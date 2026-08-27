Jako zralé ženy máte pořád něco do sebe, kromě nabytého životního nadhledu, úsměvu a mladistvé jiskry můžete zaujmout i svou ženskostí. A právě krásný dekolt je její „výkladní skříní“.
Jistě, vaše prsa a šíje jsou sice jiné než ve dvaceti, nicméně s trochou lásky a péče můžou stále vypadat hezky a přitažlivě. Inspirujte se našimi tipy, které podpoří vaši přirozenou krásu a módní styl.
Krémujte, co to dá
Pokožka na krku a v dekoltu je velmi citlivá na hormonální změny, váhové výkyvy, ale třeba i obyčejnou gravitaci. S přibývajícím věkem navíc ztrácí svou původní pružnost a stává se sušší, tenčí, povolenější a náchylnější ke vzniku vrásek. Proto je nezbytné o ni pečovat.
Přes den stačí, když dekolt vyživíte krémem či tělovým mlékem s SPF 30, s kyselinou hyaluronovou a glycerinem, který ji zvláční. Večer zařaďte lehkou masáž a ošetření kvalitním mandlovým, jojobovým, hroznovým či arganovým olejem.
Jemný peeling
Jednou týdně rozmazlete svou pokožku v dekoltu i jemným peelingem. Ale pozor, neměl by být příliš drsný, aby kůži zbytečně nepodráždil nebo jinak nepoškodil. Dejte raději přednost jemnému přípravku s enzymy nebo AHA kyselinami, který pleť vyčistí, prokrví a důkladně zbaví odumřelých kožních buněk.
Budujte odolnost
Zdraví, pevnost a odolnost pokožky závisí také na jejím dostatečném prokrvení. Proto pokaždé, když se sprchujete, pravidelně věnujte pět minut péči o dekolt. Velmi pomáhá například střídavý proud teplé a studené vody, který kůži rychle osvěží, vypne a prokrví. Opakujte každé ráno a brzy uvidíte výsledek!
Vnadné celebrity
Je jim přes padesát a nebojí se ukázat svůj sexy dekolt. Některé z nich si díky němu vybudovaly kariéru.
Nejlepší výstřihy
- Klasické „véčko“: Opticky zeštíhluje horní polovinu těla, proto se hodí zejména pro velká prsa.
- Čtvercový výstřih: Zdůrazňuje klíční kosti, šíji a oblast ramen. Proto si ho můžete dovolit i v případě plnějšího poprsí.
- Kulatý nebo lodičkový výstřih: Působí velmi decentně a spíš více zakrývá, než odhaluje. Je ideální pro drobné až středně velké poprsí, ale prospěje i ženám s delší šíjí či užšími rameny. Pozor, nikdy si ho neberte, pokud máte plnější dekolt, opticky by vám přidal na objemu!
- Odhalená ramena a la Brigitte Bardot: Noste ho v případě, že máte spíše drobnější prsa. Výstřih dokáže vytvořit iluzi plnějšího poprsí.
- Španělský výstřih: Nemějte z něj žádné obavy. Přitáhne pozornost k ramenům, a tím pádem dodá dekoltu vytoužený objem, volán navíc zamaskuje i případný povolený tvar poprsí.
Článek vznikl pro časopis Tina.