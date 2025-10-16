Charisma lze popsat jako osobní kouzlo a mimořádnou přitažlivost, která umožňuje lidem ovlivňovat, získávat a strhávat na sebe pozornost ostatních. Samotné slovo pochází z řečtiny (charisma), označuje dar, projev přízně či milost.
Dnes se ale používá obecně k označení mimořádných osobních schopností a přitažlivosti, například u politiků a jiných vůdců, herců nebo zpěváků.
Charisma se týká mužů i žen, i když u žen častěji mluvíme spíš o šarmu či o kouzlu osobnosti. Aby člověk dosáhl vyrovnanosti, nadhledu, klidu, úsměvu, zkrátka všeho, co se pojí s charismatem, musí být trpělivý. Nejde to ze dne na den, není to snadné a není to hned.
Aby naše vystupování bylo uvěřitelné, a to i nám samotným, musíme posilovat své sebevědomí, sebeuvědomění a vnitřní sílu. Pokud to budeme na ostatní jen hrát, je to jen póza, která nezafunguje.
Máme pro vás pár triků, jak se svým charismatem pracovat a jak ho využívat co nejlépe.