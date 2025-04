O čem se moc neví Syndrom obětního beránka poprvé pojmenoval v roce 1897 francouzský sociolog Émile Durkheim. Upozorňoval tím na chování společnosti, která využívá nevinných obětí, aby se vyrovnávala s obtížnými a stresujícími situacemi a vytvořila si umělého viníka, na kterém si „zchladí žáhu“. Důsledkem je klasická šikana. Pozor na „narcise“! Podle psychologů ti, kteří se dopouštějí šikanování a hledají na své chyby obětní beránky, vykazují rysy narcismu. Takoví narcisové, tedy lidé zahledění do sebe, těžko přiznávají jakékoli své provinění. Proto si vybírají obětní beránky, na které by vlastní renonc hodili. Platí se hned dvakrát: Podle odborníků jsou lidé, kteří se stali obětními beránky, psychicky zranění. Mohou se u nich projevit pocity smutku, méněcennosti, viny, izolace, věčného pochybování, melancholie nebo úzkosti. Zajímavé je, že po psychické stránce bývají potrestáni také viníci. Samotní pachatelé, kteří svou vinu přehodili na někoho jiného, můžou po čase cítit špatné svědomí. Stud za to, co vykonali, je může vehnat do stavů úzkostí a depresí. Tyto nepříjemné pocity pak mohou paradoxně vyvolat další zlost vůči obětním beránkům, kteří se stali příčinou takového jejich strádání.