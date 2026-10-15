Kdysi bývala ideálem krásy postava ve tvaru přesýpacích hodin. Proto se ženy odnepaměti snažily tyto křivky napodobit, hlavně díky štíhlému pasu. Zatímco v 19. století byly řešením korzety, které siluetu „stáhly“ na neuvěřitelných čtyřicet pět až padesát centimetrů, což způsobovalo dámám velké zažívací a dechové obtíže, dnes už nic takového nepřipadá v úvahu.
Místo módní iluze, které se dosahovalo kovovými obručemi a šněrovačkami, je dnes řešením péče o sebe, disciplína a vyvážený jídelníček. Jenže dodržet to není vždycky lehké. Obzvlášť po padesátce, kdy organismus ztrácí ženský hormon estrogen a ukládá tukové zásoby právě ve střední části těla.
Dámy, nebuďte na sebe zlé
Půlstoletí je v ženské kráse vnímané jako velký přelom, který najednou změní postavu, kvalitu pleti i vlasů. „Najednou mám pocit, jako bych to už nebyla ani já,“ přiznává pětapadesátiletá paní Ilona, která stárnutí velmi těžce přijímá.
„S vráskami jsem se ještě nějak srovnala, ale vadí mi to přibírání a neforemnost postavy. Oblečení mi nesedí a ve všem vypadám jako krabice. Snažila jsem se jíst méně, víc cvičit, ale výsledek zatím nevidím.“
Jste na tom podobně? Netrapte se, podle odborníků to není vaše chyba. Za změnou vaší siluety stojí zkrátka hormony.
Přiznejte si souboj s přírodou
Zatímco v mladším věku vám estrogen pomáhal udržet atraktivní figuru tím, že ukládal tuky na stehnech a hýždích, s padesátkou se vše mění. Klesající hladina „ženské opory“ způsobuje, že tělo ukládá své tukové zásoby především do oblasti pasu. A břicho se zvětšuje.
Druhou „podpásovkou“ přírody je pak pozvolný úbytek svalů a zpomalování metabolismu, takže přestože jíte stejně jako dřív, váš organismus kalorie spaluje „šnečím tempem“ a vy chtě nechtě nabíráte na váze. S přibývajícími kilogramy se dostavuje i únava, horší spánek, nervozita a stres a pak už se ocitáte v jednom začarovaném kruhu, ze kterého je těžké vystoupit.
Dejte změnám čas
Ztráta pasu tedy rozhodně není vaším selháním, stejné trápení mají i miliony žen na celém světě, které měly pocit, že nadváha se jich nikdy týkat nebude. Ovšem to není důvod, proč byste měly věšet hlavu.
Dobrou zprávou je, že i přes hormony si můžete své křivky znovu vybudovat, ačkoliv trochu jinak, než jste zvyklé. Cílem není mít stejné míry a konfekční velikost jako zamlada, ale udržet svou postavu v ženských proporcích, které vám budou slušet.
Máme pro vás tři osvědčené způsoby, které vám na začátku pomůžou...