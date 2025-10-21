Dlouhé letní večery, klidnější tempo a pocit volnosti postupně vystřídaly podzimní povinnosti. Návrat do práce, školy či běžného režimu může být pro mnohé náročný a psychicky vyčerpávající. Mozek vnímá prudké změny denního rytmu jako stresor, což se projevuje únavou, poklesem nálady či nervozitou.
Co je Mindwell?
„Přechod do běžného režimu je často spojován s nárůstem povinností. Citlivější lidé mohou pociťovat zhoršení spánku, podrážděnost nebo úbytek energie,“ upozorňuje psychiatr Kryštof Kantor z Dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol, který praktikuje programy z Mindwell (viz box).
Přechod na nový režim
Nejen vnější okolnosti mohou ovlivnit psychiku. Často si tlak vytváříme sami. Snahou vše dohnat naráz – úklid, návštěvy, nakupování – se vystavujeme riziku přetížení.
„Příliš mnoho úkolů a snaha je všechny stihnout za krátký čas je spouštěčem úzkosti. Plánujte si den pouze s tím, co je prioritní, a dopřejte si prostor na postupnou aklimatizaci,“ radí psychoterapeutka Kateřina Lapáčková. Důležité je být k sobě laskaví a nepodléhat pocitu, že musíme být stále stoprocentní.
Návrat do podzimního rytmu
Dobrou zprávou je, že návrat do režimu lze připravit. Postupné zavádění změn, například pravidelný spánkový režim, pomáhá psychice přizpůsobit se novému tempu.
„Udržování pravidelného spánku je pro psychický stav zdravé. Dobrý pocit dodá i to, když si člověk poslední dny podzimu užije s přáteli či blízkými,“ dodává Kantor.
Malé okamžiky pohody během dne výrazně snižují riziko přetížení. Krátké přestávky, oblíbené činnosti či chvíle věnované sobě jsou důležité pro rovnováhu. „Tělo i mysl potřebují čas, aby si zvykly na nový režim. Klíčem je pravidelnost a vědomé vytváření drobných radostí,“ potvrzuje terapeutka.
Když se cítíte přetížení nebo vystresovaní, pamatujte, že malé kroky mohou udělat velký rozdíl. Plánujte si den s přestávkami, dopřejte si chvíle radosti, hýbejte se a nezapomínejte na spánek. Dýchejte zhluboka, věnujte čas svým koníčkům a lidem, kteří vás těší. Přijměte, že není třeba být vždy stoprocentní, a oceňujte každý drobný úspěch.
I jednoduché rituály, jako ranní káva s výhledem, krátká procházka nebo večerní odpočinek s knihou, pomáhají udržet rovnováhu a dobrou náladu během náročných dní.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.