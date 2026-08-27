Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Když se vám nedívá do očí. O dokonalý dekolt pečujte, mazání je nezbytné

Autor:

Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jistě, nic není takové jako dřív. Ale vaše křivky mají ještě pořád co předvést. Jak na to?

Jako zralé ženy máte pořád něco do sebe, kromě nabytého životního nadhledu, úsměvu a mladistvé jiskry můžete zaujmout i svou ženskostí. A právě krásný dekolt je její „výkladní skříní“.

Jistě, vaše prsa a šíje jsou sice jiné než ve dvaceti, nicméně s trochou lásky a péče můžou stále vypadat hezky a přitažlivě. Inspirujte se našimi tipy, které podpoří vaši přirozenou krásu a módní styl.

Krémujte, co to dá

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Pokožka na krku a v dekoltu je velmi citlivá na hormonální změny, váhové výkyvy, ale třeba i obyčejnou gravitaci. S přibývajícím věkem navíc ztrácí svou původní pružnost a stává se sušší, tenčí, povolenější a náchylnější ke vzniku vrásek. Proto je nezbytné o ni pečovat.

Přes den stačí, když dekolt vyživíte krémem či tělovým mlékem s SPF 30, s kyselinou hyaluronovou a glycerinem, který ji zvláční. Večer zařaďte lehkou masáž a ošetření kvalitním mandlovým, jojobovým, hroznovým či arganovým olejem.

Jemný peeling

Jednou týdně rozmazlete svou pokožku v dekoltu i jemným peelingem. Ale pozor, neměl by být příliš drsný, aby kůži zbytečně nepodráždil nebo jinak nepoškodil. Dejte raději přednost jemnému přípravku s enzymy nebo AHA kyselinami, který pleť vyčistí, prokrví a důkladně zbaví odumřelých kožních buněk.

Budujte odolnost

Zdraví, pevnost a odolnost pokožky závisí také na jejím dostatečném prokrvení. Proto pokaždé, když se sprchujete, pravidelně věnujte pět minut péči o dekolt. Velmi pomáhá například střídavý proud teplé a studené vody, který kůži rychle osvěží, vypne a prokrví. Opakujte každé ráno a brzy uvidíte výsledek!

Vnadné celebrity

Je jim přes padesát a nebojí se ukázat svůj sexy dekolt. Některé z nich si díky němu vybudovaly kariéru.

  • Jennifer Lopez: Herečka a zpěvačka letos oslaví 57. narozeniny a vůbec na to nevypadá. Jennifer se ráda ve společnosti ukazuje v luxusních róbách, které mají pevný střih a korzetový základ. Šaty prý nosí bez podprsenky – a to výrazným výstřihům dodává na svůdnosti. „Není to o dokonalém dekoltu, ale především o sebevědomí, s jakým ho nosíte,“ říká celebrita a dodává, že základem krásného dekoltu je správné držení těla.
    • Sofía Vergara: Kolumbijsko-americká herečka miluje být (zralou) ženou! „Stáří je přirozený proces, při němž se mění nejen pleť, ale i postava. Samozřejmě, že jsem teď silnější, než jsem bývala, určitě bych kvůli tomu ale nešla pod nůž,“ dušuje se hvězda. Na společenských akcích se ráda ukáže v korzetových šatech. Moc dobře ví, že jí zatraceně sluší. Podle ní je totiž nejsilnější zbraní zralých žen jejich zkušenost, nadhled a sebevědomí.

Nejlepší výstřihy

  • Klasické „véčko“: Opticky zeštíhluje horní polovinu těla, proto se hodí zejména pro velká prsa.
  • Čtvercový výstřih: Zdůrazňuje klíční kosti, šíji a oblast ramen. Proto si ho můžete dovolit i v případě plnějšího poprsí.
  • Kulatý nebo lodičkový výstřih: Působí velmi decentně a spíš více zakrývá, než odhaluje. Je ideální pro drobné až středně velké poprsí, ale prospěje i ženám s delší šíjí či užšími rameny. Pozor, nikdy si ho neberte, pokud máte plnější dekolt, opticky by vám přidal na objemu!
  • Odhalená ramena a la Brigitte Bardot: Noste ho v případě, že máte spíše drobnější prsa. Výstřih dokáže vytvořit iluzi plnějšího poprsí.
  • Španělský výstřih: Nemějte z něj žádné obavy. Přitáhne pozornost k ramenům, a tím pádem dodá dekoltu vytoužený objem, volán navíc zamaskuje i případný povolený tvar poprsí.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie

Bikiny byly zapovězeny na plážích ve Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku i...

Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....

Žádost o ruku přišla v taxíku s překladačem, popsala sestra v Saúdské Arábii

Hostem podcastu NA KAFI byla zdravotní sestra žijící a pracující v Saúdské...

Šest let dělí svůj život mezi Českou republiku a Saúdskou Arábii. Hana Šlechtová pracuje jako zdravotní sestra na transplantační jednotce v Královské nemocnici v Džidě. A neměnila by. „Mé srdce patří...

Klobouk jako zbraň proti vedru. Podívejte se, jak je nosí slavné ženy

Inspirujte se slavnými osobnostmi.

