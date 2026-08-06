Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Počasí a naše nálada: někdy je lepší přizpůsobit plány obloze

Marcela Kašpárková

Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Je léto, měli byste se cítit uvolněně a lehce. Vám je ale spíš trudně? Tělo i psychiku můžou zatěžovat povětrnostní vlivy. Napadlo vás ale, že naše citlivost na počasí souvisí s věkem?

Určitě znáte osoby, které si často stěžují: „Blíží se bouřka, ozvala se mi migréna.“ Nebo: „Venku kolísá tlak, mám z toho depku.“ Možná je považujete za fňukaly nebo hypochondry, ale pravdou je, že někteří lidé skutečně velmi citlivě reagují na počasí, odborně se tomu říká meteosenzitivita.

Ovšem i ti, na které nemají žádný větší vliv horka, deště, mlhy ani sněhy, se můžou čas od času cítit pod psa kvůli počasí. Co s tím?

Připusťte si slabost

Nejste stroje, máte právo na to, abyste nefungovali vždycky na sto procent. Špatně se s výkyvy počasí vyrovnávají ti, kdo si neustále stěžují: „Co to se mnou je, horko mi přece nikdy nevadilo! Jak je možné, že mi pohodu rozhodí bouřka? To nikdy nebývalo. V životě jsem se tak nepotila, hrůza!“

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Jako děti jste mohli courat v dešti a opékat se na sluníčku a nic vám nebylo. S věkem se však tělo i mysl mění, aniž by to znamenalo, že už jste na odpis a nic nevydržíte.

U žen to bývá zejména v souvislosti s hormonálním životem – počasí může začít dělat neplechu už v době dospívání dívek, poté když ženy čekají potomky a samozřejmě i v přechodu a po něm.

Roli můžou hrát prodělané nemoci, kupříkladu covid nebo borelióza, ale také vyléčené úrazy.

Vybavte si, jak vaše čiperné babičky vzdychaly při změně počasí, protože se jim ozývaly zhojené zlomeniny. Je dobré si přiznat, že máte nějaké handicapy.

Přizpůsobte program

Můžete namítnout, že musíte chodit do práce, vedro nevedro, vystavovat se otravné klimatizaci nebo sedět v průvanu. Lze ale podle počasí předělat vše kolem: Nepůjdete v horku do obchodu, ale necháte si nákup dovézt, budete spát v jiné místnosti, při výkyvech tlaku a bouřkách odřeknete program, který není nutný, omluvíte se a zvolíte si odpočinek, necháte zahradu zahradou, ona to bez vás den vydrží...

Vyhovět sobě a vlastním potřebám není slabost, ba právě naopak. Nejde o to chovat se sobecky, ale reagovat na to, co právě potřebuje váš organismus.

Máme dovolenou a lije!

Rozmrzelé textovky tohoto typu dostáváte, ale určitě i píšete. Těšíte se na zasloužené volno, turistiku, plavání, opalování, pamětihodnosti, ale počasí má jiné plány.

„Tvrdnout na pokoji a koukat do deště, to jsme mohli i doma – a zadarmo,“ říkáte si. Máte právo na rozladění, ale špatné nálady a rozhozená psychika můžou přetrvávat i celé týdny! Proč?

Někomu nejde z mysli to, že se zhatily jeho plány – tolik energie věnoval plánování dovolené, ale i spoření peněz. Jinému zas vadí, že se nemůže chlubit krásnými fotkami jako známí a kolegové.

A někdo dokonce trpí pocitem, že je horší než ostatní lidé – „poznamenaný“, méněcenný, nezaslouží si nic pěkného, nikdy mu nic dobře nevyjde, to bývají většinou ti, kteří mají nějaký psychický problém, sklon k depresím nebo potíže s asertivitou. Jak se vyhnout zklamání z toho, když dovolená nedopadla ideálně kvůli počasí?

Adaptujte se

1. plus pro vás: Jedete-li někam, kde jste ještě nebyli, zjistěte dopředu, jaké je tam klima. Velká vedra, časté deště, vítr, obří vlny? Tak nevyrazíte se zkreslenými představami.

2. plus pro vás: Přibalte oblečení pro různé povětrnostní situace – když budete mít v přímořském letovisku pláštěnku, můžete se courat i v dešti a dýchat vlahý vzduch.

3. plus pro vás: Vymyslete náhradní program. Prší? Budete i přes den sladce spát, číst knížku na krytém balkonu, vyrazíte fotit kapky deště?

4. plus pro vás: Pozorujte, co dělají místní. Zavřeli se přes poledne za okenice, anebo vylehávají na pláži? Jsou za deště doma, nebo mají pro ty chvíle krásné zastřešené kavárničky? Opičte se po nich a budete s počasím na dovolené větší kamarádi.

ilustrační snímek

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejkrásnější slavné ženy do třiceti. Tyto krásky okouzlují celý svět

Krásky, které ještě neoslavily třicítku.

Podívejte se do naší galerie na výběr pětačtyřiceti krásek z celého světa, které ještě neoslavily třicítku. Jsou to modelky, herečky, zpěvačky, podnikatelky a muži na nich mohou oči nechat. Většina z...

Chipsy jako lék na frustraci. Karina stopla emoční přejídání, zhubla 57 kilo

Během roku se Karina zbavila nejen přebytečných kil, ale také manžela.

Karinu trápilo nefunkční manželství, špatné vztahy v rodině a také to, že není dobrým vzorem pro svého osmiletého syna. Svůj smutek, stres i frustraci zaháněla jídlem. Kolotoč přejídání a výčitek se...

