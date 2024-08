Najděte si nové přátele. Není to tak těžké ani ve středním věku

Padesátka je pro člověka v životě milník. Doba, kdy jsme moudřejší, klidnější a sebevědomější. Stejně tak je život náročnější. Je to věk „sendvičové generace“, kdy se mnozí z nás starají o rodiče a zároveň ještě vychovávají děti. Mezi tím vším žonglujeme mezi zaměstnáním, partnery a pomalu i zdravotními problémy.

Je to doba, kdy potřebujeme přátele nejvíc, ale právě oni bývají tím prvním míčkem, který nám upadne na zem. Pocit sociálního propojení je pro člověka nesmírně důležitý, i když to stojí námahu. Můžeme být příliš unavení, než abychom udržovali vazby se starými známými, nebo hledali nové.

Přátelství by podle odborníků mělo být prioritou. Sama evoluce nás naprogramovala na život v tlupách, mozky i těla máme nastavené pro přátelství a výhody, které z toho pro člověka plynou. Ale co dělat, když se stará spojení přetrhala, změnila a nevíme, jak na nová?

„S přibývajícím věkem máme méně příležitostí k socializaci,“ říká psychoterapeutka Charlotte Fox Weberová, autorka knihy Řekni mi, po čem toužíš. Zároveň má i praktické rady, jak si s tím poradit:

„Musíme si na přátelství vyhradit čas, i když se nám zdá, že pracovní a rodinné povinnosti zabírají všechen náš prostor.“

Pokud máte pocit, že máte lepší vztah s pohovkou v obývacím pokoji než s lidmi, dejte životu znovu šťávu a najděte si kamarády.

Hledejte na síti

Pro starší generace je hledání lidí v online prostoru nepřirozené. Ale virtuální vztahy mohou být stejně povzbudivé jako ty tváří v tvář. Nikdy není pozdě na to, abyste si našli nové přátele a kontakty, začali sdílet zkušenosti a budovat smysluplné vztahy v digitálním světě.

Zapojte se do renomovaných skupin a důvěřujte svým instinktům jako při osobním setkání. Pozor dejte i na podvodníky, kterých je všude plno.

Staří známí

Dnes je jednodušší než kdy jindy najít ztracené poklady. Lidé, kteří se vám vzdálili a odcizili, jsou stále na dosah. Využijte společné zážitky a vzpomínky k přiblížení. Oslovte je, jednoduše se zeptejte, jak se mají, nebo zda se jim nechce si popovídat. Pokud se neozvou, neberte si to příliš osobně, možná bylo špatné načasování.

Zkuste i své sousedy. Potkáváte se možná mnoho let a příliš o sobě nevíte. Začněte nezávaznou konverzací, buďte přátelští, přístupní a dostupní. Nabídněte jim pomoc a pokračujte. Navázat vztahy chce čas i trpělivost.

Síla vztahů

Vědci zjistili, že k navázání skutečného přátelství je zapotřebí 34 hodin soustředěné interakce, která trvá alespoň tři hodiny na každé schůzce po dobu šesti měsíců. S blízkými lidmi trávíme alespoň 200 hodin společně. Kde je tedy vzít?

Smiřte se s tím, že budete muset vynaložit úsilí na obnovení starých přátelství, nebo rozvíjet nově vznikající vztahy prostřednictvím vašich koníčků či společných zážitků. Padesát procent lidí se cítí lépe v zaměstnání, když vedle nich pracuje kolega kamarád.

Svůj k svému

Přátelství je jako vztahy, nejlépe se k vám bude hodit ten, kdo s vámi sdílí stejné hodnoty, názory, koníčky, víru či zkušenosti. To může být prostřednictvím sportu, turistické skupiny nebo dnes tolik populárních klubů. Pokud je něco, co jste vždy chtěli dělat – zkuste to a připojte se k dalším lidem.

Bavilo vás plavání? Najděte si plaveckou komunitu. Malujete? Najděte si hodiny, které zlepší vaše dovednosti a pomohou vám potkat nové lidi. Nemá cenu se ani přetvařovat a dělat něco, co vás od začátku nebaví. Jde o to dobře strávit čas a navázat pouto.