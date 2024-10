S lichotkami je to jako s kořením. Stačí málo, ale použijte ty správné

Lichotky mají něco do sebe a skoro vždycky potěší. Své o tom vědí hlavně Španělé a Italové, kteří pochvaly rozdávají na potkání. A dělají dobře. Dopřát někomu pocit, že ho pro něco obdivujete, je úžasná psychoterapie, která povzbuzuje sebevědomí a pozitivní pocit ze života. Není divu, že na jihu jsou lidé usměvavější, spokojenější, netrápí je tolik chmury a deprese. Vezměte si z nich příklad a lichoťte i komplimenty přijímejte o sto šest!

Dluh na oplátku

Pochvala je klíčem k mnoha srdcím, otevírá uzamčené brány v komunikaci. „Je to přirozené, protože každý z nás chce být přijatý, doceněný. A když vám někdo naznačí, že jste něčím výjimečný, zajímavý a obdivuhodný, začnete k němu cítit blízkost a sympatie,“ říká psycholog Robert Cialdini, ovšem jedním dechem předkládá i odvrácenou stránku věci:

Lichotíte? Na co si dát pozor… S komplimenty zacházejte jako s kořením. Všechno musí mít správnou míru, jinak vám nikdo vaše medové řeči věřit nebude. Lichoťte vždy ve správný čas a na správném místě. Pokud chcete říci něco intimnějšího, určitě si vyberte moment, když jste s dotyčným v soukromí, a nevyrukujte s tím na pracovní poradě. Pozor na nevhodné obraty, které mohou váš protějšek zbytečně stresovat. Například neříkejte muži při seznamování, že se bude „líbit vaší mamince“ nebo, že je „sladký“, protože si pak bude připadat jako váš syn. Při komplimentu druhého nezbožšťujte a sebe neponižujte, třeba: „Máš hezčí vlasy než já…“ Měl by být příjemný pro obě strany.

„Bohužel lichotky, stejně jako kterákoliv jiná sladká slovíčka, vytvářejí pocit dluhu, který musíte druhému oplatit. To je i jedním z důvodů, proč je pro spoustu lidí přijímání komplimentů tak složité.“

Med kolem pusy

Podle znalce duše skrývají pochvaly ještě další riziko, a to jejich zneužívání. Někteří falešní pochlebovači vám mohou mazat med kolem pusy, aby se vám zalíbili nebo aby vás obratně zmanipulovali, což může být ve finále dost nepříjemné.

„Přesně taková byla moje kolegyně. Pořád ze sebe dělala chudinku, která nic nezvládá, a mě chválila, jak jsem v práci šikovná a se vším si dokážu poradit. Samozřejmě, že jsem jí pomáhala: s prací, penězi a dokonce i s jejím malým synem.

Jenže pak jsem se dozvěděla, že o mně roznáší pomluvy, a bylo mi to líto. Jak se říká, pro dobrotu na žebrotu, prostě si ze mě udělala loutku a zneužila mě. Příště na sladké řeči už nenaletím,“ pokyvuje naše padesátiletá čtenářka Stanislava z Brna.

Falešná slovíčka

Pokud jste se ocitli v podobné situaci i jako ona, nezahořkněte. Chyba totiž není ní v samotném komplimentu, ale v člověku, který s ním takto zachází. A že vás s někdy někdo využil? I to se v životě stane, příště dík tomu budete obezřetnější. Jak tedy můžete rozklíčovat upřímnou a falešnou lichotku?

„Většina pochlebovačů všechno přehání, jsou schopni vám pochválit účes, psa i nohu od stolu... Jejich pochvaly prýští jako gejzír, ale nemají žádnou hloubku. Stejným způsobem probíhá i konverzace s nimi, která je zpravidla těkavá a povrchní. Takový člověk má tendenci se vás ptát pořád na ty samé věci, jako by vás ani nevnímal,“ vysvětluje už zmíněný psycholog.

Pochvala i urážka

Někdy může mít lichotka i formu cukru a biče. Zvlášť když se spojí s ponížením. Jejím cílem tedy není potěšit člověka, ale spíš ho zesměšnit.

„Přesně to se mi stalo. Na poradě jsem měla prezentaci projektu a kolegové měli vyjádřit svůj názor. Jedna z mých spolupracovnic mě nejdříve vychválila, jak jsem prý šikovná a kreativní, aby vzápětí dodala, že ona by to ale udělala jinak a lépe. A hned začala poukazovat na moje chyby... Cítila jsem se jako nějaký hlupák. Nakonec jsem ze všeho měla hořký pocit a chtělo se mi brečet. Tolik času jsem té práci věnovala a pak takový trapas!“ líčí třiačtyřicetiletá Jana z Kroměříže, která byla pro svou kolegyni jen odrazovým můstkem k lepšímu sebezviditelnění.

Start konverzace

Přestože je motiv lichotek leckdy sporný, podle odborníků jejich klady převyšují. „Nemůžete všechny lidi házet do jednoho pytle. Je to podobné jako s láskou, také vás v životě někdo zklamal, to ovšem neznamená, že všichni partneři jsou stejní. Prostě buďte ostražití a lichotky přijímejte s rezervou,“ doporučuje Cialdini.

Podle něj není dobré na lichotky reagovat odmítavě ani podrážděně. Zkrátka stačí pochvalu přijmout, poděkovat a jít dál... Zvlášť když si uvědomíte, že spousta lidí používá lichotky i jako vhodný začátek konverzace, jen milou úvodní frázi.

Každému to jeho

Chcete někomu říct kompliment? Držte se toho, co si myslíte. Klidně prohlaste: „Moc se mi líbí, jak voníš. Co je to za parfém?“ „Upekla jsi prima buchtu. Dáš mi recept?“ „Máš krásný nábytek, kde jsi ho koupila?“

Podle odborníků ale i v případě pochval existují témata, co by měla být tabu. Která to jsou? Určitě se nepouštějte do hodnocení věku, postavy, hubnutí nebo podobnosti s příbuznými, nikdy totiž nevíte, jaké jsou vztahy v rodině, a můžete píchnout do vosího hnízda.

U žen zabodujete, když jim vychválíte dobrý vkus, oblečení, charakter... Muži si zase potrpí na ocenění schopností a dovedností. Pokud jim chcete udělat radost, požádejte je například o pomoc či radu. Budou se cítit uznaní, důležití a důvěryhodní.

Odměnou za upřímně míněnou lichotku pak získáte pevnější a přátelštější vztahy. Proto nezapomeňte na Italy, Francouze či Španěly a denně někomu něco pochvalte. Vy i vaše okolí se budete cítit lépe.