Vévodkyně Meghan slaví 45. Z usedlé šlechtičny je stylová podnikatelka

Vévodkyně Meghan během návštěvy Nigérie (11. května 2024)

Na britském královském dvoře se Meghan jen mihla, avšak stále vystupuje jako vévodkyně ze Sussexu. Její životní styl titulu příliš neodpovídá. Meghan si zcela očividně užívá nezávislého života, má...

Srpnoví oslavenci: Tyto slavné tváře čekají narozeniny i velká jubilea

Tyto VIP v srpnu slaví narozeniny.

Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti ze světa i z Česka, které se v srpnu těší na oslavu svých narozenin. Někteří slaví kulatiny, jiní si na ně ještě počkají. Patří sem osobnosti jako...

20 filmových polibků, které si budete chtít přehrávat pořád dokola

Leonardo DiCaprio a Claire Danes okouzlili diváky v Romeovi a Julii z roku...

Možná už jsme tak žhavé polibky v životě prožily, rozhodně si je ale nikdy nenecháme ujít na filmovém plátně. Sesbíraly jsme pro vás dvacet nejikoničtějších polibků, které umí vyvolat šimrání v břiše...

Počasí a naše nálada: někdy je lepší přizpůsobit plány obloze

Ilustrační snímek

Je léto, měli byste se cítit uvolněně a lehce. Vám je ale spíš trudně? Tělo i psychiku můžou zatěžovat povětrnostní vlivy. Napadlo vás ale, že naše citlivost na počasí souvisí s věkem?

6. srpna 2026

Měla to být vysněná dovolená, ale manžel ji proměnil v katastrofu, líčí Jana

ilustrační snímek

Chvíle, kdy člověk není v práci a může hodit starosti všedního dne za hlavu, by měly být výjimečné. Někdy se to ale nepovede. Nebo ještě hůř: zážitky výjimečné jsou, ale v negativním smyslu slova....

5. srpna 2026

Slunce versus kolagen. Jak rychle napravit letní škody na naší pleti

Ilustrační snímek

Pro naši pleť představují horké dny v mnoha ohledech náročné období. Co se v ní pod vlivem vysokých teplot odehrává a jak změny co nejrychleji napravit? Poradí majitelky brněnského studia Beautylab...

5. srpna 2026

Nestíháte fitko? Tady je osm aktivit, které se počítají jako cvičení

ilustrační snímek

Pravidelný sport je pro zdraví důležitý, ať už chodíte do posilovny, nebo třeba jezdíte na kole. Výzkumy však dlouhodobě ukazují, že lidem prospívá i mnohem obyčejnější pohyb – od chůze do schodů...

5. srpna 2026

Ať se vlasům daří i v létě. Toto jsou naprosté základy sluneční péče

Ilustrační snímek

Na pokožku si u moře poctivě mažeme SPF, ale své kadeře často necháváme napospas osudu. Přitom právě ony dostávají během léta pořádně zabrat. Na druhou stranu, slunce nemusí být jen nepřítel.

4. srpna 2026

Oteklá víčka i sucho v ústech. Ranní příznaky, které mohou varovat před nemocí

Ilustrační snímek

Bolest hlavy, sucho v ústech či oteklá víčka. Některé zdravotní potíže se nejvýrazněji projeví právě po probuzení. Zatímco občasné obtíže bývají neškodné, pokud se opakují pravidelně, mohou...

4. srpna 2026

Vévodkyně Meghan slaví 45. Z usedlé šlechtičny je stylová podnikatelka

Vévodkyně Meghan během návštěvy Nigérie (11. května 2024)

Na britském královském dvoře se Meghan jen mihla, avšak stále vystupuje jako vévodkyně ze Sussexu. Její životní styl titulu příliš neodpovídá. Meghan si zcela očividně užívá nezávislého života, má...

4. srpna 2026

Příběh Ely: Přítel si v minulosti nasekal dluhy, ale jaksi mi to zapomněl říct

ilustrační snímek

Když jsem se poznala s mým současným přítelem, měla jsem dojem, že jsem konečně našla muže svých snů. Je pozorný, pracovitý, skvěle si rozumí s mojí rodinou a máme podobný pohled na život. Jenže se...

3. srpna 2026

Vsaďte na italský šik. Tohle jsou hrdinové letního šatníku

Kombinované šaty Primark, 730 Kč

Slunce se opírá do jemných látek, vzduch voní po moři a bezstarostných dnech. Stačí jen správně zvolený outfit a den se změní v malý únik z reality.

3. srpna 2026

Co jíst ve vedrech? Tyto potraviny tělo ochladí lépe než zmrzlina

ilustrační snímek

Vedra dávají tělu pořádně zabrat. Kromě dostatečného pitného režimu záleží také na tom, co jíte. Některé potraviny pomáhají organismus ochladit a doplnit tekutiny, jiné naopak zvyšují jeho zátěž....

3. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mikronevěra ničí vztahy. Kdy jsou tajné zprávy horší než sex s cizími

ilustrační snímek

Nevěra už dávno není jen o „zakázaném sexu“. Spousta Čechů přiznává, že své polovičky podvádí prostřednictvím „tajných zpráv“, nevyžádaných lajků a pozornosti na sociálních sítích.

2. srpna 2026

Tajemství úspěšné rodinné dovolené: Méně je více, raději moc neplánujte

Ilustrační snímek

Dovolená měla být odměnou za celý rok. Jenže místo pohody řešíte, kdo se s kým nebaví, proč puberťák odmítá vylézt z pokoje, kdo zapomněl nabíječku a proč jste si vlastně myslela, že si u moře...

2. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.