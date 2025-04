Dlouhá zima je pryč a jaro se přihlásilo ke slovu. Pro vaše tělo je to ovšem trochu šok. Představte si to podobně, jako když hluboce spíte a jste v útlumu, ale najednou vás někdo probudí a očekává, že hned čile vyskočíte z postele a budete akční. Tak to nefunguje, varují odborníci a odkrývají řadu změn, které nové roční období přináší...

Hormony na vzestupu

Na tvorbu hormonů v těle má velký vliv sluníčko. Během potemnělé zimy organismus vytváří spánkový hormon melatonin, který vyvolává celkovou stagnaci. Venku je zima, mráz a vám se nikam nechce, nejraději jste zakutaní v posteli s knížkou a horkým čajem.

Jenže pak přijde jaro a všechno je jinak. S přísunem slunečních paprsků se hormonální nastavení těla obrátí a prim dostanou hormony štěstí: serotonin, dopamin a oxytocin.

Pod jejich nadvládou se můžete cítit spokojení, šťastní, plní energie a báječné nálady. Pravdou ale je, že na některé jedince tato bleskurychlá výměna nepůsobí dvakrát dobře. Bývají najednou malátní, unavení a s vybitými „životními baterkami“. Je to i váš případ?

Slabí jako mouchy

Podle statistik jarní únavou trpí asi tři čtvrtiny populace. A nejde o žádnou banalitu! Jen si vezměte, jakou zátěž muselo vaše tělo během zimních měsíců překonat. Nejde pouze o nízké teploty, nevlídné počasí, sníh, mráz, déšť plus nedostatek sluníčka (vitaminu D), ale také neustálé pendlování z vytopených bytů do zimy.

Když si k tomu přidáte ještě sezonní nemoci a nachlazení, zjistíte, že váš organismus má na nějakou tu slabost opravdu nárok.

Nechtěná kila navíc

Podle nutričních specialistů se tělo v zimě snaží s různými nástrahami počasí vyrovnat po svém: větším odpočinkem a touhou po sytějším jídle. Zimní pokrmy jsou samy o sobě hodně vydatné, ale ne vždycky přinášejí tělu jen živiny, vitaminy a minerály. Nechvalně známým důsledkem téhle stravovací taktiky jsou pak zimní kila navrch, která nejdou nijak snadno dolů. „Jak se jich mám zbavit, když jsem energeticky úplně vysílená?“ krčí hlavou padesátiletá čtenářka Daniela ze Semil. Jste na tom stejně?

Sluníčko, zdroj vitality

Jarní únava ale potrvá zhruba měsíc, proto ji přijměte jako normální přirozený fakt. Abyste nasbírali trochu energie, začněte tím, že budete co nejvíce venku. Sedněte si na balkon či na lavičku v parku a chvilku se vyhřívejte na sluníčku.

Získáte tak porci vitaminu D i lepší náladu. Jak potvrzují lékaři, déčko je také důležité pro pevnější kosti a posílení imunity, což se i na jaře zatraceně hodí.

Pokud to počasí dovolí, dopřejte si každý den také krátkou procházku. Nejlepší je samozřejmě v přírodě, ale jestli žijete ve městě, zkuste aspoň zajít někam, kde je trocha klidu a pár stromů, navštivte třeba parky, pobřeží řek či pokojné uličky. Rytmická chůze podpoří krevní systém a okysličí svaly. Vy se tak budete cítit daleko svěžejší a plní elánu. Díky pohybu si uvolníte tělo i duši. Obecně se ví, že nejlepší nápady přicházejí na procházkách, protože kyslík osvěžuje mozek.

Alergie, stres a spol.

S nastupujícím jarem začíná všechno kvést. Ve vzduchu jsou různé pyly, u některých lidí ale probouzejí silné alergické reakce. Většinou se projevují svěděním, slzením očí, vodnatou rýmou a dalšími nepříjemnými příznaky, zkrátka tělo velmi vyčerpávají. Jak na ně vyzrát?

Kromě medikace by vám měl pomoci i spánek, který funguje jako zdroj přírodní regenerace. Hlavně v pylové sezoně ale může být i tento přirozený odpočinek narušovaný kašlem, kýcháním či jinými alergickými projevy.

Proto se snažte uchovávat ložnici v čistotě – nevpouštějte tam zvířata, utírejte prach a větrejte jen brzy ráno, kdy pyly ještě tolik neútočí. Samozřejmostí je i výměna ložního prádla jednou za čtrnáct dní.

Očistná kúra

Do svého jídelníčku zahrňte tyto tři potraviny, které vás osvobodí od jedů a toxinů, budete se cítit lépe.

Grep: Je sice hořký, ale na tělo působí blahodárně. Povzbuzuje metabolismus, stimuluje očistu jater a napomáhá k rychlejšímu hubnutí. Připravte si třeba grepový džus. Oloupejte na něj dva grepy, rozdělte je na dílky a odstraňte z nich blanky i pecky. Ovoce dejte do tlakového hrnce, přihoďte 400 g rozkrájené mrkve, dva hrnky cukru a 1500 ml vody. Přísady povařte asi půl hodinky, nechte je vychladnout a najemno rozmixujte ponorným mixérem. Aby drink nebyl příliš sladký, můžete do něj přidat lžičku kyseliny citronové či vymačkat čerstvou citronovou šťávu. Směs nalijte do lahve a skladujte v ledničce. Před použitím koncentrát řeďte tak, že ve sklenici smícháte 150 ml džusu a 100 ml čisté vody.

Kysané zelí: Mluví se o něm jako o účinné čističce jater. Při nákupu upřednostněte výrobky, které obsahují jenom zeleninu, kmín a sůl, žádné chemické přísady. Samotný salát máte hotový coby dup. Kysané zelí dejte okapat, abyste ho zbavili přebytečné šťávy, spojte se lžící rostlinného oleje, dvěma lžícemi nastrouhaného křenu a směs ochuťte trochou pepře. Nakonec do salátu doplňte dvě strouhaná jablka, větší kapii a je to!

Česnek: Působí jako přírodní antibiotikum a prevence proti nežádoucím bakteriím, virům nebo plísním. Zároveň se o něm ví, že posiluje imunitu a očišťuje tělo od jedů i toxinů. Je na vás, jestli ho použijete při přípravě klasické česnečky, rozetřete na topinku či ho zakomponujete do tvarohové pomazánky. Snažte se ho jíst co nejvíc, podpoří vaše zdraví.

Dejte si do těla Pohyb vám rozproudí energii a upevní vaši fyzickou kondici. Tady je inspirace na jednoduché aktivity, které vám teď na jaře prospějí. Nordic walking: Tento druh sportu je vhodný pro seniory i lidi s nadváhou. Posílíte jím nohy, hýždě, ale i celou horní polovinu těla včetně rukou, břišáků a svalů kolem páteře. Chůze s hůlkami vás přinutí i pořádně se napřímit, tím pádem také předchází bolestem zad. Cyklistika: Jízda na kole rozpumpuje krevní oběh, ale zároveň nenamáhá klouby. Terén volte dle svých možností, začněte nejdříve s rovinkami a mírným stoupáním. Později do trasy můžete začlenit i náročnější kopce. Plavání: Má příznivý účinek na svaly a klouby – proto vám přinese úlevu při revmatických bolestech. Zlepšíte si s ním kapacitu plic, celkovou fyzičku, ale i psychické zdraví. Je to opravdový relax pro tělo i duši!

Článek vznikl pro časopis Tina.