Tipy pro lepší spánek: jděte se projít, vyperte pyžamo a zavřete okna

Noční odpočinek dodává tělu energii, klid, regeneraci, ale i sílu bojovat proti nemocem. Co můžete dělat, abyste spali kvalitně?
Ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Správně byste měli naspat cca sedm až osm hodin denně, ani o chlup méně, přičemž ženy obecně potřebují více spánku než muži. Na vině je mozek, který je u něžného pohlaví mnohdy přetěžován plejádou úkolů a takzvaným multitaskingem, tedy zvládáním více věcí najednou.

Podle výzkumu neurovědce Kepa Kee Loha ze Stanfordské univerzity je zvládání více činností naráz pro mozek velmi zatěžující a může ho to dokonce i poškodit. Proto je potřeba, abyste dodržovali pravidelný rytmus spánku a tělo nějak zvlášť nestrádalo. Co vám v tom pomůže?

Dopřejte si procházku

Večerní procházka může být fajn, obzvlášť máte-li psa a můžete spojit venčení s ozdravnou chůzí. Pohybem nejen odbouráte stres, ale naladíte tělo i na klidnější notu. Navíc při fyzické aktivitě organismus vylučuje „hormony štěstí“ endorfiny, které dokážou navodit radost a uspokojení...

A hádejte, jak se nejlépe usíná? Přece s klidnou hlavou, a proto si nezapomeňte často dopřát večerní procházku.

Nastavte si budík

Zvukový alarm je většinou spojený s ranním vstáváním, tak proč byste si ho měli nařizovat i večer? Podle psychologů je to proto, že většina žen má navečer tendenci dělat různé domácí práce, od žehlení přes skládání prádla až po umývání nádobí. Povinnosti doma se kupí a ženy někdy nevědí, kdy s jejich zdoláváním přestat.

Máte to také tak? V tom případě vám budík dá jasně najevo, kdy se svou „večerní směnou“ máte skončit. Díky tomu si dáte včas čas sprchu a půjdete do postele…

... poslední nápoj byste měli vypít zhruba dvě až tři hodiny před spánkem? Množství omezte na 100 až 150 ml, jinak hrozí, že vás močový měchýř bude budit na toaletu.

Spěte se zavřenými okny

Většina lidí si myslí, že nejlepší je usínat při otevřeném okně – podle odborníků na spánek tomu tak ale není. Otevřené okenice sice přinášejí do místnosti čerstvý vzduch, ale i spoustu vzruchů a rušivých elementů, jako je třeba světlo nebo hluk z ulice.

A přesně takové věci vás můžou v průběhu noci probudit... Proto si raději vyvětrejte ještě před „večerkou“ a spěte v klidné a zavřené místnosti.

Snižte teplotu v místnosti

Výzkumy prokázaly, že pro spánek je lepší chlad než teplo. Proč? Je to dané tím, že teplota lidského těla před usnutím klesá… A samotný chlad stimuluje v těle produkci spánkového hormonu melatoninu. Čím je tedy vaše ložnice chladnější (doporučená teplota je 15,5 až 20 °C), tím máte větší šanci, že usnete rychle a tvrdě.

Co ještě můžete dělat:

  • Perte často pyžamo: Podle odborníků byste měli svůj „noční oděv“ prát tak často jako oblečení, které nosíte přes den. Důvodem jsou alergeny a roztoči, které pyžamo zachytává. Ti vám můžou narušovat spánek.
  • Nejezte před spaním: Pozdní večeře před odchodem na lůžko zvyšuje hladinu cukru v krvi. A taková „maličkost“ může narušit váš spánkový cyklus, takže raději zůstaňte u skromnější večeře, kterou si dopřejete dvě až tři hodiny před spánkem.
  • Usínejte a vstávejte ve stejnou dobu: Nenarušujte tento cyklus ani o víkendu! Když si vaše tělo zvyklo vstávat ve všední dny v sedm hodin, dodržujte zaběhnutý „budíček“ i přes víkend. Pokud si v sobotu či neděli přispíte do dvanácti, můžete mít spánkovou kocovinu.

Článek vznikl pro časopis Tina.

