Dejte kůži druhou šanci. O jizvu je potřeba pečovat hned od začátku

Nechtěný „suvenýr“ po sobě zanechává každé poškození kůže. Jizvy se tvoří po operacích, ale i jako následek akné, po úrazech či popáleninách. Někdy je jizva malá a nepatrná, takže ji sotva zaregistrujeme, jindy ji vnímáme jako vadu na kráse. Co můžeme udělat pro to, aby byla co nejméně viditelná?

Speciální krémy

Každá jizva začíná jako čerstvá rána, kterou je třeba náležitě ošetřit. Potom už nechte tělo pracovat. Pamatujte jsi, že strup funguje jako přírodní náplast, takže ho v žádném případě neškrabejte ani neodlupujte, ať se může pokožka v klidu a dobře zahojit.

Pokud chcete jizvu minimalizovat hned v zárodku, použijte speciální přípravky v podobě gelů či krémů určených k hojení jizev a dané místo několikrát denně masírujte jemnými krouživými pohyby. Zlepšíte tak prokrvení a pomůžete zjemnit tkáň v postižené oblasti.

Tyto přípravky mají zpravidla výhodu i v tom, že zmírňují příznaky provázející hojení, jako je nepříjemné svědění, otoky či zarudnutí.

Nejlepší je začít jizvu mazat bezprostředně po jejím zhojení. Speciální krémy a gely dokážou však vyhladit, změkčit a zjemnit také jizvy staršího data.

Silikonové fólie

K ošetření jizev jsou velmi vhodné i samolepicí silikonové fólie (vypadají jako běžné náplasti, obsahují však navíc silikonový gel). Tento způsob krytí se aplikuje dlouhodobě 24 hodin denně (odkládá se pouze při koupeli či sprchování). Efekt se dostaví přibližně po třech měsících.

Tlaková masáž jizvy Jizvu stlačte na několik sekund prstem, aby se odkrvila (její okolí mírně zbělá).

Následně prst oddalte a nechte jizvu znovu prokrvit. Tímto způsobem ji promasírujte po celé délce.

Pak přiložte prsty ze strany jizvy, jeden výš než druhý. Přiblížením prstů se vytvoří kožní řasa ve tvaru písmena S. Pokračujte do chvíle, než pocítíte, že vám jizva klade odpor. V tomto místě pár sekund setrvejte, než se jizva lehce uvolní.

Potom se přesuňte na další část jizvy a celý postup zopakujte.

Nakonec jemně promasírujte také pokožku v okolí jizvy. Věděli jste, že uvolňováním ztuhlých jizev se nezabývají jen lékaři, ale také fyzioterapeuti? Je však nutné počítat s tím, že výsledek se dostaví až po delší době, po několika měsících nebo ještě později.

Silikonové náplasti jsou vhodné pro hypertrofické nebo keloidní jizvy, pro které je charakteristický nadměrný růst zjizvené tkáně. Jinými slovy, tyto jizvy mají tendenci zvětšovat během hojení svůj objem a vystupovat nad povrch kůže.

Keloidní jizva je specifická ještě v tom, že se vytváří až v momentě, kdy je rána zacelená, a na rozdíl od jizvy hypertrofické přerůstá i do zdravé tkáně.

Ocet, sádlo, aloe

K dalším prostředkům, které napomáhají regeneraci postižené pokožky, patří například čistý gel z aloe vera, který kůži navíc zesvětluje, kokosový olej, jenž má výrazné antioxidační vlastnosti, zklidňuje podráždění, hydratuje, vyživuje a obnovuje pružnost pokožky, nebo jablečný ocet – přítomné kyseliny působí na kůži podobně jako chemický peeling, tj. odstraňují vrchní poškozené vrstvy.

Z dalších osvědčených prostředků uveďme levandulový olej, který funguje i jako prevence vzniku nových jizev, nebo „staré dobré“ vepřové sádlo, jež jizvy velmi důkladně promašťuje. Při výrobě masti můžete přidat i jemně nakrájenou cibuli, obsažené látky pomáhají mimo jiné léčit právě jizvy. Dobrou službu udělá také šípkový olej nebo měsíčková mast.

V neposlední řadě lze využít tekutý vitamin E (tokoferol), který se jemně vmasíruje do postižené tkáně. Pokud se však jizva špatně hojí, bolí vás ji nebo svědí, nespoléhejte na samoléčbu a poraďte se raději s dermatologem.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.