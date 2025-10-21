Nedejte podzimnímu splínu šanci. Často si ho děláme sami

Podzimní návrat k běžnému režimu může být pro psychiku náročný. Stres, úzkost i ztráta energie jsou častými společníky. Jak si udržet pohodu, zvládnout povinnosti a zároveň neztratit radost ze života? Trochu snahy to chtít bude, ale vyplatí se to.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dlouhé letní večery, klidnější tempo a pocit volnosti postupně vystřídaly podzimní povinnosti. Návrat do práce, školy či běžného režimu může být pro mnohé náročný a psychicky vyčerpávající. Mozek vnímá prudké změny denního rytmu jako stresor, což se projevuje únavou, poklesem nálady či nervozitou.

Co je Mindwell?

  • Mindwell je systematické řešení nejčastějších psychických poruch, které je dostupné ze soukromí a pohodlí domova.
  • Aktuálně nabízí terapeutické programy deprese, úzkost, syndrom vyhoření, psychická odolnost a sebedůvěra.
  • Některé programy plně hradí zdravotní pojišťovny VoZP, ČPZP, ZP MV ČR.
  • Terapeutické programy Mindwell jsou založeny na postupech kognitivně-behaviorální terapie.

„Přechod do běžného režimu je často spojován s nárůstem povinností. Citlivější lidé mohou pociťovat zhoršení spánku, podrážděnost nebo úbytek energie,“ upozorňuje psychiatr Kryštof Kantor z Dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol, který praktikuje programy z Mindwell (viz box).

Přechod na nový režim

Nejen vnější okolnosti mohou ovlivnit psychiku. Často si tlak vytváříme sami. Snahou vše dohnat naráz – úklid, návštěvy, nakupování – se vystavujeme riziku přetížení.

„Příliš mnoho úkolů a snaha je všechny stihnout za krátký čas je spouštěčem úzkosti. Plánujte si den pouze s tím, co je prioritní, a dopřejte si prostor na postupnou aklimatizaci,“ radí psychoterapeutka Kateřina Lapáčková. Důležité je být k sobě laskaví a nepodléhat pocitu, že musíme být stále stoprocentní.

Návrat do podzimního rytmu

Dobrou zprávou je, že návrat do režimu lze připravit. Postupné zavádění změn, například pravidelný spánkový režim, pomáhá psychice přizpůsobit se novému tempu.

„Udržování pravidelného spánku je pro psychický stav zdravé. Dobrý pocit dodá i to, když si člověk poslední dny podzimu užije s přáteli či blízkými,“ dodává Kantor.

Malé okamžiky pohody během dne výrazně snižují riziko přetížení. Krátké přestávky, oblíbené činnosti či chvíle věnované sobě jsou důležité pro rovnováhu. „Tělo i mysl potřebují čas, aby si zvykly na nový režim. Klíčem je pravidelnost a vědomé vytváření drobných radostí,“ potvrzuje terapeutka.

Když se cítíte přetížení nebo vystresovaní, pamatujte, že malé kroky mohou udělat velký rozdíl. Plánujte si den s přestávkami, dopřejte si chvíle radosti, hýbejte se a nezapomínejte na spánek. Dýchejte zhluboka, věnujte čas svým koníčkům a lidem, kteří vás těší. Přijměte, že není třeba být vždy stoprocentní, a oceňujte každý drobný úspěch.

I jednoduché rituály, jako ranní káva s výhledem, krátká procházka nebo večerní odpočinek s knihou, pomáhají udržet rovnováhu a dobrou náladu během náročných dní.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Silné slavné ženy, které měly odvahu a změnily svět

Jejich činy mluví za vše. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se zasloužily o změnu světa. Patří sem političky, astronautky, vědkyně, herečky a další. Nechtěly být jen v pozadí, ale...

Sako s podprsenkou i průhledné šaty. Viditelné prádlo je zase trendy

Odhalené spodní prádlo se do módy vrací pravidelně – a nadcházející sezony mu zase budou přát. Viditelné podprsenky, „nahé“ šaty a krajkové korzety na týdnech módy ovládly přehlídková mola i první...

