imunitu posílit.
Pravidelně se hýbejte
Cvičení je teď to poslední, do čeho by se vám chtělo? Jenomže správně zvolený pohyb dokáže tělo i mysl skvěle „nakopnout“. Během sportu se totiž do krve vyplavují endorfiny a dopaminy, které jsou pro vaše tělo doslova raketovým palivem.
Vhodná aktivita je jakákoliv, která vás bude bavit. A zvolíte-li si takovou, která se dá provozovat venku, přinese vám to i další benefity – pobyt na čerstvém vzduchu odbourává stres a posiluje srdečně cévní i imunitní systém.
Zaměřte se na jídelníček
Správně zvolená strava nejenže zlepšuje náladu, ale navíc spolehlivě posiluje váš imunitní systém a udržuje tělo zdravé. Zařaďte do svého jídelníčku celozrnné obiloviny s kvalitními sacharidy, dostatek ovoce a zeleniny, zdravé tuky, luštěniny apod. I toto vám dokáže pomoct se zimní únavou.
Dopřejte si relaxaci
Pokud jste vyčerpaní, můžete být také náchylnější k nejrůznějším nemocem. Nezapomínejte proto na dostatečný odpočinek. Může být jak aktivní, například formou klidných procházek v přírodě, tak pasivní – v podobě meditace, četby i poslechu hudby.
A nezapomínejte ani na kapku rozmazlování, právě teď je ideální doba na saunu, masáž či solnou jeskyni.
Dostatečně spěte
Spát byste měli asi sedm až devět hodin denně. Pozor ale na „líné víkendy“ strávené v pyžamu na gauči u televize, to vám energii nedodá. I odpočívat se musí efektivně, spíše než na polehávání přes den se zaměřte na kvalitní noční spánek.
Choďte spát i vstávejte ideálně ve stejnou dobu, ložnici na noc vyvětrejte a zatemněte a nejpozději hodinu před ulehnutím odložte elektroniku.
Doplňujte vitaminy a minerály
V náročnějším období roku je vhodné doplňovat hořčík, nejlépe v kombinaci s vitaminem B6, který napomáhá jeho lepší vstřebatelnosti. Vitamin C vám pomůže proti oxidačnímu stresu. Nezapomínejte ani na „déčko“ – je nepostradatelné pro vaše zdraví a v zimě ho bývá nedostatek.
Správný chod organismu, zdravý kardiovaskulární systém, normální hladinu cholesterolu, dobrý zrak a mozek v kondici vám pomůžou zajistit omega 3 mastné kyseliny, například čistý rybí olej v měkkých tobolkách. Na doplňky stravy se poptejte ve své lékárně.
Článek vznikl pro časopis Tina.