Vedro jako na Sahaře a spalující sluníčko má vliv na náš celkový zdravotní stav. Nepoděkují nám však ani vlasy nebo pleť. A to slavné osobnosti moc dobře vědí. Stíní se klobouky, které navíc pečlivě...

Neplacená péče o partnerovy nálady. Co je mankeeping a proč ničí randění

ilustrační snímek

Výzkum ze Stanfordovy univerzity konečně pojmenoval fenomén, se kterým se mnoho žen potýká už řadu let. Říkají mu mankeeping, tedy něco jako péče o muže. A pomáhá vysvětlit, proč tolik žen v poslední...

Nová naděje v boji s rakovinou slinivky. AI upozorní na podezřelé změny

Rakovina slinivky (ilustrační fotografie)

Rakovina slinivky patří k nejzhoubnějším nádorům a často se na ni přijde, až když je na účinnou léčbu pozdě. Lékaři proto testují umělou inteligenci, která by mohla pomoci zachytit nemoc v době, kdy...

Když se vám nedívá do očí. O dokonalý dekolt pečujte, mazání je nezbytné

Ilustrační snímek

Jistě, nic není takové jako dřív. Ale vaše křivky mají ještě pořád co předvést. Jak na to?

27. srpna 2026

Lahev na vodu jako módní doplněk?

Komerční sdělení
Lahev na vodu jako módní doplněk? S outfitem ji můžete sladit stejně jako...

Kabelka, brýle, šperky – a k tomu nápojová lahev. Z funkčního předmětu se stal doplněk, který může s outfitem splynout, nebo mu dodat nepřehlédnutelný akcent.

26. srpna 2026

Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie

Bikiny byly zapovězeny na plážích ve Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku i...

Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....

26. srpna 2026

Mobil není problém. Důležité je, proč po něm děti sahají, říká terapeutka

Psychoterapeutka Lucie Horníková

Zákaz telefonů ve školách? Data z Minisčítání 2025 Českého statistického úřadu ukazují, že pětina českých dětí tráví online více než pět hodin denně. U patnáctiletých je to dokonce každý třetí....

26. srpna 2026

Konec dovolené bolí. Rychle si vybalte, dejte si čas na změnu

Ilustrační snímek

Zná to snad každý. Ještě včera jste seděli na terase s výhledem na moře, ráno jste snídali bez spěchu a největším problémem dne bylo rozhodnutí, zda půjdete k bazénu, nebo na pláž. O pár hodin...

26. srpna 2026

Když rodiče na učení nestačí. Šéfka doučování vysvětluje, proč děti ztrácejí sny

Ivona Šťovíčková

Cesty ke vzdělání nejsou vždy jednoduché a rodina hraje v dosažení cílů velkou roli. Ivona Šťovíčková téměř dvacet let vede neziskovou organizaci Tutorie, která pomáhá sociálně znevýhodněným dětem v...

25. srpna 2026

Neplacená péče o partnerovy nálady. Co je mankeeping a proč ničí randění

ilustrační snímek

Výzkum ze Stanfordovy univerzity konečně pojmenoval fenomén, se kterým se mnoho žen potýká už řadu let. Říkají mu mankeeping, tedy něco jako péče o muže. A pomáhá vysvětlit, proč tolik žen v poslední...

25. srpna 2026

Omlazující elixíry: zkuste osvědčené rostliny proti stárnutí

Ilustrační snímek

Je věk jenom číslo? Něco na tom je. Zvlášť když víte, jak elegantně z něj odečítat. Zkuste to pomocí přírody, kterou využívaly už naše babičky.

25. srpna 2026

Nehodnoťte dětem výběr knih. Čteme kvůli emocím a prožitku, míní spisovatelka

Spisovatelka komiksů Klára Smolíková

Už přes dvacet let píše knížky pro děti. A rodičům radí, ať jim do výběru moc nemluví. „Snažíme se knihami vychovávat. Nejdůležitější je ale samotné čtení,“ říká Klára Smolíková, autorka komiksu o...

24. srpna 2026

Mobil vám může ničit záda i spánek. Pět chyb, které děláme každý den

Ilustrační snímek

Mobil máme v ruce i několik hodin denně, málokdo ale přemýšlí nad tím, co při jeho používání dělá se svým tělem. Skloněná hlava, křečovité držení telefonu nebo večerní scrollování mohou přispívat k...

24. srpna 2026

Krásnější pleť díky moderním technologiím. Vyzkoušejte nano

Ilustrační snímek

Když se řekne „nanotechnologie“, většina z nás asi ani neví, co si představit. Snad tušíme, že nano je zkratka pro něco extrémně malilinkatého. A tento miniaturní zázrak pomůže v péči o pleť.

24. srpna 2026

Štítná žláza může zlobit skrytě. Těchto příznaků si všímejte

Štítná žláza (ilustrační fotografie)

Poruchami štítné žlázy trpí v Česku stovky tisíc lidí, přesto o svém onemocnění řada z nich dlouho neví. Nemoc totiž může probíhat bez výrazných příznaků. Na co si dát pozor a kdy vyhledat lékaře?

23. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.