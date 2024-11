Jak nakupovat a neplýtvat? Mějte seznam a vybírejte správně

Nakupovací taktika Mějte pořádek ve spíži, ale i v lednici, mrazáku a na poličkách, kde je jídlo: Zbavte se všeho, co je prošlé, bez milosti s tím zkrátka do koše. Vyberte si, zda chcete skladovat potraviny v původních obalech nebo dózách, každopádně stejné druhy dejte k sobě. To samé platí pro ledničku. U všech produktů průběžně kontrolujte datum spotřeby, ty starší patří dopředu, novější mohou být vzadu.

Najezte se před nákupem, sepište seznam a vyrazte: Odborníci potvrzují, že pokud jdete na nákup hladoví, kupujete kalorické bomby, víc „blbostí“ a do košíku přihazujete i ledacos, co vůbec nepotřebujete.

Dívejte se, jaký má potravina původ: Proč v sezoně kupovat zeleninu z dovozu, když se dá sehnat i od lokálních výrobců? Označení bio znamená, že produkt pochází z ekologického zemědělství, logo Fair Trade značí, že zboží splňuje i určité ekonomické, ekologické a sociální standardy, tedy že jsou například lidé podílející se na jeho výrobě férově placeni za svou práci.

Sledujte obaly potravin, „spotřebujte do“ není stejné jako „minimální trvanlivost“: To první znamená, že se musí zkonzumovat do přesného termínu, ale označení minimální trvanlivost dovoluje potravinu zpracovat i později, jde jenom o doporučenou dobu a pár dní nehraje žádnou roli.

Nedejte na první dojem: Třeba fakt, že je na přední straně obalu tyčinky vyfocená štíhlá žena v plavkách, ještě neznamená, že tak po jejím snědení budete vypadat i vy. Pozor i na nápisy light, fitness, fit či protein. Nemusí vždy zajistit to, co slibují, neexistuje žádná regulace, raději čtěte dál, víc se dozvíte. Důležité je také pořadí použitých surovin, zpravidla bývá uváděno podle toho, jaký podíl v produktu mají. Kupujete si například jahodovou přesnídávku, ale na prvním místě jsou jablka, švestky a teprve jako třetí třeba jahodové aroma? Hmm, to asi nebude to pravé!

Nenakupujte všechno v jednom obchodě, když je dnes tolik možností: Využívejte více lokální zdroje, podporujte drobné farmáře, pěstujte si vlastní plodiny nebo vybírejte ve specializovaných obchodech, kde bude konkrétní potravina pravděpodobně v lepší jakosti než ta v supermarketu. Porovnávejte kvalitu i cenu.