Horoskop pro každé znamení na 43. týden roku 2025

Láska, únava, nebo nároky nejbližších. Jaké budou naše poslední říjnové dny podle hvězd? Blíženci, vy využijete něco z toho, co jste se kdysi naučili a mysleli jste si, že to nebudete nikdy...

Návaly horka i zvětšení prsou. Známé ženy otevřeně promluvily o menopauze

Menopauza. Upřímně řečeno, způsob, jakým se o ní v naší společnosti mluví (nebo spíš nemluví), by mohl leckoho přesvědčit, že je to sprosté slovo nebo něco, za co by se ženy měly stydět, místo aby...

Podzimní móda. Zkuste trojici outfitů v odstínu spadaného listí

Rády říkáme, že podzimní počasí je rozmarné. A je to pravda! Buďme rozmarné i my – při rozhodování, co na sebe.

Nedejte podzimnímu splínu šanci. Často si ho děláme sami

Podzimní návrat k běžnému režimu může být pro psychiku náročný. Stres, úzkost i ztráta energie jsou častými společníky. Jak si udržet pohodu, zvládnout povinnosti a zároveň neztratit radost ze...

21. října 2025

Jedovatá zelená je hit. Propadněte trendu, díky kterému vás nepřehlédnou

Když zpěvačka Charli XCX loni v létě spustila zelenou módní mánii, asi sama netušila, jak dlouho se trend udrží. V době rychlokvašených trendů je to až s podivem: obsese jedovatě zelenými odstíny...

21. října 2025

Mrkvové lívance s jogurtem

Mrkvové lívance s jogurtem
Recept

Střední

45 min

Zpříjemněte si ráno a připravte lahodnou snídani.

Když vám nervy nedají spát. Pět tipů, jak zmírnit noční úzkost

Stres, starosti, nervy z nadcházejícího pracovního dne, ale i skryté nebo nejasné příčiny – to všechno může způsobovat pocity úzkosti před spaním. Nemůžete usnout, převalujete se a v hlavě vám to dál...

20. října 2025

Zařaďte neutrál. Módě i kráse vládne ladná přirozenost

Máte pocit, že je toho nějak moc? Moc barev, módních výstřelků, moc výrazného líčení nebo péče? Tak se hoďte do klidu a přejděte na neutrální pohon. Ve většině případů se tato ladnost vyplatí.

20. října 2025

Petrželový krém s jablky

Petrželový krém s jablky
Recept

Střední

70 min

Tato netradiční polévka vám jistě zachutná.

Čas na změnu. S příchodem podzimu svoji pleť hýčkejte

Podzim je ideálním obdobím na restart krásy. Od vůní přes péči o pleť až po tělové rituály – poradíme, jak si ho užít svěže, zdravě a s pocitem elegance.

19. října 2025

Silné slavné ženy, které měly odvahu a změnily svět

Jejich činy mluví za vše. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se zasloužily o změnu světa. Patří sem političky, astronautky, vědkyně, herečky a další. Nechtěly být jen v pozadí, ale...

19. října 2025

Dýňový koláč s ořechy

Dýňový koláč s ořechy
Recept

Střední

60 min

Nalaďte se na podzimní atmosféru při pečení dýňového koláče.

Návaly horka i zvětšení prsou. Známé ženy otevřeně promluvily o menopauze

Menopauza. Upřímně řečeno, způsob, jakým se o ní v naší společnosti mluví (nebo spíš nemluví), by mohl leckoho přesvědčit, že je to sprosté slovo nebo něco, za co by se ženy měly stydět, místo aby...

18. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Horoskop pro každé znamení na 43. týden roku 2025

Láska, únava, nebo nároky nejbližších. Jaké budou naše poslední říjnové dny podle hvězd? Blíženci, vy využijete něco z toho, co jste se kdysi naučili a mysleli jste si, že to nebudete nikdy...

18. října 2025

Domácí celozrnná pizza se zeleninou

Domácí celozrnná pizza se zeleninou
Recept

Střední

60 min

Upečte si doma zdravější pizzu.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.