Jak se zbavit stresu? Pomohou bylinky, sport, ale také jedno malé morče

Co vám ještě může pomoci? 1. Mazlíčci: Studie psychologů potvrdily, že majitelé nejrůznějších čtyřnohých kamarádů jsou v běžném životě šťastnější a stresu odolávají lépe než lidé, co domácí mazlíčky nemají. Takže alespoň jeden pejsek, kočička či morčátko do každé rodiny! 2. Nákupy: Podle texaských lékařů vás může zavalit přílivem radosti i zkoušení nového oblečení, povzbudí totiž produkci hormonu štěstí dopaminu. Má to ale háček. Až vyjdete z obchodu ven, zase stejně rychle vyprchá. 3. Alkohol: Pokud si dáte skleničku denně, skutečně se napětí zbavíte. Větší náklonnost k vínu nebo pivu ale způsobí pravý opak. Takže když alkohol, tak s mírou. 4. Sport: V průběhu fyzické aktivity se váš mozek soustředí především na pohybové procesy, což vede k automatickému poklesu hladiny stresu. 5. Relaxace: Nejlepší způsob, jak bojovat se stresem a snižovat jeho intenzitu, je vyhledávat činnosti, které vám umožní cítit se uvolněněji. Mezi ty patří například masáže, relaxace a meditace.