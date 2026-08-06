Určitě znáte osoby, které si často stěžují: „Blíží se bouřka, ozvala se mi migréna.“ Nebo: „Venku kolísá tlak, mám z toho depku.“ Možná je považujete za fňukaly nebo hypochondry, ale pravdou je, že někteří lidé skutečně velmi citlivě reagují na počasí, odborně se tomu říká meteosenzitivita.
Ovšem i ti, na které nemají žádný větší vliv horka, deště, mlhy ani sněhy, se můžou čas od času cítit pod psa kvůli počasí. Co s tím?
Připusťte si slabost
Nejste stroje, máte právo na to, abyste nefungovali vždycky na sto procent. Špatně se s výkyvy počasí vyrovnávají ti, kdo si neustále stěžují: „Co to se mnou je, horko mi přece nikdy nevadilo! Jak je možné, že mi pohodu rozhodí bouřka? To nikdy nebývalo. V životě jsem se tak nepotila, hrůza!“
Jako děti jste mohli courat v dešti a opékat se na sluníčku a nic vám nebylo. S věkem se však tělo i mysl mění, aniž by to znamenalo, že už jste na odpis a nic nevydržíte.
U žen to bývá zejména v souvislosti s hormonálním životem – počasí může začít dělat neplechu už v době dospívání dívek, poté když ženy čekají potomky a samozřejmě i v přechodu a po něm.
Roli můžou hrát prodělané nemoci, kupříkladu covid nebo borelióza, ale také vyléčené úrazy.
Vybavte si, jak vaše čiperné babičky vzdychaly při změně počasí, protože se jim ozývaly zhojené zlomeniny. Je dobré si přiznat, že máte nějaké handicapy.
Přizpůsobte program
Můžete namítnout, že musíte chodit do práce, vedro nevedro, vystavovat se otravné klimatizaci nebo sedět v průvanu. Lze ale podle počasí předělat vše kolem: Nepůjdete v horku do obchodu, ale necháte si nákup dovézt, budete spát v jiné místnosti, při výkyvech tlaku a bouřkách odřeknete program, který není nutný, omluvíte se a zvolíte si odpočinek, necháte zahradu zahradou, ona to bez vás den vydrží...
Vyhovět sobě a vlastním potřebám není slabost, ba právě naopak. Nejde o to chovat se sobecky, ale reagovat na to, co právě potřebuje váš organismus.
Máme dovolenou a lije!
Rozmrzelé textovky tohoto typu dostáváte, ale určitě i píšete. Těšíte se na zasloužené volno, turistiku, plavání, opalování, pamětihodnosti, ale počasí má jiné plány.
„Tvrdnout na pokoji a koukat do deště, to jsme mohli i doma – a zadarmo,“ říkáte si. Máte právo na rozladění, ale špatné nálady a rozhozená psychika můžou přetrvávat i celé týdny! Proč?
Někomu nejde z mysli to, že se zhatily jeho plány – tolik energie věnoval plánování dovolené, ale i spoření peněz. Jinému zas vadí, že se nemůže chlubit krásnými fotkami jako známí a kolegové.
A někdo dokonce trpí pocitem, že je horší než ostatní lidé – „poznamenaný“, méněcenný, nezaslouží si nic pěkného, nikdy mu nic dobře nevyjde, to bývají většinou ti, kteří mají nějaký psychický problém, sklon k depresím nebo potíže s asertivitou. Jak se vyhnout zklamání z toho, když dovolená nedopadla ideálně kvůli počasí?
Adaptujte se
1. plus pro vás: Jedete-li někam, kde jste ještě nebyli, zjistěte dopředu, jaké je tam klima. Velká vedra, časté deště, vítr, obří vlny? Tak nevyrazíte se zkreslenými představami.
2. plus pro vás: Přibalte oblečení pro různé povětrnostní situace – když budete mít v přímořském letovisku pláštěnku, můžete se courat i v dešti a dýchat vlahý vzduch.
3. plus pro vás: Vymyslete náhradní program. Prší? Budete i přes den sladce spát, číst knížku na krytém balkonu, vyrazíte fotit kapky deště?
4. plus pro vás: Pozorujte, co dělají místní. Zavřeli se přes poledne za okenice, anebo vylehávají na pláži? Jsou za deště doma, nebo mají pro ty chvíle krásné zastřešené kavárničky? Opičte se po nich a budete s počasím na dovolené větší kamarádi.
Článek vznikl pro časopis Tina.