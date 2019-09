Cesta, jak svoji domácnost přeměnit v alespoň trochu uvědomělou, je díky němu velmi snadná. Jar představil limitovanou řadu obalů ze stoprocentně recyklovaných plastů. Část plastů, ze kterých byly tyto obaly vyrobeny, posbíraly tisíce dobrovolníků v oceánech, řekách, jezerech a na plážích. Jar se totiž spojil se společností Terracycle, která sesbírané plasty roztřídí, očistí a rozemele na granule, z nichž značka Procter & Gamble, pod niž Jar patří, vyrobí stovky tisíc obalů.

Rozhodnutí to prý bylo více než jasné: Jar si dobře uvědomuje, jak obrovský problém představují plasty pro naši planetu, a zvlášť v oceánech. Do velkých kusů se zamotávají mořští živočichové, malé kusy zase mohou menší zvířata spolknout, což vážně ohrožuje jejich zdraví, a následně se tyto plasty dostávají do potravního řetězce člověka.

Tento problém se přitom netýká jen zemí s velkým množstvím obyvatel nebo frekventovaných turistických oblastí. Plast byl nalezen dokonce i v Antarktidě. Podle odhadů organizace Ocean Conservancy bude do roku 2050 v oceánech dokonce více plastů než ryb.

Co může udělat každý

Plastů se nelze zbavit najednou, zařídit, aby najednou zmizely. Ale lze jich používat méně, a ty již použité využít znovu - recyklovat je. V našich zěměpisných šířkách navíc žijeme v dostatečném blahobytu na to, abychom mohli své životy zatížit starostmi, zda náhodou k nadužívání plastů ještě nepřispíváme.

Každý z nás může udělat jednu malou věc každý den, aniž by ho to stálo příliš námahy:

1) Nepoužívejte jednorázové plasty, jako jsou igelitové tašky nebo sáčky, kelímky, obaly od potravin, brčka. Dají se velmi snadno nahradit a nápoj můžete úplně v pohodě vypít i bez brčka.

2) Odpad vždy pečlivě roztřiďte.

3) Změňte domácí návyky: Místo potravinové fólie jídlo zakryjte talířkem, nebo ho dejte do skleněné dózy s víčkem. Když už si pořizujete výrobky, které musí být ze své podstaty v plastovém obalu, zajímejte se - Jar svojí limitovanou řadu dokazuje, že i zcela běžné věci se už dnes vyrábí zodpovědně.